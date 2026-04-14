علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
https://sarabic.ae/20260414/علماء-يحركون-الضوء-باستخدام-محور-نانوي-ذهبي-1112562606.html
علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي
علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي
سبوتنيك عربي
يتميز الضوء، كما نعرفه، بسرعة انتشاره المذهلة من نقطة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، في ثانية واحدة فقط، يستطيع الضوء قطع معظم المسافة بين الأرض والقمر. هذه... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
دراسات
معهد أبحاث
الضوء
النانومترات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102047/44/1020474442_0:66:1363:833_1920x0_80_0_0_270ddf6127bf5ea33cb8f15f68f83888.jpg
https://sarabic.ae/20260413/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-قد-تغير-طريقة-التعامل-مع-النفايات-النووية-عالميا-1112533083.html
https://sarabic.ae/20260409/علماء-صينيون-يبتكرون-نوعا-جديدا-من-المواد-فائقة-التوصيل-1112433766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102047/44/1020474442_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_2dfbeafa29c13d5bb408a25889045697.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, دراسات, معهد أبحاث, الضوء, النانومترات
علوم, دراسات, معهد أبحاث, الضوء, النانومترات

علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي

© flickr.com / andrea.pacelliليزر
ليزر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© flickr.com / andrea.pacelli
تابعنا عبر
يتميز الضوء، كما نعرفه، بسرعة انتشاره المذهلة من نقطة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، في ثانية واحدة فقط، يستطيع الضوء قطع معظم المسافة بين الأرض والقمر. هذه الخاصية تجعله مناسبًا لنقل المعلومات، التي يجب اليوم نقلها بسرعة البرق.
لذا، قد يبدو من المستغرب أن العديد من الاكتشافات الحديثة في دراسة الضوء العلمية تتضمن حصره في مناطق أصغر بكثير من سُمك شعرة الإنسان. في هذه الأحجام الصغيرة، التي تُقاس غالبًا بعشرات النانومترات، يعتمد شكل الضوء على نوع وشكل المادة التي ينتشر خلالها، حسب ما ورد في بوابة "روسيا العلمية".
ومن أهم خصائص الضوء في هذا السياق استقطابه، الذي يُحدد كيفية تذبذب المجال الكهربائي أثناء انتشاره:
في الضوء المستقطب خطيًا، يتذبذب المجال الكهربائي ذهابًا وإيابًا في اتجاه ثابت، كحبل يُحرّك لأعلى ولأسفل.
أما في حالة الاستقطاب الدائري، فيدور المجال الكهربائي أثناء انتشار الضوء، مُشكّلًا بنية حلزونية. يُطلق على الاستقطاب الدائري للضوء أيضًا اسم "اللف المغزلي"، ويمكن استخدام هذه الخاصية لترميز المعلومات ونقلها، فضلًا عن التحكم في انتشار الضوء في الأجهزة النانوية.
مع ذلك، يُعدّ توليد ضوء مُعزّز باللف المغزلي على المستوى النانوي أمرا صعبا، لأن الاستقطاب غالبا ما يعتمد على شكل المادة. على سبيل المثال، عادة ما تُصدر بنية نانوية مُطوّلة، كهوائي الراديو، ضوءًا مُستقطبًا على طول محورها المُطوّل، بدلًا من الضوء الدوّار المطلوب.

وجد باحثون من جامعة طوكيو للعلوم، بالتعاون مع معهد العلوم الجزيئية في اليابان، طريقةً للتغلب على هذا القيد. فقد أثبت فريق بقيادة البروفيسور مارك سادغروف أن تسليط شعاع إلكتروني مُوجّه على محور نانوي ذهبي يبلغ طوله نحو 150 نانومترًا يُؤدي إلى دوران الضوء المُحيط به.

كرستال معدن الأورامفيت النادر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
مجتمع
علماء روس يبتكرون تقنية قد تغير طريقة التعامل مع النفايات النووية عالميا
أمس, 15:38 GMT
يشرح البروفيسور سادغروف هذا التأثير بتشبيه بسيط: "إذا سبق لك أن حركت طرف قلم موضوع على طاولة، فأنت تعلم أن القلم لا يتحرك للأمام فحسب، بل يميل أيضًا إلى الدوران". مع أن مبدأ توليد الضوء يختلف تماما عن هذا المثال البسيط، إلا أن مفهوم إحداث اختلال لتحفيز الدوران المغزلي لا يزال قائمًا. تحديدا، كلما ابتعد شعاع الضوء عن مركز المحور النانوي، ازداد دوران الضوء المغزلي قوة.
ومن المهم ملاحظة أن إثارة المحور النانوي خارج مركزه تُنتج استقطابًا دائريًا، على الرغم من أن شكل المحور المطول لا يُنتج عادةً إلا استقطابًا خطيا قياسيا. تطلّب إثبات أن الضوء القريب من المحور مستقطب دائريًا منهجًا مبتكرا. فالتجارب التقليدية من هذا النوع لا تسجل سوى سطوع الضوء، دون أن تُتيح أي طريقة لتحديد ما إذا كان يدور أم لا.
لمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون بتضمين محور نانوي ذهبي في ليف بصري فائق الرقة يتميز بخاصية فريدة: يعتمد اتجاه مرور الضوء عبر الليف على ما إذا كان الضوء القريب من المحور يدور باتجاه عقارب الساعة أو عكسها. ومن خلال قياس طرف الليف الذي ينبعث منه الضوء، تمكن العلماء من تأكيد وجود الدوران.
كيوبت كمومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2026
مجتمع
علماء صينيون يبتكرون نوعا جديدا من المواد فائقة التوصيل
9 أبريل, 19:22 GMT
تطابقت نتائج التجارب تمامًا مع نتائج المحاكاة. فعندما تحرك شعاع الإلكترون من جانب المحور النانوي إلى الجانب الآخر، انعكس اتجاه مرور الضوء عبر الليف، ما يشير إلى انعكاس اتجاه دوران الضوء.
أظهرت الدراسة أن الإثارة غير المركزية يمكن أن تولد ضوءًا دوارًا حتى في بنية نانوية بسيطة. وهذا يفتح آفاقًا جديدة للتحكم في دوران الضوء، بما في ذلك جسيمات الضوء الفردية (الفوتونات). وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الدوائر البصرية المتكاملة، حيث يُعد التحكم الدقيق والفعال في الضوء أمرًا بالغ الأهمية.
قد يفتح هذا النهج آفاقًا جديدة لتشفير المعلومات ونقلها ومعالجتها باستخدام الضوء، مما يُسهّل تطوير الاتصالات الكمومية وتقنيات الفوتونيات من الجيل التالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала