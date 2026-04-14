علماء يحركون الضوء باستخدام محور نانوي ذهبي

سبوتنيك عربي

يتميز الضوء، كما نعرفه، بسرعة انتشاره المذهلة من نقطة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، في ثانية واحدة فقط، يستطيع الضوء قطع معظم المسافة بين الأرض والقمر. هذه... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T18:16+0000

لذا، قد يبدو من المستغرب أن العديد من الاكتشافات الحديثة في دراسة الضوء العلمية تتضمن حصره في مناطق أصغر بكثير من سُمك شعرة الإنسان. في هذه الأحجام الصغيرة، التي تُقاس غالبًا بعشرات النانومترات، يعتمد شكل الضوء على نوع وشكل المادة التي ينتشر خلالها، حسب ما ورد في بوابة "روسيا العلمية".ومن أهم خصائص الضوء في هذا السياق استقطابه، الذي يُحدد كيفية تذبذب المجال الكهربائي أثناء انتشاره:مع ذلك، يُعدّ توليد ضوء مُعزّز باللف المغزلي على المستوى النانوي أمرا صعبا، لأن الاستقطاب غالبا ما يعتمد على شكل المادة. على سبيل المثال، عادة ما تُصدر بنية نانوية مُطوّلة، كهوائي الراديو، ضوءًا مُستقطبًا على طول محورها المُطوّل، بدلًا من الضوء الدوّار المطلوب.يشرح البروفيسور سادغروف هذا التأثير بتشبيه بسيط: "إذا سبق لك أن حركت طرف قلم موضوع على طاولة، فأنت تعلم أن القلم لا يتحرك للأمام فحسب، بل يميل أيضًا إلى الدوران". مع أن مبدأ توليد الضوء يختلف تماما عن هذا المثال البسيط، إلا أن مفهوم إحداث اختلال لتحفيز الدوران المغزلي لا يزال قائمًا. تحديدا، كلما ابتعد شعاع الضوء عن مركز المحور النانوي، ازداد دوران الضوء المغزلي قوة. ومن المهم ملاحظة أن إثارة المحور النانوي خارج مركزه تُنتج استقطابًا دائريًا، على الرغم من أن شكل المحور المطول لا يُنتج عادةً إلا استقطابًا خطيا قياسيا. تطلّب إثبات أن الضوء القريب من المحور مستقطب دائريًا منهجًا مبتكرا. فالتجارب التقليدية من هذا النوع لا تسجل سوى سطوع الضوء، دون أن تُتيح أي طريقة لتحديد ما إذا كان يدور أم لا. تطابقت نتائج التجارب تمامًا مع نتائج المحاكاة. فعندما تحرك شعاع الإلكترون من جانب المحور النانوي إلى الجانب الآخر، انعكس اتجاه مرور الضوء عبر الليف، ما يشير إلى انعكاس اتجاه دوران الضوء.قد يفتح هذا النهج آفاقًا جديدة لتشفير المعلومات ونقلها ومعالجتها باستخدام الضوء، مما يُسهّل تطوير الاتصالات الكمومية وتقنيات الفوتونيات من الجيل التالي.

https://sarabic.ae/20260413/علماء-روس-يبتكرون-تقنية-قد-تغير-طريقة-التعامل-مع-النفايات-النووية-عالميا-1112533083.html

https://sarabic.ae/20260409/علماء-صينيون-يبتكرون-نوعا-جديدا-من-المواد-فائقة-التوصيل-1112433766.html

