https://sarabic.ae/20260414/علماء-يكشفون-علاقة-أمراض-العيون-بالمأكولات-البحرية-النيئة-1112566373.html
علماء يكشفون علاقة أمراض العيون بالمأكولات البحرية النيئة
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء صينيون أن فيروس "نودا"، المميت الكامن، (CMNV)، الذي تم العثور عليه سابقًا في الأسماك والروبيان، قد بدأ يؤثر على عيون الأشخاص الذين لامسوا أو... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T20:26+0000
علوم
العالم
الصين
دراسات
عيون
سمكة
مخلوق بحري
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103731/69/1037316986_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_55fea16f671879614d6bf7d43b7fdd15.jpg
وتقول مجلة "نيتشر": "يرتبط مرض جديد يصيب العين البشرية بعدوى حيوانية المنشأ تسببها فيروسات تنتقل عن طريق الماء".يُلاحظ أن هذا الفيروس يوجد عادةً في المأكولات البحرية مثل الروبيان والأسماك، لكنها بدأت تنقله إلى البشر، مسببةً أمراضاً مزمنة في العين. وذكرت المجلة أن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر أن فيروسًا نشأ من الحياة البحرية قد يكون مرتبطًا بمرض معين يصيب العين لدى البشر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103731/69/1037316986_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c0b360b2ae9ceef2c3e3742630378dd3.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اكتشف علماء صينيون أن فيروس "نودا"، المميت الكامن، (CMNV)، الذي تم العثور عليه سابقًا في الأسماك والروبيان، قد بدأ يؤثر على عيون الأشخاص الذين لامسوا أو تناولوا المأكولات البحرية النيئة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علمية.
وتقول مجلة "نيتشر": "يرتبط مرض جديد يصيب العين البشرية بعدوى حيوانية المنشأ تسببها فيروسات تنتقل عن طريق الماء".
يُلاحظ أن هذا الفيروس يوجد عادةً في المأكولات البحرية مثل الروبيان والأسماك، لكنها بدأت تنقله إلى البشر، مسببةً أمراضاً مزمنة في العين.
وقد أجرى الباحثون استطلاعاً للرأي بين المرضى حول نمط حياتهم، ووجدوا أن ما يقرب من ثلاثة أرباعهم إما يتعاملون مع المأكولات البحرية النيئة دون قفازات أو يتناولونها نيئة.
وذكرت المجلة أن هذه هي الدراسة الأولى التي تُظهر أن فيروسًا نشأ من الحياة البحرية قد يكون مرتبطًا بمرض معين يصيب العين لدى البشر.