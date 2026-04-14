مفوض أوروبي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عام 2027 غير واقعي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مفوض أوروبي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عام 2027 غير واقعي
سبوتنيك عربي
أعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في عام 2027 ليس واقعياً، معرباً عن أمله في بدء... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال دومبروفسكيس خلال منتدى اقتصادي في الولايات المتحدة، رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية تعتبر سيناريو عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2027 واقعياً: "بعد الانتخابات في المجر، نأمل أن نتمكن من البدء في مفاوضات عملية بشأن فصول محددة. لا يمكنني تحديد موعد محدد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هناك أموراً كثيرة يتعين على أوكرانيا القيام بها".وأوضح: "إنها عملية قائمة على الجدارة... وإذا تحدثنا عن الجداول الزمنية الكلاسيكية للانضمام، فإن الحديث عن عام 2027، كما أقول، صعب للغاية".وجرت الانتخابات البرلمانية في المجر يوم الأحد الماضي. ووفقاً للجنة الانتخابات المجرية، وبعد فرز 98.9 بالمئة من الأصوات، يتقدم حزب "تيسا" بزعامة بيتر ماغيار بفارق كبير على حزب "فيدس" بزعامة أوربان. ووفقاً للجنة، سيحصل حزب "تيسا" على 138 مقعداً من أصل 199، وهو ما يكفي للأغلبية الدستورية، بينما سيحصل حزب "فيدس" الذي حل ثانياً على 55 مقعداً.
مفوض أوروبي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عام 2027 غير واقعي

16:48 GMT 14.04.2026
أعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في عام 2027 ليس واقعياً، معرباً عن أمله في بدء مفاوضات العضوية بعد تغير السلطة في المجر.
وقال دومبروفسكيس خلال منتدى اقتصادي في الولايات المتحدة، رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية تعتبر سيناريو عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2027 واقعياً: "بعد الانتخابات في المجر، نأمل أن نتمكن من البدء في مفاوضات عملية بشأن فصول محددة. لا يمكنني تحديد موعد محدد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هناك أموراً كثيرة يتعين على أوكرانيا القيام بها".
وأوضح: "إنها عملية قائمة على الجدارة... وإذا تحدثنا عن الجداول الزمنية الكلاسيكية للانضمام، فإن الحديث عن عام 2027، كما أقول، صعب للغاية".
وأضاف المفوض الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى إنجاز إصلاحات عديدة قبل أن يصبح انضمامها ممكناً.
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي
أمس, 14:35 GMT
يذكر أن المجر كانت حتى وقت قريب تعرقل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث كان رئيس وزرائها فيكتور أوربان ينتقد فكرة العضوية الأوكرانية.
وجرت الانتخابات البرلمانية في المجر يوم الأحد الماضي. ووفقاً للجنة الانتخابات المجرية، وبعد فرز 98.9 بالمئة من الأصوات، يتقدم حزب "تيسا" بزعامة بيتر ماغيار بفارق كبير على حزب "فيدس" بزعامة أوربان. ووفقاً للجنة، سيحصل حزب "تيسا" على 138 مقعداً من أصل 199، وهو ما يكفي للأغلبية الدستورية، بينما سيحصل حزب "فيدس" الذي حل ثانياً على 55 مقعداً.
