مفوض أوروبي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي عام 2027 غير واقعي
سبوتنيك عربي
أعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في عام 2027 ليس واقعياً، معرباً عن أمله في بدء... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T16:48+0000
أعلن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في عام 2027 ليس واقعياً، معرباً عن أمله في بدء مفاوضات العضوية بعد تغير السلطة في المجر.
وقال دومبروفسكيس خلال منتدى اقتصادي في الولايات المتحدة، رداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية تعتبر سيناريو عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي عام 2027 واقعياً: "بعد الانتخابات في المجر، نأمل أن نتمكن من البدء في مفاوضات عملية بشأن فصول محددة. لا يمكنني تحديد موعد محدد لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هناك أموراً كثيرة يتعين على أوكرانيا القيام بها".
وأوضح: "إنها عملية قائمة على الجدارة... وإذا تحدثنا عن الجداول الزمنية الكلاسيكية للانضمام، فإن الحديث عن عام 2027، كما أقول، صعب للغاية".
وأضاف المفوض الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى إنجاز إصلاحات عديدة قبل أن يصبح انضمامها ممكناً.
يذكر أن المجر كانت حتى وقت قريب تعرقل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث كان رئيس وزرائها فيكتور أوربان ينتقد فكرة العضوية الأوكرانية.
وجرت الانتخابات البرلمانية في المجر يوم الأحد الماضي. ووفقاً للجنة الانتخابات المجرية، وبعد فرز 98.9 بالمئة من الأصوات، يتقدم حزب "تيسا" بزعامة بيتر ماغيار بفارق كبير على حزب "فيدس" بزعامة أوربان. ووفقاً للجنة، سيحصل حزب "تيسا" على 138 مقعداً من أصل 199، وهو ما يكفي للأغلبية الدستورية، بينما سيحصل حزب "فيدس" الذي حل ثانياً على 55 مقعداً.