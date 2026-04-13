باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي

عربي
ترامب: كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيران
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
علق الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، جيرار ديب، من بيروت، على انتخابات المجر وفوز المعارضة بفارق الثلثين بزعامة بيتر ماجيارعلى... 13.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
المجر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_70ff6eea86fd33e9c433d59836526537.jpg
وأشار إلى أن "هذا الفوز يعكس أزمة حقيقية، ولن يؤدي إلى رفع معنويات الاتحاد الأوروبي أو دفعه نحو خيار المواجهة، بل سينعكس مزيدا من التفتت والانقسام داخله، وقد يفضي إلى أزمة وجودية حقيقية".وحول تصريح الزعيم الفائز بيتر ماجيار بشأن عدم التراجع عن الجغرافيا السياسية، والحاجة إلى التفاوض مع روسيا في ظل الاعتماد على الطاقة الروسية، اعتبر ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الموقف يؤكد أن نتائج الانتخابات لن تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، الذي قد يكون الخاسر الأكبر إذا استمر في تجاهل الدور الروسي، خصوصا في ظل تراجع الدعم الأمريكي وإعادة تشكل موازين القوى العالمية".وفي ما يتعلق بتصريحات إيلون ماسك حول نفوذ مؤسسات جورج سوروس في المجر، أشار الخبير في الشأن الروسي أن "الأيام المقبلة كفيلة بكشف الوقائع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "ما ينطبق على أوكرانيا لا ينطبق على المجر، كونها عضوا أساسيا في حلف الناتو، وأي قرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة ستكون له تداعيات خطيرة على أوروبا".وختم بالإشارة إلى أن "الناخب الأوروبي لا يزال يعارض اليمين المتطرف، الا أن الاستمرار في هذه النمطية من الشعارات سيؤدي الى انتحار سياسي، لأن النظام العالمي المقبل يتجه نحو تعزيز القوميات وصعود القوى الأكثر حضورا في العالم، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة بناء قومية جديدة، مع الحفاظ على قيمه، إلى جانب القوميات الروسية والأمربكية والصينية والإسلامية وغيرها".
https://sarabic.ae/20260412/بدء-الانتخابات-البرلمانية-في-المجر-وضغوط-أوروبية-لمنع-وصول-حزب-أوربان-1112490138.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_6c6d5bb761f47bee7cc2d5440a56b4f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, المجر
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, المجر

باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي

14:35 GMT 13.04.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوريدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية.
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، جيرار ديب، من بيروت، على انتخابات المجر وفوز المعارضة بفارق الثلثين بزعامة بيتر ماجيارعلى فيكتور أوربان، وحصول حزب "تيسا" على الأغلبية.
وأشار إلى أن "هذا الفوز يعكس أزمة حقيقية، ولن يؤدي إلى رفع معنويات الاتحاد الأوروبي أو دفعه نحو خيار المواجهة، بل سينعكس مزيدا من التفتت والانقسام داخله، وقد يفضي إلى أزمة وجودية حقيقية".

وحول تصريح الزعيم الفائز بيتر ماجيار بشأن عدم التراجع عن الجغرافيا السياسية، والحاجة إلى التفاوض مع روسيا في ظل الاعتماد على الطاقة الروسية، اعتبر ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الموقف يؤكد أن نتائج الانتخابات لن تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، الذي قد يكون الخاسر الأكبر إذا استمر في تجاهل الدور الروسي، خصوصا في ظل تراجع الدعم الأمريكي وإعادة تشكل موازين القوى العالمية".

ورأى ديب أن "الاتحاد الأوروبي قد يواجه من يعرقل قراراته في حال توجه المجر نحو خيارات داعمة له"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مقومات الاستمرارية، لا سيما في ظل حاجته الملحة إلى مصادر الطاقة".
يدلي الناس بأصواتهم في مركز اقتراع في بودابست خلال الانتخابات البرلمانية المجرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
بدء الانتخابات البرلمانية في المجر وضغوط أوروبية لمنع وصول حزب أوربان
أمس, 06:45 GMT

وفي ما يتعلق بتصريحات إيلون ماسك حول نفوذ مؤسسات جورج سوروس في المجر، أشار الخبير في الشأن الروسي أن "الأيام المقبلة كفيلة بكشف الوقائع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "ما ينطبق على أوكرانيا لا ينطبق على المجر، كونها عضوا أساسيا في حلف الناتو، وأي قرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة ستكون له تداعيات خطيرة على أوروبا".

وختم بالإشارة إلى أن "الناخب الأوروبي لا يزال يعارض اليمين المتطرف، الا أن الاستمرار في هذه النمطية من الشعارات سيؤدي الى انتحار سياسي، لأن النظام العالمي المقبل يتجه نحو تعزيز القوميات وصعود القوى الأكثر حضورا في العالم، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة بناء قومية جديدة، مع الحفاظ على قيمه، إلى جانب القوميات الروسية والأمربكية والصينية والإسلامية وغيرها".
أوربان يعترف بالهزيمة.. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومة
دميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала