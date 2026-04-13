https://sarabic.ae/20260413/باحث-في-العلاقات-الدولية-فوز-المعارضة-في-المجر-يعمق-أزمة-الاتحاد-الأوروبي--1112531285.html

باحث في العلاقات الدولية: فوز المعارضة في المجر يعمق أزمة الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

علق الباحث اللبناني في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، جيرار ديب، من بيروت، على انتخابات المجر وفوز المعارضة بفارق الثلثين بزعامة بيتر ماجيارعلى... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T14:35+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0c/1112489787_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_70ff6eea86fd33e9c433d59836526537.jpg

وأشار إلى أن "هذا الفوز يعكس أزمة حقيقية، ولن يؤدي إلى رفع معنويات الاتحاد الأوروبي أو دفعه نحو خيار المواجهة، بل سينعكس مزيدا من التفتت والانقسام داخله، وقد يفضي إلى أزمة وجودية حقيقية".وحول تصريح الزعيم الفائز بيتر ماجيار بشأن عدم التراجع عن الجغرافيا السياسية، والحاجة إلى التفاوض مع روسيا في ظل الاعتماد على الطاقة الروسية، اعتبر ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا الموقف يؤكد أن نتائج الانتخابات لن تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، الذي قد يكون الخاسر الأكبر إذا استمر في تجاهل الدور الروسي، خصوصا في ظل تراجع الدعم الأمريكي وإعادة تشكل موازين القوى العالمية".وفي ما يتعلق بتصريحات إيلون ماسك حول نفوذ مؤسسات جورج سوروس في المجر، أشار الخبير في الشأن الروسي أن "الأيام المقبلة كفيلة بكشف الوقائع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "ما ينطبق على أوكرانيا لا ينطبق على المجر، كونها عضوا أساسيا في حلف الناتو، وأي قرار قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة ستكون له تداعيات خطيرة على أوروبا".وختم بالإشارة إلى أن "الناخب الأوروبي لا يزال يعارض اليمين المتطرف، الا أن الاستمرار في هذه النمطية من الشعارات سيؤدي الى انتحار سياسي، لأن النظام العالمي المقبل يتجه نحو تعزيز القوميات وصعود القوى الأكثر حضورا في العالم، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة بناء قومية جديدة، مع الحفاظ على قيمه، إلى جانب القوميات الروسية والأمربكية والصينية والإسلامية وغيرها".أوربان يعترف بالهزيمة.. وزعيم حزب "تيسا" الفائز يدعو رئيس المجر إلى الاستقالة بعد تشكيل الحكومةدميترييف: بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي يكرهون نهج المجر

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, المجر