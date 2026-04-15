أسعار الكهرباء الأرخص في العالم... كيف دخلت 4 دول عربية قائمة الـ10 الأوائل وما أثر إغلاق هرمز؟

تشهد أسواق الطاقة العالمية تباينات حادة في أسعار الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار النفط والغاز والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع تداعيات الحرب على إيران... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T07:58+0000

وتصدّرت إيران القائمة عالميًا بسعر يبلغ نحو 0.002 دولار لكل كيلو واط/ساعة، تلتها دول مثل إثيوبيا وقيرغيزستان، فيما برزت عربيًا كل من ليبيا والسودان وسوريا ومصر، ضمن قائمة الأقل تكلفة عالميًا.ويعكس هذا التفاوت اختلاف نماذج إدارة الطاقة بين الدول، حيث تتمتع الدول المكتفية ذاتيًا بمرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق، مقارنة بالدول التي تعتمد على الاستيراد.كما أصبحت هذه الأسعار المنخفضة عامل جذب مهم للصناعات كثيفة الاستهلاك، ما يعزز من تنافسية هذه الدول اقتصاديًا.وصرح المحلل السياسي المصري عبد الستار حتيته لـ"سبوتنيك"، أن النفط والطاقة يمثلان محور الصراعات الدولية الحالية، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها مضيق هرمز، تعد مركزًا رئيسيًا في معادلة النفوذ العالمي.وأضاف حتيته أن "القوى الكبرى تسعى لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز حضورها في مناطق الإنتاج، في وقت لا يزال فيه التحول نحو الطاقة المتجددة محدود التأثير مقارنة بالاعتماد المستمر على النفط".من مضيق هرمز إلى أسواق العالم... النفط يشعل معادلات النفوذ الدولي

