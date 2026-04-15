البنتاغون: ندرس مجموعة من السيناريوهات المحتملة بشأن كوبا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أنها تضع خططًا لعدة سيناريوهات محتملة تتعلق بكوبا، مؤكدة استعدادها لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب في هذا... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T22:15+0000
22:14 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 22:15 GMT 15.04.2026)
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أنها تضع خططًا لعدة سيناريوهات محتملة تتعلق بكوبا، مؤكدة استعدادها لتنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد.
وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "لن نتكهن بالسيناريوهات الافتراضية. نحن نخطط لمجموعة من الاحتمالات، ونبقى مستعدين لتنفيذ أوامر الرئيس وفق التوجيهات".
وجاء ذلك ردًا على تقرير نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" أفاد بأن الوزارة تكثف التخطيط لعملية عسكرية محتملة في كوبا.
والاثنين، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيران
"، على حد قوله.
وقد وقّع الرئيس الأمريكي، في 29 يناير/ كانون الثاني 2026، أمرًا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزوّد كوبا بالنفط، كما أعلن حالة طوارئ بدعوى وجود "تهديد كوبي" للأمن القومي الأمريكي.
من جانبها، أعلنت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال سياسة الحصار في مجال الطاقة، إلى خنق اقتصاد البلاد وجعل ظروف معيشة السكان غير محتملة.