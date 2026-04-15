روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"
صرّحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"، حيث تم تدريب دفعة مؤلفة من 260 طبيباً. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت غوليكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر أطباء اختصاصيين بإطالة العمر بالفعل، ونحن ندربهم حالياً. تم تدريب دفعة أولى مؤلفة من 260 طبيباً. بالطبع أنهم لم يحصلوا بعد على هذا الاعتماد، لكنني أصدرت التعليمات اللازمة، وهم يعملون على ذلك".وفي سياق متصل، اعتمدت روسيا أول معيار "غوست" للطباعة الحيوية، وهي عملية إنتاج الأنسجة والأعضاء الحية باستخدام طابعة متخصصة ثلاثية الأبعاد.ووفقا له: "تعد روسيا من بين أفضل 5 دول في مجال الطباعة الحيوية، وتتميز روسيا ببعض الجوانب الفريدة، ففي عام 2023، أصبح مستشفى "بوردينكو" أول مستشفى في العالم يستخدم طابعة حيوية للطباعة مباشرة على جسم الإنسان، وهو إجراء نفّذه أطباء وعلماء بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية "3D Bioprinting Solutions"".
صرّحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"، حيث تم تدريب دفعة مؤلفة من 260 طبيباً.
وقالت غوليكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر أطباء اختصاصيين بإطالة العمر بالفعل، ونحن ندربهم حالياً. تم تدريب دفعة أولى مؤلفة من 260 طبيباً. بالطبع أنهم لم يحصلوا بعد على هذا الاعتماد، لكنني أصدرت التعليمات اللازمة، وهم يعملون على ذلك".

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت بإنشاء مراكز متخصصة لإطالة العمر في جميع أنحاء البلاد. وأعربت عن أملها في أن يتم إنشاء مركز واحد على الأقل من هذا القبيل في كل منطقة بحلول نهاية عام 2026. وكان قد أُعلن سابقا عن توقع استحداث وظيفة طبيب متخصص بإطالة العمر في روسيا عام 2026.

وفي سياق متصل، اعتمدت روسيا أول معيار "غوست" للطباعة الحيوية، وهي عملية إنتاج الأنسجة والأعضاء الحية باستخدام طابعة متخصصة ثلاثية الأبعاد.

وقال فيودور سيناتوف، مدير معهد الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية (ميسيس)، لوكالة "سبوتنيك": "يركز مختبر هندسة الأنسجة والطب التجديدي، التابع لمعهدنا، بشكل خاص على الطباعة الحيوية، إنه أحد أقوى الفرق في روسيا، ويتمتع بسمعة عالمية مرموقة".

ووفقا له: "تعد روسيا من بين أفضل 5 دول في مجال الطباعة الحيوية، وتتميز روسيا ببعض الجوانب الفريدة، ففي عام 2023، أصبح مستشفى "بوردينكو" أول مستشفى في العالم يستخدم طابعة حيوية للطباعة مباشرة على جسم الإنسان، وهو إجراء نفّذه أطباء وعلماء بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية "3D Bioprinting Solutions"".
