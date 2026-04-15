https://sarabic.ae/20260415/روسيا-تشهد-ظهور-أطباء-متخصصين-بـإطالة-العمر-1112586014.html
روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"
سبوتنيك عربي
صرّحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تشهد ظهور أطباء متخصصين بـ"إطالة العمر"، حيث تم تدريب دفعة مؤلفة من 260 طبيباً. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T14:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ce2596eb0d684ebf278276a1ae66744.jpg
وقالت غوليكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر أطباء اختصاصيين بإطالة العمر بالفعل، ونحن ندربهم حالياً. تم تدريب دفعة أولى مؤلفة من 260 طبيباً. بالطبع أنهم لم يحصلوا بعد على هذا الاعتماد، لكنني أصدرت التعليمات اللازمة، وهم يعملون على ذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e46f5e9d41d01ea287fd3705883cb230.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقالت غوليكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر أطباء اختصاصيين بإطالة العمر بالفعل، ونحن ندربهم حالياً. تم تدريب دفعة أولى مؤلفة من 260 طبيباً. بالطبع أنهم لم يحصلوا بعد على هذا الاعتماد، لكنني أصدرت التعليمات اللازمة، وهم يعملون على ذلك".
وأوضحت نائبة رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت بإنشاء مراكز متخصصة لإطالة العمر في جميع أنحاء البلاد. وأعربت عن أملها في أن يتم إنشاء مركز واحد على الأقل من هذا القبيل في كل منطقة بحلول نهاية عام 2026. وكان قد أُعلن سابقا عن توقع استحداث وظيفة طبيب متخصص بإطالة العمر في روسيا عام 2026.
وفي سياق متصل، اعتمدت روسيا أول معيار "غوست" للطباعة الحيوية، وهي عملية إنتاج الأنسجة والأعضاء الحية
باستخدام طابعة متخصصة ثلاثية الأبعاد.
وقال فيودور سيناتوف، مدير معهد الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية (ميسيس)، لوكالة "سبوتنيك": "يركز مختبر هندسة الأنسجة والطب التجديدي، التابع لمعهدنا، بشكل خاص على الطباعة الحيوية، إنه أحد أقوى الفرق في روسيا، ويتمتع بسمعة عالمية مرموقة".
ووفقا له: "تعد روسيا من بين أفضل 5 دول في مجال الطباعة الحيوية
، وتتميز روسيا ببعض الجوانب الفريدة، ففي عام 2023، أصبح مستشفى "بوردينكو" أول مستشفى في العالم يستخدم طابعة حيوية للطباعة مباشرة على جسم الإنسان، وهو إجراء نفّذه أطباء وعلماء بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية "3D Bioprinting Solutions"".