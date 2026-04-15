صندوق الاستثمارات السعودي يقر استراتيجيته من 2026 إلى 2030

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260415/صندوق-الاستثمارات-السعودي-يقر-استراتيجيته-من-2026-إلى-2030-1112583717.html
صندوق الاستثمارات السعودي يقر استراتيجيته من 2026 إلى 2030
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعد امتدادا لتوجهه الطويل الأمد نحو دعم التحول الاقتصادي في... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وتركّز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومات اقتصادية محلية متكاملة تتمتع بقدرة تنافسية عالية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.وتنقسم استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية إلى ثلاث محافظ رئيسية وهي محفظة الرؤية والتي تهدف إلى تطوير قطاعات استراتيجية من خلال إنشاء 6 منظومات اقتصادية متكاملة تشمل السياحة، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، إضافة إلى "مشروع نيوم"، مع التركيز على جذب الشراكات المحلية والدولية.بالإضافة إلى محفظة الاستثمارات المالية، التي تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة عبر تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز مرونة محفظة الصندوق وبناء شراكات دولية جديدة.وأكد محافظ الصندوق، ياسر الرميان، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث نجح الصندوق في إطلاق مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى جانب مضاعفة أصوله مرات عدة وجذب استثمارات أجنبية للسوق المحلية.ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستراتيجية تمثل تحولا مهما في دور الصندوق، من كونه صندوقا سياديا تقليديا إلى محرك اقتصادي واجتماعي، مع توجه نحو بناء منظومات متكاملة بدل التركيز على قطاعات منفصلة، إضافة إلى احتمالية طرح بعض شركاته للاكتتاب خلال السنوات المقبلة.كما سيواصل الصندوق الاستثمار بمرونة داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على تعظيم العوائد، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق التميز المؤسسي.ويرى محللون أن توقيت إطلاق الاستراتيجية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين العالميين، خاصة مع الانتقال من مرحلة التوسع إلى مرحلة جني العوائد، مع استمرار الاستثمار في مشاريع محورية مثل نيوم.
https://sarabic.ae/20260415/السعودية-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-بتمكين-المرأة-في-الذكاء-الاصطناعي-1112577409.html
https://sarabic.ae/20260414/5-خطوط-لوجستية-جديدة-تربط-مواني-الخليج-العربي-بالسعودية-1112545507.html
https://sarabic.ae/20260411/في-إطار-اتفاق-الدفاع-الاستراتيجي-المشترك-وصول-قوة-باكستانية-إلى-السعودية---عاجل-1112469841.html
13:42 GMT 15.04.2026
أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعد امتدادا لتوجهه الطويل الأمد نحو دعم التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز استدامة العوائد.
وتركّز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومات اقتصادية محلية متكاملة تتمتع بقدرة تنافسية عالية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتمثل هذه المرحلة انتقالا من التركيز على النمو والتوسع إلى تحقيق قيمة مستدامة ورفع كفاءة الاستثمارات، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

المرأة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا بتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي
10:26 GMT
وتنقسم استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية إلى ثلاث محافظ رئيسية وهي محفظة الرؤية والتي تهدف إلى تطوير قطاعات استراتيجية من خلال إنشاء 6 منظومات اقتصادية متكاملة تشمل السياحة، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، إضافة إلى "مشروع نيوم"، مع التركيز على جذب الشراكات المحلية والدولية.

كما تضم محفظة الاستثمارات الاستراتيجية، التي تعنى بإدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، ودعم الشركات التابعة للتحول إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة، مع الاستمرار في الاستثمار الطويل الأجل.

بالإضافة إلى محفظة الاستثمارات المالية، التي تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة عبر تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز مرونة محفظة الصندوق وبناء شراكات دولية جديدة.
5 خطوط لوجستية جديدة تربط موانئ الخليج العربي بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
وسائط متعددة
5 خطوط لوجستية جديدة تربط مواني الخليج العربي بالسعودية
أمس, 07:12 GMT
وأكد محافظ الصندوق، ياسر الرميان، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث نجح الصندوق في إطلاق مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى جانب مضاعفة أصوله مرات عدة وجذب استثمارات أجنبية للسوق المحلية.
وأشار إلى أن الصندوق سيواصل دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تطوير شركات وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، بحسب وسائل إعلام عربية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستراتيجية تمثل تحولا مهما في دور الصندوق، من كونه صندوقا سياديا تقليديا إلى محرك اقتصادي واجتماعي، مع توجه نحو بناء منظومات متكاملة بدل التركيز على قطاعات منفصلة، إضافة إلى احتمالية طرح بعض شركاته للاكتتاب خلال السنوات المقبلة.
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
في إطار اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك... وصول قوة باكستانية إلى السعودية
11 أبريل, 10:57 GMT
كما سيواصل الصندوق الاستثمار بمرونة داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على تعظيم العوائد، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق التميز المؤسسي.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى سجل من الإنجازات، أبرزها نمو الأصول إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال بحلول 2025، وتحقيق عوائد سنوية مستقرة، إلى جانب مساهمة كبيرة في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوسيع الحضور العالمي للصندوق.
ويرى محللون أن توقيت إطلاق الاستراتيجية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين العالميين، خاصة مع الانتقال من مرحلة التوسع إلى مرحلة جني العوائد، مع استمرار الاستثمار في مشاريع محورية مثل نيوم.
