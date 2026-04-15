صندوق الاستثمارات السعودي يقر استراتيجيته من 2026 إلى 2030

سبوتنيك عربي

أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030، في خطوة تعد امتدادا لتوجهه الطويل الأمد نحو دعم التحول الاقتصادي في... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T13:42+0000

وتركّز الاستراتيجية الجديدة على بناء منظومات اقتصادية محلية متكاملة تتمتع بقدرة تنافسية عالية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين.وتنقسم استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية إلى ثلاث محافظ رئيسية وهي محفظة الرؤية والتي تهدف إلى تطوير قطاعات استراتيجية من خلال إنشاء 6 منظومات اقتصادية متكاملة تشمل السياحة، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، إضافة إلى "مشروع نيوم"، مع التركيز على جذب الشراكات المحلية والدولية.بالإضافة إلى محفظة الاستثمارات المالية، التي تستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة عبر تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز مرونة محفظة الصندوق وبناء شراكات دولية جديدة.وأكد محافظ الصندوق، ياسر الرميان، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، حيث نجح الصندوق في إطلاق مشاريع كبرى واستثمارات نوعية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إلى جانب مضاعفة أصوله مرات عدة وجذب استثمارات أجنبية للسوق المحلية.ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستراتيجية تمثل تحولا مهما في دور الصندوق، من كونه صندوقا سياديا تقليديا إلى محرك اقتصادي واجتماعي، مع توجه نحو بناء منظومات متكاملة بدل التركيز على قطاعات منفصلة، إضافة إلى احتمالية طرح بعض شركاته للاكتتاب خلال السنوات المقبلة.كما سيواصل الصندوق الاستثمار بمرونة داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على تعظيم العوائد، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن تحقيق التميز المؤسسي.ويرى محللون أن توقيت إطلاق الاستراتيجية يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي، ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين العالميين، خاصة مع الانتقال من مرحلة التوسع إلى مرحلة جني العوائد، مع استمرار الاستثمار في مشاريع محورية مثل نيوم.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

