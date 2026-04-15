https://sarabic.ae/20260415/السعودية-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-بتمكين-المرأة-في-الذكاء-الاصطناعي-1112577409.html

السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا بتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026، ما يعكس تطورًا متسارعًا في البيئة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T10:26+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الذكاء الاصطناعي

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103960/69/1039606922_0:368:5402:3407_1920x0_80_0_0_c2bbc5cb3b58dcdf43a2c930920c8485.jpg

وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة "واس"، جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في مجالي الأمن والخصوصية والتشفير داخل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تصدرها عالميًا في تمكين المرأة في هذا القطاع، بما يعكس قوة البنية التنظيمية والتشريعية الداعمة للتقنيات المتقدمة.كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة الكفاءات في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في نسبة الطلاب المستخدمين للذكاء الاصطناعي التوليدي، في مؤشر على توسع استخدام هذه التقنيات داخل القطاع التعليمي.وفي جانب استقطاب الكفاءات، جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالميًا، مدعومة بتنامي جاذبية السوق المحلية للخبرات المتخصصة، إلى جانب توسع الاستثمارات في القطاع، ومن أبرزها اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار بين AWS وHUMAIN لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.وأشار التقرير أيضًا إلى أن المملكة حققت أعلى معدل نمو عالمي في كفاءات الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 100% بين عامي 2019 و2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى أكثر من 80%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%.ويعكس هذا التقدم تسارع جهود التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الرائدة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقال الدكتور رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه قطاع الإعلام.جاء في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرًا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرًا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.وحول تحديات الذكاء الاصطناعي، قال نجم إنه يحمل رؤية قد لا يتفق معها كثيرون، موضحًا أنه يرى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التهديدات لصناعة الإعلام بشكل عام، لكونه بات يتدخل في كامل سلسلة إنتاج المحتوى، بدءا من كتابة النصوص، وتحويلها إلى سيناريوهات، وصولا إلى إنتاج المحتوى المرئي والمسموع أو المكتوب.وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرًا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

