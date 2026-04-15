السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا بتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميا بتمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
حققت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026، ما يعكس تطورًا متسارعًا في البيئة التقنية والبحثية داخل المملكة.
وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة "واس"، جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في مجالي الأمن والخصوصية والتشفير داخل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تصدرها عالميًا في تمكين المرأة في هذا القطاع، بما يعكس قوة البنية التنظيمية والتشريعية الداعمة للتقنيات المتقدمة.
كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة الكفاءات في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في نسبة الطلاب المستخدمين للذكاء الاصطناعي التوليدي، في مؤشر على توسع استخدام هذه التقنيات داخل القطاع التعليمي.
وفي جانب استقطاب الكفاءات، جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالميًا، مدعومة بتنامي جاذبية السوق المحلية للخبرات المتخصصة، إلى جانب توسع الاستثمارات في القطاع، ومن أبرزها اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار بين AWS وHUMAIN لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن المملكة حققت أعلى معدل نمو عالمي في كفاءات الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 100% بين عامي 2019 و2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى أكثر من 80%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%.
ويعكس هذا التقدم تسارع جهود التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الرائدة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الدكتور رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام في السعودية سابقا، إن منتدى الإعلام السعودي شهد تطورا ملحوظا عبر السنوات الماضية، مؤكدا أهمية انعقاده في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه قطاع الإعلام.
جاء في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش النسخة الخامسة من منتدى الإعلام السعودي، الذي تستضيفه المملكة، مشيرًا إلى أن المنتدى انطلق قبل نحو 15 عاما، وعقد دورتين أو ثلاث قبل أن يتوقف مؤقتا، ليعود منذ نحو خمس سنوات بصورة جديدة.
وأضاف أن النسخة الحالية تميزت بشكل واضح عن النسخ السابقة، سواء من حيث نوعية المتحدثين أو مستوى الحضور والمشاركة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمنتدى "فوميكس" شهد مشاركة واسعة من الشركات الإعلامية، لا سيما العاملة في مجالات التقنية وصناعة المحتوى، معتبرًا أن الجمع بين الجانب التقني والجانب الإبداعي في فعالية واحدة يمثل نقطة قوة حقيقية، ويعكس التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام.
وحول تحديات الذكاء الاصطناعي، قال نجم إنه يحمل رؤية قد لا يتفق معها كثيرون، موضحًا أنه يرى في الذكاء الاصطناعي أحد أكبر التهديدات لصناعة الإعلام بشكل عام، لكونه بات يتدخل في كامل سلسلة إنتاج المحتوى، بدءا من كتابة النصوص، وتحويلها إلى سيناريوهات، وصولا إلى إنتاج المحتوى المرئي والمسموع أو المكتوب.
وأكد أن هذا التطور قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الإنسان على الإبداع والتميز، وهو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه الأفضلية للعقل البشري على الآلة، معتبرًا أن هذا يجب أن يكون محور التركيز في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الإنسان أن يكون أكثر إبداعا من الآلة ومن الذكاء الاصطناعي.
