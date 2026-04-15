كيم جونغ يشرف على مسابقة مدفعية في ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الديمقراطية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
كيم جونغ يشرف على مسابقة مدفعية في ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الديمقراطية
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الأربعاء، على مسابقة للرماية المدفعية بين وحدات المدفعية التابعة للجيش الشعبي الكوري، وذلك بمناسبة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وجرت مسابقة الرماية وفق قواعد محددة أُعدت بما يتوافق مع بيئة تكتيكية افتراضية، حيث أظهرت وحدات المدفعية المشاركة مهاراتها القتالية في الرماية بشكل قوي، معبرة عن عزمها العالي على استكمال الاستعداد القتالي، ومؤكدة جاهزيتها الكاملة للقتال دون أي تقصير، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وأعرب كيم جونغ أون عن رضاه إزاء "مسابقة الرماية المدفعية التي جرت بمناسبة هذا العيد الوطني الكبير قد شكلت فرصة مهمة لرفع حماسة التدريب لدى قوات المدفعية وتعزيز قدرتها القتالية بشكل كبير.وأكد أن "الاستخدام الفعال لقوات المدفعية يعد من أهم العوامل التي تحدد نتائج العمليات والمعارك، بل وحتى الحروب"، ومشددًا على:وأشار إلى أهمية "تنظيم مسابقات تدريبية بشكل متكرر في مختلف وحدات الجيش خلال المناسبات الوطنية الكبرى"، مؤكدًا أن "الجيش الشعبي يجب أن يكرس كل جهوده للتدريب من أجل الاستعداد القتالي، باعتباره الطريق لتحقيق تطلعات القائد العظيم في بناء جيش قوي، وتعبيرًا عن الإخلاص للحزب والثورة والوطن والشعب، وهو جوهر مهمة الجيش".وتحتفل كوريا الديمقراطية يوم 15 من أبريل/نيسان من كل عام بذكرى ميلاد كيم إيل سونغ، المؤسس والرئيس الأبدي لكوريا الديمقراطية، ويعد "يوم الشمس" أهم عطلة وطنية في البلاد.ويحتفل الكوريون بالعطلة بزيارة المواقع التي لها علاقة بحياة القائد، أو في قرية مانجيونغ داي، مسقط رأسه في العاصمة بيونغ يانغ، حيث تحدث أهم الاحتفالات في العاصمة، بما في ذلك الزيارات المتجهة إلى قصر الشمس كومسوسان، حيث يرقد جثمان كيم إيل سونغ، بالإضافة إلى نصب مانسوداي التذكاري الكبير الذي يتميز بكونه تمثالًا طويل القامة للقائد.
كيم جونغ يشرف على مسابقة مدفعية في ذكرى ميلاد مؤسس كوريا الديمقراطية

22:48 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 23:01 GMT 15.04.2026)
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الأربعاء، على مسابقة للرماية المدفعية بين وحدات المدفعية التابعة للجيش الشعبي الكوري، وذلك بمناسبة "يوم الشمس".
وجرت مسابقة الرماية وفق قواعد محددة أُعدت بما يتوافق مع بيئة تكتيكية افتراضية، حيث أظهرت وحدات المدفعية المشاركة مهاراتها القتالية في الرماية بشكل قوي، معبرة عن عزمها العالي على استكمال الاستعداد القتالي، ومؤكدة جاهزيتها الكاملة للقتال دون أي تقصير، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأعرب كيم جونغ أون عن رضاه إزاء "مسابقة الرماية المدفعية التي جرت بمناسبة هذا العيد الوطني الكبير قد شكلت فرصة مهمة لرفع حماسة التدريب لدى قوات المدفعية وتعزيز قدرتها القتالية بشكل كبير.
وأكد أن "الاستخدام الفعال لقوات المدفعية يعد من أهم العوامل التي تحدد نتائج العمليات والمعارك، بل وحتى الحروب"، ومشددًا على:
"ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة الحزب الرامية إلى إعطاء الأولوية للمدفعية وتعزيزها، وتسريع وتيرة الاستعداد القتالي المدفعي"، إلى جانب "التنفيذ الكامل للرؤية الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب بشأن تحديث قوات المدفعية خلال خطة تطوير الدفاع الخمسية الجديدة".
وأشار إلى أهمية "تنظيم مسابقات تدريبية بشكل متكرر في مختلف وحدات الجيش خلال المناسبات الوطنية الكبرى"، مؤكدًا أن "الجيش الشعبي يجب أن يكرس كل جهوده للتدريب من أجل الاستعداد القتالي، باعتباره الطريق لتحقيق تطلعات القائد العظيم في بناء جيش قوي، وتعبيرًا عن الإخلاص للحزب والثورة والوطن والشعب، وهو جوهر مهمة الجيش".
وتحتفل كوريا الديمقراطية يوم 15 من أبريل/نيسان من كل عام بذكرى ميلاد كيم إيل سونغ، المؤسس والرئيس الأبدي لكوريا الديمقراطية، ويعد "يوم الشمس" أهم عطلة وطنية في البلاد.
ويحتفل الكوريون بالعطلة بزيارة المواقع التي لها علاقة بحياة القائد، أو في قرية مانجيونغ داي، مسقط رأسه في العاصمة بيونغ يانغ، حيث تحدث أهم الاحتفالات في العاصمة، بما في ذلك الزيارات المتجهة إلى قصر الشمس كومسوسان، حيث يرقد جثمان كيم إيل سونغ، بالإضافة إلى نصب مانسوداي التذكاري الكبير الذي يتميز بكونه تمثالًا طويل القامة للقائد.
