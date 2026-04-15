مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا حتى أغسطس 2027

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260415/مجلس-الأمن-يمدد-نظام-العقوبات-على-ليبيا-حتى-أغسطس-2027-1112589294.html
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا حتى أغسطس 2027
سبوتنيك عربي
مدّد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على ليبيا حتى أغسطس/آب 2027، وذلك بموجب القرار رقم 2819 الذي تم اعتماده بالإجماع، في خطوة تعكس استمرار القلق... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
ويقضي القرار الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الأربعاء، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا، مع الإبقاء على جملة من التدابير، أهمها حظر توريد الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بمكافحة تصدير النفط بشكل غير مشروع، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز الرقابة على الموارد السيادية.ويذكر أن هذه العقوبات قد فُرضت لأول مرة عام 2011 عقب أحداث الثورة الليبية 2011، في سياق الرد الدولي على القمع الذي واجه الاحتجاجات آنذاك، فيما يؤكد القرار الجديد استمرار العمل بهذه الآليات مع تحديث بعض الصلاحيات التنفيذية.أدخل القرار استثناءات محددة على نظام تجميد الأصول، تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ العالمي تحت رقابة مشددة، إضافة إلى استثناءات جزئية من حظر السلاح، تتيح تقديم الدعم الفني والتدريب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.وذكرت بوابة "الوسط"، أن أعضاء المجلس الدولي رحبوا في بيان مشترك بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس، ويتعلق بمسارات التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي.فيما رحبت الدول الموقعة على البيان المشترك بالإعلان الصادر عن ليبيا عملا بالمادة رقم 12 في "نظام روما الأساسي"، وعدته التزاما بـ"تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة".يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا حتى أغسطس 2027

15:53 GMT 15.04.2026
مدّد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على ليبيا حتى أغسطس/آب 2027، وذلك بموجب القرار رقم 2819 الذي تم اعتماده بالإجماع، في خطوة تعكس استمرار القلق الدولي بشأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.
ويقضي القرار الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه، اليوم الأربعاء، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا، مع الإبقاء على جملة من التدابير، أهمها حظر توريد الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بمكافحة تصدير النفط بشكل غير مشروع، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز الرقابة على الموارد السيادية.
هانا تيتيه أمام مجلس الأمن: تأخير تنفيذ خارطة الطريق يهدد المسار السياسي في ليبيا
19 ديسمبر 2025, 18:50 GMT
ويذكر أن هذه العقوبات قد فُرضت لأول مرة عام 2011 عقب أحداث الثورة الليبية 2011، في سياق الرد الدولي على القمع الذي واجه الاحتجاجات آنذاك، فيما يؤكد القرار الجديد استمرار العمل بهذه الآليات مع تحديث بعض الصلاحيات التنفيذية.
ويمنح القرار الدولي، الدول الأعضاء صلاحية تفتيش السفن المشتبه في تورطها بعمليات تصدير غير قانونية للنفط، كما يتيح للجنة العقوبات اتخاذ إجراءات إضافية، مثل منع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو إعادة الشحنات غير المشروعة إلى مصدرها.
أدخل القرار استثناءات محددة على نظام تجميد الأصول، تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ العالمي تحت رقابة مشددة، إضافة إلى استثناءات جزئية من حظر السلاح، تتيح تقديم الدعم الفني والتدريب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.
ويشار إلى أنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أكد أعضاء مجلس الأمن الموقعون على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، الدعم القوي والثابت لعمل المحكمة المستقل وأنشطتها في ليبيا، وجددوا الالتزام بالدفاع عن مبادئ المحكمة وحماية سلامتها ضد أي تهديدات.
وذكرت بوابة "الوسط"، أن أعضاء المجلس الدولي رحبوا في بيان مشترك بالتقدم الذي أحرزه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس، ويتعلق بمسارات التحقيق الرئيسية الأربعة في الوضع الليبي.
فيما رحبت الدول الموقعة على البيان المشترك بالإعلان الصادر عن ليبيا عملا بالمادة رقم 12 في "نظام روما الأساسي"، وعدته التزاما بـ"تجديد أسس التعاون والشراكة صوب العدالة".
يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
