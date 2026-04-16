الخارجية الصينية: نرفض العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي
الخارجية الصينية: نرفض العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، معارضتها للعقوبات الأحادية الجانب التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي، وذلك ردا على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T09:49+0000
2026-04-16T09:49+0000
2026-04-16T09:49+0000
وقال متحدث الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي تعقيبا على تصريحات مسؤولين أمريكيين شككوا في نية الصين التوقف عن شراء النفط من طهران، وهددوا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط الإيراني: "نرفض باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر لأساس في القانون الدولي والتي لا يصرح بها مجلس الأمن الدولي". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض: "واشنطن أبلغت مشتري النفط الإيراني باستعدادها لفرض عقوبات ثانوية".وفي 11 نيسان/أبريل، بدأت الدولتان مفاوضاتهما في إسلام آباد، لكن صباح يوم 12 نيسان/أبريل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي كان يرأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك، أعلن ترامب بدء حصار بحري لجميع السفن المغادرة والوافدة إلى الموانئ الإيرانية.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
الخارجية الصينية: نرفض العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، معارضتها للعقوبات الأحادية الجانب التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي، وذلك ردا على تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على مشتري النفط الإيراني.
وقال متحدث الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي تعقيبا على تصريحات مسؤولين أمريكيين شككوا في نية الصين التوقف عن شراء النفط من طهران، وهددوا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط الإيراني: "نرفض باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر لأساس في القانون الدولي والتي لا يصرح بها مجلس الأمن الدولي".
وهددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض: "واشنطن أبلغت مشتري النفط الإيراني باستعدادها لفرض عقوبات ثانوية
".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 نيسان/أبريل، التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وفي 11 نيسان/أبريل، بدأت الدولتان مفاوضاتهما في إسلام آباد
، لكن صباح يوم 12 نيسان/أبريل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي كان يرأس الوفد الأمريكي، أن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك، أعلن ترامب بدء حصار بحري لجميع السفن المغادرة والوافدة إلى الموانئ الإيرانية.