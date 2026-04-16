اليمن.. مقتل قيادي ميداني في "أنصار الله" بقصف للجيش جنوب غربي البلاد
موسكو- سبوتنيك. قُتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، إثر قصف شنه الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260416/بعد-بيانها-أمام-مجلس-الأمن-هل-قررت-الحكومة-اليمنية-التصعيد-العسكري-ضد-أنصار-الله؟-1112619060.html
https://sarabic.ae/20260409/مجلس-القيادة-اليمني-يحذر-أنصار-الله-من-عواقب-الانخراط-العسكري-في-الصراع-دعما-لإيران-1112430747.html
موسكو- سبوتنيك. قُتل قيادي ميداني في جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، إثر قصف شنه الجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني لـ“سبوتنيك” إن الجيش استهدف بقذائف الهاون موقعًا عسكريًا للجماعة
في جبهة الصلو جنوب شرقي مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل القيادي الميداني هيثم السلمي وإصابة آخرين.
وأضاف المصدر أن القصف جاء ردًا على هجمات نفذتها الجماعة ضد مواقع الجيش في الجبهة ذاتها خلال الفترة الماضية.
وفي 28 مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله"،
انخراطها عسكريًا في الصراع الذي تشهده المنطقة، على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عبر شن الجماعة هجومًا بصواريخ باليستية على أهداف عسكرية وصفتها بـ"الحساسة" جنوبيّ إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.