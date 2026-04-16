Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
شويغو: هجمات المسيرات على روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق أصبحت أكثر تواترا
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الدول التي تسمح عن علم باستخدام مجالها الجوي لشن غارات جوية بطائرات مسيرة ضد روسيا، تعتبر متواطئة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال شويغو لوسائل إعلام: "يمكن أن يحدث هذا في حالتين، إما أن تكون أنظمة الدفاع الجوي الغربية غير فعالة للغاية، كما حدث بالفعل في الشرق الأوسط، أو أن تسمح هذه الدول عن علم باستخدام مجالها الجوي، لتصبح بذلك متواطئة علنًا في العدوان على روسيا".وأكد شويغو على تزايد عدد الغارات الجوية الأوكرانية بطائرات مسيرة ضد روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تلحق أضرارا بالغة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.وقال شويغو: "في الآونة الأخيرة، ازدادت وتيرة غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق. ونتيجةً لذلك، يعاني المدنيون وتلحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
شويغو: هجمات المسيرات على روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق أصبحت أكثر تواترا

15:03 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 15:08 GMT 16.04.2026)
صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الدول التي تسمح عن علم باستخدام مجالها الجوي لشن غارات جوية بطائرات مسيرة ضد روسيا، تعتبر متواطئة علنا في العدوان على روسيا.
وقال شويغو لوسائل إعلام: "يمكن أن يحدث هذا في حالتين، إما أن تكون أنظمة الدفاع الجوي الغربية غير فعالة للغاية، كما حدث بالفعل في الشرق الأوسط، أو أن تسمح هذه الدول عن علم باستخدام مجالها الجوي، لتصبح بذلك متواطئة علنًا في العدوان على روسيا".
وأكد شويغو على تزايد عدد الغارات الجوية الأوكرانية بطائرات مسيرة ضد روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الغارات تلحق أضرارا بالغة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال شويغو: "في الآونة الأخيرة، ازدادت وتيرة غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على روسيا عبر فنلندا ودول البلطيق. ونتيجةً لذلك، يعاني المدنيون وتلحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وثيقة رسمية، عناوين الشركات الأوكرانية والمشتركة التي تنتج طائرات من دون طيار ومكوناتها لصالح أوكرانيا، بما في ذلك منشآت في أوروبا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بحسب المعلومات المتوفرة، في 26 مارس/آذار 2026، قررت قيادات عدة دول أوروبية، في ظل الخسائر المتزايدة ونقص القوى العاملة المتفاقم في القوات المسلحة الأوكرانية، زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا لشنّ ضربات على الأراضي الروسية".
