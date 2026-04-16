من يملك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا؟

سبوتنيك عربي

تشير إحصائيات المواقع المتخصصة في الشؤون الدفاعية إلى أن التصنيف الإجمالي لقوة أي جيش لا يرتبط بحجم الإنفاق العسكري فقط، ويستثنى من ذلك دول مثل الولايات... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

وبينما تضم قائمة أكثر 20 دولة إنفاقا على جيوشها 8 دول أسيوية و8 دولة أوروبية ودولتين في أمريكا الشمالية إضافة إلى أستراليا، فإن هذه القائمة لا تضم سوى دولة أفريقية واحدة هي أنغولا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2026.وبينما تصنف أنغولا في المرتبة الـ 20 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية دفاع تقدر بـ 31.2 مليار دولار، فإن التصنيف الإجمالي لجيشها يجعلها في المرتبة الـ 59 بين أضخم 145 جيشا في العالم.الجيش الأنغوليتقدر مساحة أنغولا بنحو 1.2 مليون كيلومترا مربعا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى بطول يتجاوز 5300 كيلومتر ويبلغ طول سواحلها نحو 1600 كيلومتر.يقدر عدد سكان أنغولا بنحو 37.2 مليون نسمة بينهم نحو 3.7 فرد يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بـ 117 ألف جندي بينهم 107 ألف جندي عامل و10 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.تمتلك أنغولا قوة جوية كبيرة تصنف في المرتبة رقم 35 عالميا وتضم 278 طائرة حربية بينها 67 مقاتلة و6 طائرات هجومية و115 مروحية بينها 14 مروحية هجومية.تضم القوات البرية لأنغولا 45 دبابة ونحو 2260 مدرعة و25 مدفعا ذاتيا و575 مدفعا مقطورا و116 راجمة صواريخ، بينما تمتلك أسطولا حربيا يصنف في المرتبة الـ 58 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.ويشير التقرير إلى أن أنغولا تحتل المرتبة الـ 18 عالميا في إنتاج النفط ونفس التصنيف في حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، كما تحتل المرتبة الـ 44 في حجم إنتاج الغاز الطبيعي والمرتبة الـ 34 في حجم احتياطيات الغاز المؤكدة.يذكر أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة أفريقيا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ 5.1 مليار دولار بعد الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية بـ 25 مليار دولار والمغرب التي تحتل المرتبة الـ 3 بـ 16.1 مليار دولار.

