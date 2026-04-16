ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
من يملك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا؟
من يملك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
تشير إحصائيات المواقع المتخصصة في الشؤون الدفاعية إلى أن التصنيف الإجمالي لقوة أي جيش لا يرتبط بحجم الإنفاق العسكري فقط، ويستثنى من ذلك دول مثل الولايات... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T15:26+0000
2026-04-16T15:26+0000
رصد عسكري
أفريقيا
مصر
الجزائر
الجيش المصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103522/69/1035226939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d156118f2c366737b965eec620ddd2b.jpg
وبينما تضم قائمة أكثر 20 دولة إنفاقا على جيوشها 8 دول أسيوية و8 دولة أوروبية ودولتين في أمريكا الشمالية إضافة إلى أستراليا، فإن هذه القائمة لا تضم سوى دولة أفريقية واحدة هي أنغولا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2026.وبينما تصنف أنغولا في المرتبة الـ 20 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية دفاع تقدر بـ 31.2 مليار دولار، فإن التصنيف الإجمالي لجيشها يجعلها في المرتبة الـ 59 بين أضخم 145 جيشا في العالم.الجيش الأنغوليتقدر مساحة أنغولا بنحو 1.2 مليون كيلومترا مربعا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى بطول يتجاوز 5300 كيلومتر ويبلغ طول سواحلها نحو 1600 كيلومتر.يقدر عدد سكان أنغولا بنحو 37.2 مليون نسمة بينهم نحو 3.7 فرد يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بـ 117 ألف جندي بينهم 107 ألف جندي عامل و10 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.تمتلك أنغولا قوة جوية كبيرة تصنف في المرتبة رقم 35 عالميا وتضم 278 طائرة حربية بينها 67 مقاتلة و6 طائرات هجومية و115 مروحية بينها 14 مروحية هجومية.تضم القوات البرية لأنغولا 45 دبابة ونحو 2260 مدرعة و25 مدفعا ذاتيا و575 مدفعا مقطورا و116 راجمة صواريخ، بينما تمتلك أسطولا حربيا يصنف في المرتبة الـ 58 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.ويشير التقرير إلى أن أنغولا تحتل المرتبة الـ 18 عالميا في إنتاج النفط ونفس التصنيف في حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، كما تحتل المرتبة الـ 44 في حجم إنتاج الغاز الطبيعي والمرتبة الـ 34 في حجم احتياطيات الغاز المؤكدة.يذكر أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة أفريقيا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ 5.1 مليار دولار بعد الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية بـ 25 مليار دولار والمغرب التي تحتل المرتبة الـ 3 بـ 16.1 مليار دولار.
أفريقيا
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
رصد عسكري, أفريقيا, مصر, الجزائر, الجيش المصري
رصد عسكري, أفريقيا, مصر, الجزائر, الجيش المصري

من يملك أضخم ميزانية دفاع في أفريقيا؟

15:26 GMT 16.04.2026
تشير إحصائيات المواقع المتخصصة في الشؤون الدفاعية إلى أن التصنيف الإجمالي لقوة أي جيش لا يرتبط بحجم الإنفاق العسكري فقط، ويستثنى من ذلك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، التي تتصدر قائمة أقوى جيوش العالم في ذات الوقت الذي تتصدر فيه قائمة أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.
وبينما تضم قائمة أكثر 20 دولة إنفاقا على جيوشها 8 دول أسيوية و8 دولة أوروبية ودولتين في أمريكا الشمالية إضافة إلى أستراليا، فإن هذه القائمة لا تضم سوى دولة أفريقية واحدة هي أنغولا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2026.
وبينما تصنف أنغولا في المرتبة الـ 20 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية دفاع تقدر بـ 31.2 مليار دولار، فإن التصنيف الإجمالي لجيشها يجعلها في المرتبة الـ 59 بين أضخم 145 جيشا في العالم.

الجيش الأنغولي

تقدر مساحة أنغولا بنحو 1.2 مليون كيلومترا مربعا ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى بطول يتجاوز 5300 كيلومتر ويبلغ طول سواحلها نحو 1600 كيلومتر.
يقدر عدد سكان أنغولا بنحو 37.2 مليون نسمة بينهم نحو 3.7 فرد يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بـ 117 ألف جندي بينهم 107 ألف جندي عامل و10 آلاف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
تمتلك أنغولا قوة جوية كبيرة تصنف في المرتبة رقم 35 عالميا وتضم 278 طائرة حربية بينها 67 مقاتلة و6 طائرات هجومية و115 مروحية بينها 14 مروحية هجومية.
تضم القوات البرية لأنغولا 45 دبابة ونحو 2260 مدرعة و25 مدفعا ذاتيا و575 مدفعا مقطورا و116 راجمة صواريخ، بينما تمتلك أسطولا حربيا يصنف في المرتبة الـ 58 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.
ويشير التقرير إلى أن أنغولا تحتل المرتبة الـ 18 عالميا في إنتاج النفط ونفس التصنيف في حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، كما تحتل المرتبة الـ 44 في حجم إنتاج الغاز الطبيعي والمرتبة الـ 34 في حجم احتياطيات الغاز المؤكدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن الإنفاق الدفاعي لأنغولا يتجاوز ما تنفقه جيوش ضخمة أبرزها الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الأولى بين أقوى الجيوش الأفريقية والـ 19 عالميا، كما يتجاوز إنفاق الجيش الجزائري الذي يصنف في المرتبة الـ 27 بين أضخم جيوش العالم والثاني في أفريقيا.
يذكر أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة أفريقيا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ 5.1 مليار دولار بعد الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية بـ 25 مليار دولار والمغرب التي تحتل المرتبة الـ 3 بـ 16.1 مليار دولار.
