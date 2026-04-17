إطلاق صاروخ "سويوز-2-1بي" الذي يحمل مركبة فضائية من قاعدة بليسيتسك - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية والفضائية الروسية أطلقت من قاعدة بليسيتسك الصاروخ "سويوز-2-1بي"، وعلى متنه مركبة فضائية. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
00:49 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 01:11 GMT 17.04.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية والفضائية الروسية أطلقت من قاعدة بليسيتسك الصاروخ "سويوز-2-1بي"، وعلى متنه مركبة فضائية.
وجاء في بيان للوزارة: "أطلق طاقم من القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية الروسية، يوم الجمعة، من قاعدة اختبار الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك، بنجاح صاروخًا من طراز "سويوز-2.1 بي" متوسط الحجم، يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وأوضحت الوزارة أنه عقب الانطلاق، وُضع الصاروخ تحت المراقبة بواسطة وسائل مجمع القياس الأرضي التابع للمركز الفضائي، مشيرةً إلى أن "عملية إطلاق المركبة جرت حسبما خُطط لها".
يُشار إلى أن الإطلاق السابق من بليسيتسك
أُجري في 3 أبريل/نيسان. وفي ذلك الوقت، قامت القوات الفضائية التابعة لقوات الفضاء الجوي الروسية أيضًا بإدخال قمر صناعي عسكري إلى المدار.