البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني: لا تحركات في مضيق هرمز إلا بإذننا

17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T17:31+0000

وكتبت القيادة على وسائل التواصل الاجتماعي: "ينص الأمر الجديد في مضيق هرمز على ما يلي: يُسمح للسفن المدنية بالإبحار فقط عبر مسار محدد".وتابعت: "يتماشى هذا الإجراء مع اتفاقية وقف إطلاق النار في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار اللبناني".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

