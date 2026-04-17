https://sarabic.ae/20260417/الجيش-الإسرائيلي-55-قرية-لبنانية-أصبحت-ضمن-مناطق-سيطرتنا--1112653301.html
الجيش الإسرائيلي: 55 قرية لبنانية أصبحت ضمن مناطق سيطرتنا
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم تحديد خط ميداني جديد تسيطر عليه قوات الجيش، يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط مضادات الدروع الذي تم تثبيته خلال العملية... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T18:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم تحديد خط ميداني جديد تسيطر عليه قوات الجيش، يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط مضادات الدروع الذي تم تثبيته خلال العملية البرية، على غرار ما هو معمول به في قطاع غزة.
وأوضحت الإذاعة أن هذا الخط يمتد على مسافات متفاوتة من الحدود، تتراوح بين بضعة كيلومترات ونحو 10 كيلومترات، ويشمل ضمن نطاقه 55 قرية لبنانية، لا يُسمح للمدنيين بالعودة إليها.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل، رغم وقف إطلاق النار، تنفيذ عمليات تستهدف ما يصفه ببنى تحتية "إرهابية"، إلى جانب تدمير القرى الواقعة داخل نطاق "الخط الأصفر"، الذي يمثل منطقة عازلة تخضع لسيطرة القوات في جنوب لبنان
.
كما أشارت إلى أن "المسلحين المتبقين داخل هذه المناطق، ومن بينهم عناصر يُعتقد بوجودها في بلدة بنت جبيل، مطالبون بالاستسلام، وإلا ستتعامل القوات معهم فور رصد مواقعهم".
وأكدت الإذاعة أن التعليمات الصادرة للقوات تقضي بالتعامل الفوري مع أي تهديد دون تهاون، فيما تواصل الطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التحليق في أجواء جنوب لبنان لرصد أي تحركات والتعامل معها عند الضرورة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان
، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.