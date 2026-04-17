الجيش الإسرائيلي: 55 قرية لبنانية أصبحت ضمن مناطق سيطرتنا

سبوتنيك عربي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم تحديد خط ميداني جديد تسيطر عليه قوات الجيش، يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط مضادات الدروع الذي تم تثبيته خلال العملية... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الإذاعة أن هذا الخط يمتد على مسافات متفاوتة من الحدود، تتراوح بين بضعة كيلومترات ونحو 10 كيلومترات، ويشمل ضمن نطاقه 55 قرية لبنانية، لا يُسمح للمدنيين بالعودة إليها. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل، رغم وقف إطلاق النار، تنفيذ عمليات تستهدف ما يصفه ببنى تحتية "إرهابية"، إلى جانب تدمير القرى الواقعة داخل نطاق "الخط الأصفر"، الذي يمثل منطقة عازلة تخضع لسيطرة القوات في جنوب لبنان. وأكدت الإذاعة أن التعليمات الصادرة للقوات تقضي بالتعامل الفوري مع أي تهديد دون تهاون، فيما تواصل الطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التحليق في أجواء جنوب لبنان لرصد أي تحركات والتعامل معها عند الضرورة.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

