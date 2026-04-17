برلمانية أمريكية: واشنطن سئمت من تقديم المساعدات لكييف

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
برلمانية أمريكية: واشنطن سئمت من تقديم المساعدات لكييف
كشفت آنا باولينا لونا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وأدلت لونا بتصريحات لشبكة "فيستي"، قالت فيها: "أعتقد أن الرئيس ترامب لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول الناتو، نحن نرى الوضع المحيط بالناتو يتطور".وأضافت: "رغم أنه لا يمكنني التحدث باسم الإدارة الرئاسية، لكن يمكنني أن أقول لكم، على الأقل من وجهة نظر الكونغرس، إن هناك الآن حالة من الإرهاق الشديد من الاستمرار بدعم أوكرانيا، إذا لم تكن مستعدة للجلوس بجدية إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على السلام".وأشارت تحليلات وكالة "سبوتنيك" لبيانات مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027، الذي أعدّه البيت الأبيض، إلى أنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بالدعم العسكري أو المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لأوكرانيا.وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة مطلع أبريل/ نيسان الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تُذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدّم من البيت الأبيض.
كشفت آنا باولينا لونا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول الناتو (حلف شمال الأطلسي) المخصصة لأوكرانيا، على خلفية الإرهاق الشديد من تقديم المساعدات العسكرية لكييف".
وأدلت لونا بتصريحات لشبكة "فيستي"، قالت فيها: "أعتقد أن الرئيس ترامب لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول الناتو، نحن نرى الوضع المحيط بالناتو يتطور".
وأضافت: "رغم أنه لا يمكنني التحدث باسم الإدارة الرئاسية، لكن يمكنني أن أقول لكم، على الأقل من وجهة نظر الكونغرس، إن هناك الآن حالة من الإرهاق الشديد من الاستمرار بدعم أوكرانيا، إذا لم تكن مستعدة للجلوس بجدية إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على السلام".

وأردفت لونا: "لهذا السبب لم أصوّت أبدًا لصالح تمويل أوكرانيا".

وأشارت تحليلات وكالة "سبوتنيك" لبيانات مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027، الذي أعدّه البيت الأبيض، إلى أنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بالدعم العسكري أو المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لأوكرانيا.
وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة مطلع أبريل/ نيسان الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تُذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، لا توجد لدى البيت الأبيض أي خطط للإنفاق على "المساعدات الإنسانية" لأوكرانيا، في عام 2027.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدّم من البيت الأبيض.
