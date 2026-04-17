برلمانية أمريكية: واشنطن سئمت من تقديم المساعدات لكييف
سبوتنيك عربي
كشفت آنا باولينا لونا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
زيلينسكي يكشف عن أزمة حقيقية تواجه قواته
كشفت آنا باولينا لونا، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول الناتو (حلف شمال الأطلسي) المخصصة لأوكرانيا، على خلفية الإرهاق الشديد من تقديم المساعدات العسكرية لكييف".
وأدلت لونا بتصريحات لشبكة "فيستي"، قالت فيها: "أعتقد أن الرئيس ترامب لديه الآن فرصة لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول الناتو، نحن نرى الوضع المحيط بالناتو يتطور".
وأضافت: "رغم أنه لا يمكنني التحدث باسم الإدارة الرئاسية، لكن يمكنني أن أقول لكم، على الأقل من وجهة نظر الكونغرس، إن هناك الآن حالة من الإرهاق الشديد من الاستمرار بدعم أوكرانيا، إذا لم تكن مستعدة للجلوس بجدية إلى طاولة المفاوضات والتفاوض على السلام".
وأردفت لونا: "لهذا السبب لم أصوّت أبدًا لصالح تمويل أوكرانيا".
وأشارت تحليلات وكالة "سبوتنيك" لبيانات مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2027، الذي أعدّه البيت الأبيض، إلى أنه لا يتضمن أي بنود تتعلق بالدعم العسكري أو المالي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم لأوكرانيا.
وتوصلت "سبوتنيك"، بعد دراسة الوثيقة المنشورة مطلع أبريل/ نيسان الجاري، إلى أنه في الوثيقة المكوّنة من 92 صفحة، لم تُذكر كلمة أوكرانيا، ولو لمرة واحدة، ولم تدرج الإدارة الأمريكية أي دعم لنظام كييف
، سواء عبر توريد الأسلحة والذخائر أو من خلال تحويلات مالية إضافية.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، لا توجد لدى البيت الأبيض أي خطط للإنفاق على "المساعدات الإنسانية" لأوكرانيا، في عام 2027.
وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهرالجاري، بزيادة ميزانية وزارة الحرب (البنتاغون) لتمويل المجمع النووي للولايات المتحدة في عام 2027، بما في ذلك تحديثه وتنويعه، وفقًا لطلب الميزانية المقدّم من البيت الأبيض.