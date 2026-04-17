https://sarabic.ae/20260417/بوتين-يبحث-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-التعاون-مع-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-1112646321.html
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التعاون مع دول رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى أن روسيا أرست على...
2026-04-17T14:21+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:09 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 17.04.2026)
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التعاون مع دول رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى أن روسيا أرست على مدار عقود من الزمن علاقات متميزة مع بلدان الرابطة ولا سيما في المجال الإنساني.
وقال بوتين خلال جتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتناول اليوم موضوعا نتناوله بشكل دوري، ألا وهو التعاون مع أقرب جيراننا، دول رابطة الدول المستقلة".
وتابع: "لطالما كان لدينا، وما زلنا، وأنا على يقين من أننا سنظل نولي هذا الأمر اهتماما خاصا، لأسباب تاريخية، ولأن أمامنا الكثير من العمل، بما في ذلك التعاون الاقتصادي مع هذه الدول. إنهم جيراننا. لقد طورنا علاقات مميزة على مدى عقود في المجالين الإنساني والإنساني".
وأشار بوتين إلى وجود مصالح مشتركة عديدة بين الدول في مختلف المجالات.
وأضاف: "هناك العديد من أوجه التشابه، والعديد من المصالح المشتركة في الثقافة وغيرها من المجالات ذات الأهمية القصوى".
رابطة الدول المستقلة هي منظمة إقليمية حكومية دولية تأسست في 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بهدف التعاون بين الدول الأعضاء، والأعضاء المؤسسون والحاليون هم، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان ومولدافيا.
وتحظى تركمانستان بصفة "مراقب دائم محايد" بالرابطة.