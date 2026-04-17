بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، التعاون مع دول رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى أن روسيا أرست على... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T14:21+0000

وقال بوتين خلال جتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سنتناول اليوم موضوعا نتناوله بشكل دوري، ألا وهو التعاون مع أقرب جيراننا، دول رابطة الدول المستقلة".وأشار بوتين إلى وجود مصالح مشتركة عديدة بين الدول في مختلف المجالات.رابطة الدول المستقلة هي منظمة إقليمية حكومية دولية تأسست في 8 كانون الأول/ديسمبر 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بهدف التعاون بين الدول الأعضاء، والأعضاء المؤسسون والحاليون هم، روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأذربيجان ومولدافيا.وتحظى تركمانستان بصفة "مراقب دائم محايد" بالرابطة.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

