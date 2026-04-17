https://sarabic.ae/20260417/ترامب-المفاوضات-شارفت-على-الانتهاء-وسنحصل-على-الغبار-النووي-الإيراني-1112656510.html

ترامب: المفاوضات شارفت على الانتهاء وسنحصل على "الغبار النووي" الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المفاوضات مع إيران شارفت على الانتهاء، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة سوف تحصل على الغبار النووي الخاص... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T22:55+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg

وقال ترامب في كلمة له إن "المفاوضات شارفت على الانتهاء، وسنحصل بموجبها على جميع المواد النووية الإيرانية".وأضاف أنه "لن يكون هناك أي تبادل للأموال في الاتفاق مع إيران"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن ترفع الحصار عن إيران حتى توقيع الاتفاق رسميًا.في وقت سابق، الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

