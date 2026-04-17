كيف سيتغير مسار الصراع الأوكراني بعد إرسال أكثر من 120 ألف طائرة إلى نظام كييف؟... خبير يجيب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
كيف سيتغير مسار الصراع الأوكراني بعد إرسال أكثر من 120 ألف طائرة إلى نظام كييف؟... خبير يجيب
كيف سيتغير مسار الصراع الأوكراني بعد إرسال أكثر من 120 ألف طائرة إلى نظام كييف؟... خبير يجيب
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضًا آخر ما توصلت... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
كيف سيتغير مسار الحرب بعد أرسال أكثر من 120 ألف طائرة مسيرة إلى أوكرانيا؟ .. خبير يجيب
كيف سيتغير مسار الحرب بعد أرسال أكثر من 120 ألف طائرة مسيرة إلى أوكرانيا؟ .. خبير يجيب
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قيادات دول أوروبية عدة، قررت زيادة إنتاج وتوريد طائرات مسيّرة هجومية مع مكوناتها إلى أوكرانيا، لشنّ ضربات على الأراضي الروسية. حول هذا الموضوع تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد المتقاعد ناجي الزعبي، قائلا:خبير: أوروبا إذا ما دخلت في حرب مع طرف ما فمن المرجح أن يكون ذلك مع روسيا الاتحاديةوبهذا الخصوص، قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور إيفان بياتيبراتوف، في مداخلة لبرنامجنا:خبير: سيناريو الحصار على مضيق هرمز يحمل مخاطر عسكرية عالية ومعقدةأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في تطور مفاجئ، فرض حصار بحري على مضيق هرمز بعد تعثر المفاوضات مع إيران. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رياض السعد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
كيف سيتغير مسار الصراع الأوكراني بعد إرسال أكثر من 120 ألف طائرة إلى نظام كييف؟... خبير يجيب

14:07 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 19.04.2026)
كيف سيتغير مسار الحرب بعد أرسال أكثر من 120 ألف طائرة مسيرة إلى أوكرانيا؟ .. خبير يجيب
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية، وأيضًا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قيادات دول أوروبية عدة، قررت زيادة إنتاج وتوريد طائرات مسيّرة هجومية مع مكوناتها إلى أوكرانيا، لشنّ ضربات على الأراضي الروسية. حول هذا الموضوع تحدث لـ"سبوتنيك" الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد المتقاعد ناجي الزعبي، قائلا:

إدخال هذا الحجم الضخم، 120 ألف مسيرة إلى ساحة حرب مثل أوكرانيا، لن يكون مجرد تعزيز عددي، بل يمثل تحوّلا في طبيعة الحرب نفسها. هناك انتقال واضح من حرب تقليدية إلى حرب مسيّرات كثيفة، وهذا له عدة آثار عميقة، أولها استنزاف مستمر بدل الحسم السريع، طبعًا المسيرات رخيصة مقارنة بالدبابات، لكنها فعالة جدًا في ضرب الأفراد والمركبات وتدمير المدفعية ومخازن الذخيرة واستهداف خطوط الإمداد، هذا يعني أن أوكرانيا ستعتمد أكثر على استنزاف القوات الروسية بشكل يومي بدلًا من تحقيق اختراقات كبيرة وسريعة، طبعًا روسيا لن تقف مكتوفة اليدين، بل ستكثف التشويش على الاتصالات وإسقاط المسيرات واستخدام أنظمة مضادة.

خبير: أوروبا إذا ما دخلت في حرب مع طرف ما فمن المرجح أن يكون ذلك مع روسيا الاتحادية

وبهذا الخصوص، قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور إيفان بياتيبراتوف، في مداخلة لبرنامجنا:

لا يمكن اعتبار هذا الوضع بحد ذاته دليلًا على تصعيدٍ حاد، لأننا نعلم جيدًا أنّ دول أوروبا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، تقوم منذ فترة طويلة بتقديم دعمٍ تقني ومالي لأوكرانيا. وبطبيعة الحال، يشمل ذلك أيضًا توريد الطائرات المُسيّرة. وإذا تذكرنا، ففي بداية العملية العسكرية الخاصة، كانت الطائرات المُسيّرة التي استخدمتها أوكرانيا ذات منشأ غربي، إذ لم تكن تمتلك آنذاك إنتاجها الخاص. وفي هذا السياق، لا يدور الحديث فقط عن تصعيدٍ مفاجئ، بل عن حقيقة أن أوروبا تنخرط بشكل أعمق في هذا النزاع. جدير بالذكر أن أوروبا، التي تُعدّ حاليًا طرفًا غير مباشر في النزاع، قد تتحول إلى طرفٍ مباشر فيه.

خبير: سيناريو الحصار على مضيق هرمز يحمل مخاطر عسكرية عالية ومعقدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في تطور مفاجئ، فرض حصار بحري على مضيق هرمز بعد تعثر المفاوضات مع إيران. وهو ما قال عنه الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رياض السعد:

إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران، من منظور القانون الدولي، يقيَّم على أنه عمل عدواني وحربي بامتياز، كما أن سيناريو الحصار على مضيق هرمز يحمل مخاطر عسكرية عالية ومعقدة، ليس بسبب قوة إيران التقليدية فحسب، بل لاعتماد إيران على إستراتيجية الحرب غير المتكافأة و المصممة أصلًا لاستنزاف القوة الأمريكية، حيث هناك حرب الأسراب الصغيرة والألغام، فالقوة الضاربة للحرس الثوري البحري تعتمد على مئات الزوارق السريعة والمسيرات الانتحارية، هذه القوات قادرة على شن هجمات تربك الدفاعات المتطورة الأمريكية والخطر الأكبر يكمن في الألغام البحرية، التي يعتقد أن إيران تمتلك آلافًا منها.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
