السجناء الليبيون في إيطاليا… ملف عالق بين التعقيدات القانونية والفتور السياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260418/السجناء-الليبيون-في-إيطاليا-ملف-عالق-بين-التعقيدات-القانونية-والفتور-السياسي-1112675970.html
السجناء الليبيون في إيطاليا… ملف عالق بين التعقيدات القانونية والفتور السياسي
سبوتنيك عربي
يعود ملف السجناء الليبيين في إيطاليا إلى واجهة الاهتمام مجددا على خلفية إضراب أحد السجناء عن الطعام في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل السجون الإيطالية. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108770134_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_18c066404fa8fc9ccdef7f0c24b92174.jpg
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المستشارة حنان الشريف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الملف شهد تقدمًا على المستوى الإجرائي لا سيما بعد دخول اتفاقية تبادل السجناء حيز التنفيذ وأوضحت أن الجهات الليبية استكملت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة وأحالت طلبات نقل السجناء إلى القضاء الإيطالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108770134_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a74df25380b59af3a5b1255663df20eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
19:18 GMT 18.04.2026
© Sputnik . WAEL LAMAالسلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
© Sputnik . WAEL LAMA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
يعود ملف السجناء الليبيين في إيطاليا إلى واجهة الاهتمام مجددا على خلفية إضراب أحد السجناء عن الطعام في خطوة تعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل السجون الإيطالية.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان المستشارة حنان الشريف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الملف شهد تقدمًا على المستوى الإجرائي لا سيما بعد دخول اتفاقية تبادل السجناء حيز التنفيذ وأوضحت أن الجهات الليبية استكملت كافة الإجراءات القانونية المطلوبة وأحالت طلبات نقل السجناء إلى القضاء الإيطالي.

غير أن هذا التقدم، بحسب الشريف، لا يزال محصورًا في الإطار الشكلي إذ لم ينعكس حتى الآن على أرض الواقع نتيجة استمرار نظر القضاء الإيطالي في كل حالة على حدة دون صدور قرارات نهائية واضحة وبذلك يبقى التقدم قائمًا من الناحية الإجرائية دون أن يتحول إلى نتائج ملموسة بالنسبة للسجناء.

وتشير المعطيات إلى أن أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا صعبة للغاية سواء من الناحية الإنسانية أو النفسية خاصة أن بعضهم قضى فترات طويلة داخل السجون تجاوزت في بعض الحالات عشر سنوات كما يواجه السجناء ضغوطًا نفسية متزايدة إلى جانب شعور بالإهمال خلال فترات سابقة فضلًا عن حالة من القلق المستمر بسبب غموض مصيرهم القانوني وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام حقوقهم خصوصًا ما يتعلق بالكرامة الإنسانية والمعاملة اللائقة.
وفيما يتعلق بالإضراب عن الطعام، أوضحت الشريف أن هذه الخطوة لا سيما في حالة السجين مهند خشيبة تمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم المعاناة واليأس داخل السجون وأشارت إلى أن الإضراب لا يعد مجرد وسيلة احتجاج بل يعكس حالة من الاستنزاف النفسي الناتج عن طول الإجراءات وعدم وضوح المصير.
وأضافت أن مطالب السجين تمثلت في تحديد موعد واضح لنقله إلى ليبيا أو إصدار موقف رسمي صريح في حال تعذر ذلك وحذرت من خطورة اتساع دائرة الإضراب لتشمل سجناء آخرين الأمر الذي قد ينذر بتداعيات صحية وإنسانية خطيرة في حال استمرار الوضع دون تدخل عاجل.
وعلى صعيد التواصل بين الجانبين، أشارت الشريف إلى وجود قنوات تواصل قائمة بين ليبيا وإيطاليا تشمل القنوات الدبلوماسية والزيارات القنصلية إلى جانب إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة إلا أن هذا التفاعل لا يزال بطيئًا ومحدود الأثر في ظل غياب قرارات حاسمة تسهم في تسوية الملف.
كما لفتت إلى أن الدور الدولي في هذا الملف لا يزال دون المستوى المطلوب من حيث ممارسة ضغط فعال لتسريع الإجراءات ودفعها نحو حلول عملية.
وأكدت الشريف أن المنظمات الحقوقية تضطلع بدور مهم في هذا الإطار يتمثل في توثيق الحالات ومتابعتها قانونيًا وتسليط الضوء الإعلامي على القضية والتواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فضلًا عن المطالبة باحترام الاتفاقيات والمعايير الدولية.
واختتمت بالتأكيد على أن هذا الدور رغم أهميته لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعزيز على المستوى الدولي حتى يتحول إلى ضغط فعلي يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وإنهاء معاناة السجناء.
ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية والمحامية ثريا الطويبي في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا بائسة حيث يعانون من الإحباط نتيجة ابتعادهم عن أسرهم وضياع سنوات من أعمارهم داخل السجون في ظل صعوبة زيارة ذويهم لهم أو الاطمئنان عليهم.
وأضافت أن المحاكمة قد انتهت وصدر حكم نهائي بسجنهم لمدة ثلاثين عامًا ورغم تمسكهم ببراءتهم فإن المحكمة تبنت رواية مغايرة إذ اعتبرت أنهم كانوا يتولون قيادة القارب في أعالي البحار ويصدرون التعليمات وينظمون جلوس المهاجرين كما اتهمتهم بمنع الأفارقة والبنغلاديشيين من مغادرة عنبر القارب.
وأشارت إلى أن أحد السجناء حصل على عفو جزئي من رئيس الجمهورية الإيطالية خفضت بموجبه مدة محكوميته بمقدار أحد عشر عامًا لتصبح تسعة عشر عامًا قضى منها حتى الآن عشر سنوات وذلك بعد تأليفه كتابًا بعنوان لماذا كنت صبيًا والذي لاقى انتشارًا واستفاد منه الكثيرون.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أوضحت الطويبي أن هناك اتفاقية ثنائية بين ليبيا وإيطاليا وقعت في سبتمبر ألفين وثلاثة وعشرين وصادق عليها البرلمان الإيطالي في سبتمبر ألفين وخمسة وعشرين إلا أنها لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية ما يعني أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وبينت أن الأمر لا يتعلق برفض إيطالي لنقل السجناء بل لا يزال قيد الدراسة حيث طلب من السجناء التوقيع على موافقة النقل وهو أحد الشروط الأساسية مشيرة إلى وجود تخوفات إيطالية من تعرض السجناء لأي انتهاكات في ليبيا المصنفة كدولة غير آمنة ما يستدعي تقديم ضمانات واضحة تتعلق بسلامتهم وعدم تعرضهم للعنف ومن بين الشروط أيضًا ضرورة تكافؤ مدة العقوبة بين البلدين لضمان استكمال تنفيذ الحكم.
أما من الناحية السياسية، فأكدت أن القضية ارتبطت بما عرف بمجزرة فيراغوستو عام ألفين وخمسة عشر والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون مهاجرًا اختناقًا داخل عنبر سفينة انطلقت من السواحل الليبية وهو ما جعلها قضية رأي عام في إيطاليا وأضعف موقف المتهمين ورغم ذلك تشير روايات بعض السجناء إلى أن الواقعة كانت قتلًا غير عمدي نتيجة جهلهم بالغازات المنبعثة من محرك القارب خاصة أن العنبر كان يحتوي على فتحات تهوية.
وأوضحت أن تسليم السجناء دون ضمانات كافية قد يثير الرأي العام الإيطالي ما يشكل ضغطًا سياسيًا على صناع القرار هناك لافتة إلى أن المشهد السياسي الليبي كان له دور في إهمال متابعة القضية منذ بدايتها عام ألفين وخمسة عشر وهو ما حرم السجناء من فرصة الحصول على دفاع قانوني أفضل.
وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى جهات قضائية دولية، أوضحت أن المحكمة الأوروبية تختص بتفسير قوانين الاتحاد الأوروبي ومراقبة تطبيقها بينما يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد كافة درجات التقاضي المحلية في حال وجود انتهاك للحقوق الأساسية لكنها أشارت إلى صعوبة تقييم ذلك في هذه القضية بسبب عدم توفر ملفها الكامل والاكتفاء بملخص الحكم المنشور.
واختتمت الطويبي بالقول إن الخيارات المتاحة حاليًا تقتصر على تقديم الحكومة الليبية ضمانات كافية للجانب الإيطالي خاصة أن إيطاليا ملتزمة باتفاقية مجلس أوروبا ولا يمكنها تجاوز بنودها وأكدت أن وزارة العدل الليبية قامت بما عليها من خلال توقيع اتفاقية تبادل السجناء إلا أن إجراءات التصديق والنشر في إيطاليا استغرقت وقتًا ويبقى توفر الضمانات المطلوبة هو العامل الحاسم في تحديد مسار القضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала