ترامب: سيشارك كوشنر وويتكوف في محادثات إيران
سبوتنيك عربي
18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T05:04+0000
04:29 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 18.04.2026)
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن فريق التفاوض مع إيران سيضم مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ومن المحتمل أيضًا نائب الرئيس جي دي فانس.
وقال ترامب: "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيذهبون، وربما جي دي فانس. لم أتحدث مع جي دي بشأن ذلك بعد".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات ستُعقد "في إسلام آباد فقط". وتابع: "لست مهتماً بالذهاب إلى دول لم تُقدّم المساعدة".
وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أنه يتوقع آفاقًا جيدة للمفاوضات مع إيران، معربًا عن ثقته في أنه لم يتبق سوى القليل من الخلافات التي يتعين حلها للتوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز
مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل نتيجة هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد دون نتائج،
ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بينما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.