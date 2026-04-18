ترامب: سيشارك كوشنر وويتكوف في محادثات إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن فريق التفاوض مع إيران سيضم مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ومن المحتمل أيضًا نائب الرئيس جي دي فانس. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب: "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيذهبون، وربما جي دي فانس. لم أتحدث مع جي دي بشأن ذلك بعد".وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أنه يتوقع آفاقًا جيدة للمفاوضات مع إيران، معربًا عن ثقته في أنه لم يتبق سوى القليل من الخلافات التي يتعين حلها للتوصل إلى اتفاق.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل نتيجة هذا العدوان.ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بينما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين
وقال ترامب: "ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيذهبون، وربما جي دي فانس. لم أتحدث مع جي دي بشأن ذلك بعد".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المحادثات ستُعقد "في إسلام آباد فقط". وتابع: "لست مهتماً بالذهاب إلى دول لم تُقدّم المساعدة".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أنه يتوقع آفاقًا جيدة للمفاوضات مع إيران، معربًا عن ثقته في أنه لم يتبق سوى القليل من الخلافات التي يتعين حلها للتوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل نتيجة هذا العدوان.

وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد دون نتائج،

ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بينما يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
