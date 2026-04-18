ترامب: المفاوضات جارية مع إيران بطريقة جيدة
مصر تجدد دعمها للصومال سياسيا وعسكريا وأمنيا
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على رفض القاهرة لأي إجراءات تمس سيادة الصومال، معربا عن إدانة مصر لاعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"،... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
14:52 GMT 18.04.2026
© REUTERS Mohamed Abd El Ghanyوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على رفض القاهرة لأي إجراءات تمس سيادة الصومال، معربا عن إدانة مصر لاعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، واعتباره انتهاكا صريحا للقانون الدولي.
كما أكد في لقاء مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، على استمرار دعم مصر لمقديشيو في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، انطلاقا من الترابط بين أمن البلدين وأهمية استقرار القرن الأفريقي.
ونقل عبد العاطي للرئيس الصومالي تحيات نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وتأكيده دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم لبلاده، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين.
وأشار عبد العاطي إلى الزخم المتنامي في العلاقات، بدءا من تدشين خط مصر للطيران والتعاون العسكري، والتوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين في أغسطس/ آب 2024، والانتقال الكامل للسفارة المصرية إلى مقديشيو، فضلا عن التوقيع على الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير/ كانون الثاني 2025، والتعاون في المجال العسكري والتدريب.
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الرئيس الصومالي ووزير الدفاع المصري يشهدان جاهزية القوات المصرية في الصومال... فيديو
11 فبراير, 09:02 GMT
كما أكد وزير الخارجية المصري للرئيس الصومالي، أهمية زيادة التبادل التجاري وتوسيع الصادرات المصرية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات ومواجهة الإرهاب، مع التشديد على ضرورة توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، خاصة مع قرب نشر قوات مصرية ضمنها.
