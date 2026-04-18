لافروف: يجب ألا نغفل عن القضية الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تستخدم الأمن "كذريعة لاحتلال المزيد من الأراضي"
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، إن إسرائيل تستخدم ذريعة الأمن لتوسيع نطاق سيطرتها على أراض جديدة، مؤكدا أن "ما يجري يتجاوز مسألة الدفاع إلى...
وأوضح فيدان خلال مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، أن "إسرائيل لا تسعى إلى أمنها بل إلى مزيد من الأراضي"، مضيفا أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توظف مفهوم الأمن كغطاء لعمليات احتلال إضافية"، على حد تعبيره.وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن ما وصفه بـ"الاحتلال والتوسع المستمر" يمتد من الأراضي الفلسطينية إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وصولا إلى لبنان وسوريا، معتبرا أن هذا النهج يجب أن يتوقف، وأن الاستقرار في المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، فقا لوسائل إعلام تركية.وتشهد مدينة أنطاليا التركية انعقاد منتدى الدبلوماسية الدولي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم خلال الفترة من الجمعة إلى غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبإشراف وزارة الخارجية، حيث يركز المنتدى هذا العام على قضايا إدارة حالة عدم اليقين العالمي.
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، إن إسرائيل تستخدم ذريعة الأمن لتوسيع نطاق سيطرتها على أراض جديدة، مؤكدا أن "ما يجري يتجاوز مسألة الدفاع إلى سياسات توسعية واضحة في المنطقة".
وأوضح فيدان خلال مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، أن "إسرائيل لا تسعى إلى أمنها بل إلى مزيد من الأراضي"، مضيفا أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توظف مفهوم الأمن كغطاء لعمليات احتلال إضافية"، على حد تعبيره.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن ما وصفه بـ"الاحتلال والتوسع المستمر" يمتد من الأراضي الفلسطينية إلى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وصولا إلى لبنان وسوريا، معتبرا أن هذا النهج يجب أن يتوقف، وأن الاستقرار في المنطقة يتطلب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، فقا لوسائل إعلام تركية.
وتشهد مدينة أنطاليا التركية انعقاد منتدى الدبلوماسية الدولي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم خلال الفترة من الجمعة إلى غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبإشراف وزارة الخارجية، حيث يركز المنتدى هذا العام على قضايا إدارة حالة عدم اليقين العالمي.
