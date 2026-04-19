اختراق علمي يمهد لوقف فيروس يصيب 95% من البشر

اختراق علمي يمهد لوقف فيروس يصيب 95% من البشر

سبوتنيك عربي

حقق باحثون تقدمًا علميًا لافتًا في مساعي التصدي لفيروس "إبشتاين-بار"، أحد أكثر الفيروسات انتشارًا عالميًا، الذي يُصيب نحو 95% من البشر، حيث نجحوا في تطوير... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T20:21+0000

2026-04-19T20:21+0000

2026-04-19T20:21+0000

واعتمدت الدراسة على استخدام فئران معدلة وراثيًا لإنتاج أجسام مضادة بشرية، تمكّن الباحثون من خلالها من تحديد أنواع تستهدف بروتينات رئيسية يعتمد عليها الفيروس للدخول إلى الخلايا، وفق تقرير نشره موقع "ساينس دايلي" العلمي. وأظهرت التجارب أن أحد هذه الأجسام المضادة نجح في منع العدوى بشكل كامل داخل نماذج تحاكي الجهاز المناعي البشري.ويرتبط فيروس "إبشتاين-بار" بعدد من الأمراض، من بينها بعض أنواع السرطان واضطرابات مزمنة، ما يجعله هدفًا رئيسيًا للأبحاث الطبية طويلة الأمد.ويرى الباحثون أن هذا النهج يمثل تحولًا مهمًا في مواجهة الفيروس، نظرًا لقدرته العالية على إصابة الخلايا المناعية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام تطوير علاجات فعالة في السابق.وتبرز أهمية هذه النتائج بشكل خاص لدى المرضى الخاضعين لزراعة الأعضاء، الذين يكونون أكثر عرضة لإعادة تنشيط الفيروس بسبب ضعف جهازهم المناعي، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الأورام اللمفاوية.ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام استخدام الأجسام المضادة كوسيلة وقائية، سواء قبل الإصابة أو للحد من عودة نشاط الفيروس.كما أن نجاحها في المختبر لا يضمن تحقيق النتائج ذاتها في التجارب السريرية، التي تمثل المرحلة التالية من البحث. ومع ذلك، يُعد هذا التقدم خطوة مهمة نحو فهم أفضل لفيروس واسع الانتشار، وقد يمهد لتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية مستقبلًا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

