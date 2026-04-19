المجلس الرئاسي الليبي... إشكاليات الصلاحيات في ظل تعدد مراكز القوة

سبوتنيك عربي

في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، يبرز المجلس الرئاسي كأحد أبرز الأجسام المنوط بها قيادة المرحلة الانتقالية، خصوصًا في ما يتعلق بملف توحيد المؤسسة...

ورغم ما يمنحه الاتفاق السياسي من صلاحيات، لا سيما بصفته القائد الأعلى للجيش، تظل فعالية المجلس محل جدل واسع، في ظل تعدد مراكز القوة واستمرار نفوذ التشكيلات المسلحة خارج الأطر النظامية. هذا الواقع يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود الدور الفعلي للمجلس الرئاسي، ومدى قدرته على فرض قراراته الأمنية والعسكرية، في بيئة تتسم بالتشظي والانقسام.صفة منقوصةوأضاف المسماري أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي التي أُسندت إلى المجلس الرئاسي تظل محل إشكال، بالنظر إلى أن مجلس النواب لم يصادق على الاتفاق السياسي بشكل كامل، بل اقتصر اعتماده على باب السلطة التنفيذية فقط، وهو ما يجعل هذه الصفة منقوصة من الناحية القانونية ولا تُمارس بصورة مكتملة، لافتًا إلى أن منحها جاء أساسًا من أطراف في المنطقة الغربية.وأشار إلى أن الوضع الأمني المعقد في غرب ليبيا يحدّ من قدرة المجلس الرئاسي على فرض سيطرة فعلية، سواء على المستوى الإداري أو التنفيذي، إذ لا يتم تنفيذ العديد من قراراته نتيجة تعدد مراكز القوة والتجاذبات، ما يعزز الانطباع بأنه لا يمارس دور القائد الأعلى بشكل كامل، لا من حيث الأساس التشريعي المرتبط بالاتفاق السياسي، ولا من حيث القدرة التنظيمية على ضبط التشكيلات المسلحة. كما لفت إلى أن طبيعة العلاقة بين المجلس الرئاسي والتشكيلات المسلحة تتسم بالتوتر في بعض الأحيان، وأن أي محاولة لإجراء تغييرات في المناصب العسكرية غالبًا ما تُقابل بتحشيدات وضغوط، تصل أحيانًا إلى التهديد باقتحام مقار رسمية. وأكد أن بسط نفوذ المجلس الرئاسي في غرب البلاد يظل تحديًا كبيرًا، في ظل غياب بنية مؤسسية متماسكة للجيش، وافتقار المنظومة الأمنية إلى الانضباط والتسلسل القيادي، ما يجعل كل طرف يتحرك وفق حساباته الخاصة، بعيدًا عن سلطة مركزية موحدة.دور أساسيمن جانبه، قال المحلل السياسي إدريس أحميد إن الصلاحيات التي مُنحت للمجلس الرئاسي، استنادًا إلى اتفاق جنيف، تنص على كونه القائد الأعلى للجيش، إلى جانب اضطلاعه بملفات الدفاع والأمن في حالتي الحرب والسلم، وصلاحيات تتعلق بتعيين السفراء، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، فضلًا عن دوره السياسي في التشاور مع السلطة التنفيذية بشأن عمل الحكومة.وفيما يتعلق بالعلاقة مع التشكيلات المسلحة، أشار إلى أنها تمثل قوة تفوق كلًّا من المجلس الرئاسي والحكومات، معتبرًا أنها تشكل العائق الأبرز أمام حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام.وأضاف أن التعاطي الرسمي مع هذه التشكيلات لم يكن حاسمًا، إذ استمرت الحكومات والمجلس في التعامل معها، بل وتخصيص ميزانيات لها، ما أسهم في تعزيز نفوذها. وأوضح أن المجلس الرئاسي يمتلك، من الناحية النظرية، القدرة على اتخاذ قرار حاسم بحل التشكيلات المسلحة، وهو قرار قد يحظى بدعم دولي واسع، متسائلًا عن أسباب عدم الإقدام على هذه الخطوة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى ما وصفه بتهاون حكومة الوحدة الوطنية في التعامل مع هذا الملف.وأضاف أن ما يواجهه المجلس الرئاسي هو انعكاس مباشر للأزمة العامة في البلاد، في ظل تداخل الاختصاصات وغياب الوضوح المؤسسي، فضلًا عن وجود خلافات بين أعضائه، كان لها أثر سلبي على آلية اتخاذ القرار، التي يُفترض أن تقوم على التوافق والتفاهم.وأكد أن أداء المجلس الرئاسي ظل محدودًا، مشيرًا إلى أن التحركات الخارجية لم تحقق نتائج تُذكر، وأن الأولوية ينبغي أن تُمنح للداخل الليبي، من خلال التركيز على معالجة الأزمات، وترشيد الإنفاق، وتفعيل دور المؤسسات بما يخدم الاستقرار.وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في غرب البلاد بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤكد تمسكه بالبقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عامة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

