https://sarabic.ae/20260419/بايرن-ميونخ-يتوج-بطلا-للدوري-الألماني-لكرة-القدم-للمرة-الـ35-في-تاريخه-1112697335.html
بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه
سبوتنيك عربي
حسم فريق بايرن ميونخ تتويجه ببطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد فوزه على شتوتجارت في المباراة التي جمعت بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الثلاثين من... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T19:00+0000
مجتمع
أخبار ألمانيا
نادي بايرن ميونخ
منوعات
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046355676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4732f50833ec7a4dbf0eb85f9a687ae0.jpg
https://sarabic.ae/20251025/بايرن-ميونخ-يحطم-الأرقام-القياسية-ويتربع-على-صدارة-الدوري-الألماني-1106393647.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046355676_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_3b8d661d64fcc32a62ca391124a26c20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسم فريق بايرن ميونخ تتويجه ببطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد فوزه على شتوتجارت في المباراة التي جمعت بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الألماني.
وفاز البافاري في تلك المباراة بنتيجة 4-2، ليؤكد حسمه لقب البوندسليجا للمرة الـ35 في تاريخه، والثانية على التوالي.
افتتح التسجيل في مباراة بايرن ميونخ
وشتوتجارت كريس فيهيريش، لاعب شتوتجارت، ليمنح الأول لفريقه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.
25 أكتوبر 2025, 20:12 GMT
وتعادل جوريرو للبايرن في الدقيقة 31 بتمريرة من قبل جمال موسيالا، قبل أن يحرز الثاني والتقدم للبافاري نيكولاس جاكسون في الدقيقة 33.
وأحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة 37 عن طريق ألفونسو ديفيز، لينتهي الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين
الهدف الرابع ليسهم في فوز البافاري بالدوري في مباراة حسم اللقب بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل شتوتجارت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 بنهاية المباراة عن طريق تشيما أندريس.
وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين، ليحسم لقب البوندسليغا بشكل رسمي.