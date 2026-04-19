بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه
بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه
حسم فريق بايرن ميونخ تتويجه ببطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد فوزه على شتوتجارت في المباراة التي جمعت بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الثلاثين من... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T19:00+0000
2026-04-19T19:00+0000
وفاز البافاري في تلك المباراة بنتيجة 4-2، ليؤكد حسمه لقب البوندسليجا للمرة الـ35 في تاريخه، والثانية على التوالي.افتتح التسجيل في مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت كريس فيهيريش، لاعب شتوتجارت، ليمنح الأول لفريقه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.وتعادل جوريرو للبايرن في الدقيقة 31 بتمريرة من قبل جمال موسيالا، قبل أن يحرز الثاني والتقدم للبافاري نيكولاس جاكسون في الدقيقة 33.وأحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة 37 عن طريق ألفونسو ديفيز، لينتهي الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الرابع ليسهم في فوز البافاري بالدوري في مباراة حسم اللقب بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل شتوتجارت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 بنهاية المباراة عن طريق تشيما أندريس.وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين، ليحسم لقب البوندسليغا بشكل رسمي.
أخبار ألمانيا, نادي بايرن ميونخ, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار ألمانيا, نادي بايرن ميونخ, منوعات, رياضة, الأخبار

بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه

19:00 GMT 19.04.2026
حسم فريق بايرن ميونخ تتويجه ببطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد فوزه على شتوتجارت في المباراة التي جمعت بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الألماني.
وفاز البافاري في تلك المباراة بنتيجة 4-2، ليؤكد حسمه لقب البوندسليجا للمرة الـ35 في تاريخه، والثانية على التوالي.
افتتح التسجيل في مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت كريس فيهيريش، لاعب شتوتجارت، ليمنح الأول لفريقه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.
وتعادل جوريرو للبايرن في الدقيقة 31 بتمريرة من قبل جمال موسيالا، قبل أن يحرز الثاني والتقدم للبافاري نيكولاس جاكسون في الدقيقة 33.
وأحرز بايرن ميونخ الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة 37 عن طريق ألفونسو ديفيز، لينتهي الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.
وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الرابع ليسهم في فوز البافاري بالدوري في مباراة حسم اللقب بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل شتوتجارت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 بنهاية المباراة عن طريق تشيما أندريس.
وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز بايرن ميونخ برباعية مقابل هدفين، ليحسم لقب البوندسليغا بشكل رسمي.
