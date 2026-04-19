دراسة: "البديل الآمن" الذي يقتل.. مسكنات الألم قد تتحول إلى سموم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: "البديل الآمن" الذي يقتل.. مسكنات الألم قد تتحول إلى سموم
دراسة: "البديل الآمن" الذي يقتل.. مسكنات الألم قد تتحول إلى سموم
כשפת דראסה علمية حديثة عن مخاوف متزايدة تتعلق بسلامة استخدام أدوية الـ"جابابنتينويدات"، التي تُوصف على نطاق واسع عالمياً كبديل يُعتقد أنه أكثر أماناً من...
دراسة: "البديل الآمن" الذي يقتل.. مسكنات الألم قد تتحول إلى سموم

14:33 GMT 19.04.2026
كشفت دراسة علمية حديثة عن مخاوف متزايدة تتعلق بسلامة استخدام أدوية الـ"جابابنتينويدات"، التي تُوصف على نطاق واسع عالمياً كبديل يُعتقد أنه أكثر أماناً من المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن والصرع واضطرابات القلق.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الصيدلة بجامعة كوليدج لندن ونُشرت في مجلة "بلوس ميدسين"، أن المرضى الذين يتناولون أدوية مثل "جابابنتين" و"بريجابالين" قد يواجهون خطراً متزايداً للإصابة بحالات تسمم دوائي تستدعي دخول المستشفى، خصوصاً عند استخدامها بالتزامن مع أدوية أخرى، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".
وبيّنت النتائج أن الجمع بين هذه الأدوية والمهدئات من فئة "البنزوديازيبينات" يضاعف خطر التسمم، فيما ترتفع احتمالية الإصابة بنحو 30% عند استخدامها مع المسكنات الأفيونية.
وتأتي هذه النتائج في ظل زيادة ملحوظة في معدلات استخدام "الجابابنتينويدات" عالمياً، حيث ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، لتصبح من بين أكثر الأدوية وصفاً، خاصة في الولايات المتحدة.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور كينيث مان، إن اعتبار هذه الأدوية بديلاً آمناً قد يحجب مخاطر صحية جدية، مشيراً إلى أن فعاليتها في تسكين الألم لا تعني خلوها من الأضرار المحتملة.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 16 ألف شخص في المملكة المتحدة تعرضوا لحالات تسمم دوائي بين عامي 2010 و2020، حيث أظهرت أن الأسابيع الأربعة الأولى من بدء العلاج تمثل الفترة الأكثر خطورة، مع ارتفاع احتمال دخول المستشفى إلى أربعة أضعاف لدى المرضى الذين يجمعون بين "الجابابنتينويدات" والمهدئات.
وتشمل أعراض التسمم فقدان الوعي، وصعوبات في التنفس، ونوبات تشنجية، فيما أشار الباحثون إلى أن هذه الأدوية قد تعزز التأثيرات المهدئة للعقاقير الأخرى، ما يزيد من خطر الجرعات الزائدة والتفاعلات الضارة.
وأكد فريق البحث أن النتائج لا تدعو إلى التوقف عن استخدام هذه الأدوية، نظراً لفعاليتها العلاجية، لكنها تستوجب مزيداً من الحذر من قبل الأطباء، خاصة عند وصفها لمرضى يتناولون عدة أدوية، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لتفادي مخاطر الإدمان أو التسمم العرضي، تماشياً مع التحذيرات الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة.
