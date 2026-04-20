رئيس لجنة الدفاع الإماراتي: لسنا تابعين لأحد.. وأولوياتنا الوطنية فوق كل اعتبار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
رئيس لجنة الدفاع الإماراتي: لسنا تابعين لأحد.. وأولوياتنا الوطنية فوق كل اعتبار
صرح الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس صناعة القرار برؤية... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد النعيمي خلال جلسة حوارية نظمها "نادي دبي للصحافة"، وحضرها مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، على ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية، قائلا: "إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نمارس صناعة القرار برؤية استراتيجية تنطلق من حماية مصالحنا الوطنية العليا، ونضع أمامنا خارطة المشهد السياسي الدولي بأكمله، لا مجرد زاوية ضيقة منه".وأضاف: "ولعلنا الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على التواصل الفاعل وتقديم المبادرات مع كافة القوى الكبرى في آن واحد، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى روسيا والصين والبرازيل، وذلك بفضل نظامنا السياسي الذي انتزع مصداقية وثقة قادة العالم".وتابع: "نهجنا لا يقوم على حسابات ضيقة، بل نملك خارطة طريق واضحة قوامها أولوياتنا الوطنية ومصلحة مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فنحن نصنع المستقبل ولا نراهن على غيرنا، ومع احترامنا لخيارات الآخرين، فإننا لن نقبل بالمزايدات أو بفرض أولويات الغير على أجندتنا الوطنية".وعن القضية الفلسطينية قال النعيمي: "من يتحدثون عن غزة بمزايدات رخيصة، فأقول لهم: إن الإمارات هي التي تعمل بصمت في الميدان، فأبناؤنا وبناتنا هناك يواصلون الليل بالنهار لإطعام أهل غزة وعلاجهم والوقوف بجانبهم، بعيداً عن التسييس والمتاجرة بالقضايا"، وفق تعبيره.وأضاف: "بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة نتابع يومياً وبشكل مباشر ملف المسجد الأقصى، ونتواصل مع كافة الأطراف لضمان حمايته وصونه. نحن إمارات البناء والعمل، لم نخذل صديقاً ولا شقيقاً، وسنظل متمسكين بسيادتنا وقرارنا المستقل وصناعة مستقبلنا بأيدينا".
صرح الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمارس صناعة القرار برؤية استراتيجية تنطلق من حماية المصالح الوطنية العليا".
وأكد النعيمي خلال جلسة حوارية نظمها "نادي دبي للصحافة"، وحضرها مراسل "سبوتنيك" في الإمارات، على ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية، قائلا: "إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نمارس صناعة القرار برؤية استراتيجية تنطلق من حماية مصالحنا الوطنية العليا، ونضع أمامنا خارطة المشهد السياسي الدولي بأكمله، لا مجرد زاوية ضيقة منه".
وأضاف: "ولعلنا الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على التواصل الفاعل وتقديم المبادرات مع كافة القوى الكبرى في آن واحد، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى روسيا والصين والبرازيل، وذلك بفضل نظامنا السياسي الذي انتزع مصداقية وثقة قادة العالم".

وأكد خلال الجلسة: "لقد وقفنا مع الأشقاء بصلابة وتضحية في كافة المواقف الصعبة، ولم نقصر يوماً في واجبنا تجاه أي دولة عربية أو إسلامية، وكنا نأمل أن يكون لبعضهم مواقف مختلفة تنصف الدور الإماراتي".

وتابع: "نهجنا لا يقوم على حسابات ضيقة، بل نملك خارطة طريق واضحة قوامها أولوياتنا الوطنية ومصلحة مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فنحن نصنع المستقبل ولا نراهن على غيرنا، ومع احترامنا لخيارات الآخرين، فإننا لن نقبل بالمزايدات أو بفرض أولويات الغير على أجندتنا الوطنية".
وعن القضية الفلسطينية قال النعيمي: "من يتحدثون عن غزة بمزايدات رخيصة، فأقول لهم: إن الإمارات هي التي تعمل بصمت في الميدان، فأبناؤنا وبناتنا هناك يواصلون الليل بالنهار لإطعام أهل غزة وعلاجهم والوقوف بجانبهم، بعيداً عن التسييس والمتاجرة بالقضايا"، وفق تعبيره.
وأضاف: "بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة نتابع يومياً وبشكل مباشر ملف المسجد الأقصى، ونتواصل مع كافة الأطراف لضمان حمايته وصونه. نحن إمارات البناء والعمل، لم نخذل صديقاً ولا شقيقاً، وسنظل متمسكين بسيادتنا وقرارنا المستقل وصناعة مستقبلنا بأيدينا".
