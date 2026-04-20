قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث
سبوتنيك عربي
مطالبات قانونية وحقوقية لتحديث قوانين الأحوال المدنية والشخصية في العديد من الدول العربية، تهدف بشكل أساسي لتعزيز حقوق المرأة والطفل، ومواكبة التغيرات... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T13:08+0000
2026-04-20T13:08+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار السودان اليوم
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث
سبوتنيك عربي
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث
فبعد حادثة انتحار سيدة مصرية في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات مع طليقها، وتحملها مسؤولية أطفالها دون دعم، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر.وفي السودان تدفع النساء ثمنا باهظا بسبب الحرب، حيث تعاني النساء في الحصول على الطلاق بسبب الفوضى الناتجة عن الحرب وتعنّت الأسرة من جهة، و قصور القوانين من جهة أخرى.
مصر
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
مساحة حرة, مصر, أخبار السودان اليوم, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار السودان اليوم, аудио

قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث

13:08 GMT 20.04.2026
راديو
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
مطالبات قانونية وحقوقية لتحديث قوانين الأحوال المدنية والشخصية في العديد من الدول العربية، تهدف بشكل أساسي لتعزيز حقوق المرأة والطفل، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
فبعد حادثة انتحار سيدة مصرية في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات مع طليقها، وتحملها مسؤولية أطفالها دون دعم، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر.
وفي السودان تدفع النساء ثمنا باهظا بسبب الحرب، حيث تعاني النساء في الحصول على الطلاق بسبب الفوضى الناتجة عن الحرب وتعنّت الأسرة من جهة، و قصور القوانين من جهة أخرى.

في هذا السياق، قالت مدير برنامج النساء والحقوق الاقتصادية في مؤسسة "المرأة الجديدة"، مي صالح، إن "مجتمعاتنا العربية لا تزال متمسكة بقوانين أحوال شخصية قديمة، مثل قانون مصر الذي يتجاوز 100 عام رغم بعض التعديلات، ويحتفظ بنفس الفلسفة التي تعامل المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية بمصطلحات فضفاضة مثل النشوز" وغيرها.

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التشريعات تحتاج إعادة صياغة جذرية ترتكز على حقوق الزوج والزوجة والأطفال، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مع الاعتراف بالمساواة الكاملة للمرأة في الحقوق والواجبات، وفي نفس الوقت مراعاة خصوصية المجتمعات الشرقية الذكورية"، بحسب قولها.
في السياق ذاته، أكدت المحامية والحقوقية العراقية إسراء الخفاجي، أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 كان يحمي حقوق النساء بشكل أفضل، لكن صعوبة التنفيذ كانت تحول دون حصولهن عليها كاملة مثل المهر المؤجل".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التعديلات الأخيرة وإقرار المدونة الجعفرية عام 2025، أدخلت على القانون تغييرات كثيرة باتجاه الفقه الجعفري، رغم أن القانون القديم كان مستمدا من روح الشريعة الإسلامية".
وأشارت إلى أن "القانون يجب أن يكون منصفا يراعي التطورات الحديثة والمساواة بين الزوجين والمصلحة الفضلى للطفل، مع احترام خصوصية الدولة المدنية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
