قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث

قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث

مطالبات قانونية وحقوقية لتحديث قوانين الأحوال المدنية والشخصية في العديد من الدول العربية، تهدف بشكل أساسي لتعزيز حقوق المرأة والطفل، ومواكبة التغيرات... 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T13:08+0000

2026-04-20T13:08+0000

2026-04-20T13:08+0000

قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث سبوتنيك عربي قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة وضرورات التحديث

فبعد حادثة انتحار سيدة مصرية في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات مع طليقها، وتحملها مسؤولية أطفالها دون دعم، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر.وفي السودان تدفع النساء ثمنا باهظا بسبب الحرب، حيث تعاني النساء في الحصول على الطلاق بسبب الفوضى الناتجة عن الحرب وتعنّت الأسرة من جهة، و قصور القوانين من جهة أخرى.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه التشريعات تحتاج إعادة صياغة جذرية ترتكز على حقوق الزوج والزوجة والأطفال، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مع الاعتراف بالمساواة الكاملة للمرأة في الحقوق والواجبات، وفي نفس الوقت مراعاة خصوصية المجتمعات الشرقية الذكورية"، بحسب قولها.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التعديلات الأخيرة وإقرار المدونة الجعفرية عام 2025، أدخلت على القانون تغييرات كثيرة باتجاه الفقه الجعفري، رغم أن القانون القديم كان مستمدا من روح الشريعة الإسلامية".وأشارت إلى أن "القانون يجب أن يكون منصفا يراعي التطورات الحديثة والمساواة بين الزوجين والمصلحة الفضلى للطفل، مع احترام خصوصية الدولة المدنية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

2026

جيهان لطفي سليمان

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

