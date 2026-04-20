نتنياهو: لم ننه المعركة بعد مع إيران ومصممون على الدفاع عن أنفسنا
سبوتنيك عربي
قال بنيامين نتنياهو إن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على أجواء المنطقة، معتبرًا ذلك دليلًا حاسمًا على التفوق العسكري في مواجهة ما وصفه بـ"المحور الإيراني". 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T14:32+0000
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مؤكدًا أن "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ومواصلة عملياتها عند الضرورة".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
قال بنيامين نتنياهو إن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على أجواء المنطقة، معتبرًا ذلك دليلًا حاسمًا على التفوق العسكري في مواجهة ما وصفه بـ"المحور الإيراني".
