إعلام: إسرائيل جاهزة لاستئناف الحرب فورا حال فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن بلادها جاهزة لاستئناف الحرب بشكل فوري حال فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية. 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T19:33+0000

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمني كبير، أن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بتحضير إسرائيل لاستئناف القتال أمام إيران مرة أخرى.وقال المسؤول الأمني البارز - لم تذكره القناة الإسرائيلية: "نقدّر أنه لن يتم تحقيق اتفاقيات، نحن جاهزون لاستئناف الحرب بشكل فوري".وأضاف المسؤول: "الإيرانيون يريدون إطالة أمد المفاوضات إلى وقت بعيد، فيما الجانبان الأمريكي والإسرائيلي جاهزان ومستعدان لاستئناف الحرب بشكل فوري".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

