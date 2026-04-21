إعلام: تشاد تنشر 1500 جندي في هايتي لمكافحة العصابات
إعلام: تشاد تنشر 1500 جندي في هايتي لمكافحة العصابات
سبوتنيك عربي
تعتزم تشاد نشر 1500 جندي في هايتي ضمن عملية حفظ سلام بقيادة الأمم المتحدة لمكافحة عنف العصابات، وفق ما أفاد موقع "تشاد إنفوز" الإخباري، نقلا عن الرئيس التشادي... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T03:12+0000
2026-04-21T03:12+0000
2026-04-21T05:08+0000
وتبعا للموقع، ينتشر حاليا 400 جندي من قوات الأمن التشادية في هايتي، وذكر التقرير الصادر يوم الاثنين أن المهمة ستستمر 12 شهرا.وتعاني هايتي من عنف العصابات المستشري منذ سنوات، وهي أزمة تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.وقُتل نحو 5600 شخص على يد العصابات خلال العام الماضي، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.بحسب المنظمة الدولية للهجرة، تسبب عنف العصابات في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص في عام 2025.
https://sarabic.ae/20250804/واشنطن-تغلق-سفارتها-في-هايتي-إثر-أعمال-عنف-وتبادل-إطلاق-نار-1103373264.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
هايتي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تشاد, العالم
هايتي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار تشاد, العالم
إعلام: تشاد تنشر 1500 جندي في هايتي لمكافحة العصابات
03:12 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 21.04.2026)
تعتزم تشاد نشر 1500 جندي في هايتي ضمن عملية حفظ سلام بقيادة الأمم المتحدة لمكافحة عنف العصابات، وفق ما أفاد موقع "تشاد إنفوز" الإخباري، نقلا عن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو.
وتبعا للموقع، ينتشر حاليا 400 جندي من قوات الأمن التشادية في هايتي، وذكر التقرير الصادر يوم الاثنين أن المهمة ستستمر 12 شهرا
.
وتعاني هايتي من عنف العصابات المستشري منذ سنوات
، وهي أزمة تفاقمت بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.
وقُتل نحو 5600 شخص على يد العصابات خلال العام الماضي، بينما يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، تسبب عنف العصابات في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص في عام 2025.