القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا
القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موسكو، عن أمله في إبرام اتفاقيات... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T11:31+0000
2026-04-21T11:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا والعالم العربي
العالم العربي
روسيا
وقال الباعور، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نأمل أن نتمكن خلال الاجتماعات المقبلة من التواصل مع ممثلي المؤسسات الحكومية والوزارات في روسيا الاتحادية، والعمل على تجديد بعض العقود والاتفاقيات، وربما إبرام اتفاقيات جديدة".وقال الباعور، خلال اللقاء: "يوجد اليوم في وفدنا إلى روسيا ممثلون عن مؤسسات وهيئات ليبية مختلفة، ونعتقد أن هذه الزيارة تمثل جهداً يهدف، من بين أمور أخرى، إلى استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية".وتوقفت أعمال اللجنة في ظل الأزمة السياسية التي شهدتها ليبيا بعد عام 2011، غير أن موسكو وطرابلس أكدتا خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في نيسان/أبريل 2021 على ضرورة استئناف نشاطها في أقرب وقت.ومنذ ذلك الحين، تواصلت الجهود الثنائية بهدف إعادة تفعيل اللجنة، حيث ناقش نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين مع السفير الليبي في موسكو إمحمد المغراوي (أحمد المغراوي) في كانون الثاني/يناير 2025 الاستعدادات اللازمة لاستئناف أعمالها، مع التركيز على مشاركة الشركات الروسية في مشاريع الطاقة الليبية.
https://sarabic.ae/20260421/لافروف-يلتقي-مع-الباعور-في-موسكو-فيديو--1112736502.html
https://sarabic.ae/20260402/ليبيا-تعزز-شراكات-النقل-مع-روسيا-من-بوابة-منتدى-سان-بطرسبورغ-1112219351.html
أخبار ليبيا اليوم, روسيا والعالم العربي , العالم العربي, روسيا
أخبار ليبيا اليوم, روسيا والعالم العربي , العالم العربي, روسيا

القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا

11:31 GMT 21.04.2026
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موسكو، عن أمله في إبرام اتفاقيات جديدة مع روسيا.
وقال الباعور، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نأمل أن نتمكن خلال الاجتماعات المقبلة من التواصل مع ممثلي المؤسسات الحكومية والوزارات في روسيا الاتحادية، والعمل على تجديد بعض العقود والاتفاقيات، وربما إبرام اتفاقيات جديدة".
وأكد الدبلوماسي الليبي: "أعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للتركيز على مواصلة تطوير علاقاتنا ووضع خارطة طريق، من الضروري الاتفاق على آليات تنفيذ الاتفاقيات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي مع نظيره الليبي الطاهر الباعور في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
لافروف يلتقي مع الباعور في موسكو... فيديو
09:21 GMT
وقال الباعور، خلال اللقاء: "يوجد اليوم في وفدنا إلى روسيا ممثلون عن مؤسسات وهيئات ليبية مختلفة، ونعتقد أن هذه الزيارة تمثل جهداً يهدف، من بين أمور أخرى، إلى استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية".

وتأسست اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية بموجب اتفاق حكومي بين البلدين لتكون الآلية الرئيسية لتنسيق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية. وقد عُقد الاجتماع الأول للجنة في موسكو خلال الفترة من 14 إلى 16 كانون الثاني/يناير 1998.

وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسام الإدريسي إبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
ليبيا تعزز شراكات النقل مع روسيا من بوابة "منتدى سان بطرسبورغ"
2 أبريل, 14:43 GMT
وتوقفت أعمال اللجنة في ظل الأزمة السياسية التي شهدتها ليبيا بعد عام 2011، غير أن موسكو وطرابلس أكدتا خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في نيسان/أبريل 2021 على ضرورة استئناف نشاطها في أقرب وقت.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت الجهود الثنائية بهدف إعادة تفعيل اللجنة، حيث ناقش نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين مع السفير الليبي في موسكو إمحمد المغراوي (أحمد المغراوي) في كانون الثاني/يناير 2025 الاستعدادات اللازمة لاستئناف أعمالها، مع التركيز على مشاركة الشركات الروسية في مشاريع الطاقة الليبية.
