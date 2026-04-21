https://sarabic.ae/20260421/القائم-بأعمال-وزير-خارجية-ليبيا-نأمل-توقيع-اتفاقيات-جديدة-مع-روسيا-1112744165.html
القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا: نأمل توقيع اتفاقيات جديدة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موسكو، عن أمله في إبرام اتفاقيات... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T11:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا والعالم العربي
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112743977_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_e2877e183246c079bb88ba17fc306ac1.jpg
https://sarabic.ae/20260421/لافروف-يلتقي-مع-الباعور-في-موسكو-فيديو--1112736502.html
https://sarabic.ae/20260402/ليبيا-تعزز-شراكات-النقل-مع-روسيا-من-بوابة-منتدى-سان-بطرسبورغ-1112219351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112743977_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8c8bd32333a89278d3f2f41245865cec.jpg
أخبار ليبيا اليوم, روسيا والعالم العربي , العالم العربي, روسيا
أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى موسكو، عن أمله في إبرام اتفاقيات جديدة مع روسيا.
وقال الباعور، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نأمل أن نتمكن خلال الاجتماعات المقبلة من التواصل مع ممثلي المؤسسات الحكومية والوزارات في روسيا الاتحادية، والعمل على تجديد بعض العقود والاتفاقيات، وربما إبرام اتفاقيات جديدة".
وأكد الدبلوماسي الليبي: "أعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للتركيز على مواصلة تطوير علاقاتنا ووضع خارطة طريق، من الضروري الاتفاق على آليات تنفيذ الاتفاقيات".
وقال الباعور، خلال اللقاء: "يوجد اليوم في وفدنا إلى روسيا ممثلون عن مؤسسات وهيئات ليبية مختلفة، ونعتقد أن هذه الزيارة تمثل جهداً يهدف، من بين أمور أخرى، إلى استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية
وتأسست اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الليبية بموجب اتفاق حكومي بين البلدين لتكون الآلية الرئيسية لتنسيق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية. وقد عُقد الاجتماع الأول للجنة في موسكو خلال الفترة من 14 إلى 16 كانون الثاني/يناير 1998.
وتوقفت أعمال اللجنة في ظل الأزمة السياسية التي شهدتها ليبيا بعد عام 2011، غير أن موسكو وطرابلس أكدتا خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في نيسان/أبريل 2021 على ضرورة استئناف نشاطها في أقرب وقت.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت الجهود الثنائية بهدف إعادة تفعيل اللجنة
، حيث ناقش نائب وزير الطاقة الروسي رومان مارشافين مع السفير الليبي في موسكو إمحمد المغراوي (أحمد المغراوي) في كانون الثاني/يناير 2025 الاستعدادات اللازمة لاستئناف أعمالها، مع التركيز على مشاركة الشركات الروسية في مشاريع الطاقة الليبية.