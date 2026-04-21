https://sarabic.ae/20260421/الهلال-الأحمر-ينتشل-جثمانا-مجهول-الهوية-غربي-ليبيا-يرجح-أنه-لمهاجر--1112735555.html

الهلال الأحمر ينتشل جثمانا مجهول الهوية غربي ليبيا يرجح أنه لمهاجر

الهلال الأحمر ينتشل جثمانا مجهول الهوية غربي ليبيا يرجح أنه لمهاجر

سبوتنيك عربي

قال رئيس مكتب "الهلال الأحمر" في الزاوية الغرب، (غربي ليبيا)، مصطفى قراف، أن فرق الإنقاذ التابعة للجمعية تمكنت من انتشال جثمان يُعتقد أنه يعود لمهاجر غير نظامي...

2026-04-21T08:49+0000

2026-04-21T08:49+0000

2026-04-21T08:49+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112735379_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_807f13322440cb6a6afe0259e4940ec9.jpg

وأوضح قراف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن عملية الانتشال جاءت عقب تلقي بلاغ من مواطنين أفادوا بوجود جثة على الشاطئ، حيث تحركت فرق الهلال الأحمر إلى الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في ليبيا، التي تُعد من أبرز نقاط العبور نحو السواحل الأوروبية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والدولية للحد من هذه الظاهرة، فإن تزايد أعداد المهاجرين واستمرار تدفقهم يعكسان محدودية تلك الجهود أمام تعقيدات الواقع الأمني والاقتصادي، ما يجعل من ملف الهجرة أحد أبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.وقام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة في ليبيا، في وقت سابق، بترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية التشادية إلى بلادهم.وأفادت الوكالة الليبية للأنباء (وال)، بأن الجهاز الليبي رحَّل نحو 140 مهاجرا غير شرعي، من بينهم أشخاص عليهم قيود أمنية، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية.وأكد الجهاز الليبي أن عملية الترحيل جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والفحوصات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن العام والحفاظ على السلامة الصحية، في إطار خطة تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها الأمنية والإنسانية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن