الهلال الأحمر ينتشل جثمانا مجهول الهوية غربي ليبيا يرجح أنه لمهاجر
الهلال الأحمر ينتشل جثمانا مجهول الهوية غربي ليبيا يرجح أنه لمهاجر
سبوتنيك عربي
قال رئيس مكتب "الهلال الأحمر" في الزاوية الغرب، (غربي ليبيا)، مصطفى قراف، أن فرق الإنقاذ التابعة للجمعية تمكنت من انتشال جثمان يُعتقد أنه يعود لمهاجر غير نظامي... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T08:49+0000
2026-04-21T08:49+0000
وأوضح قراف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن عملية الانتشال جاءت عقب تلقي بلاغ من مواطنين أفادوا بوجود جثة على الشاطئ، حيث تحركت فرق الهلال الأحمر إلى الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في ليبيا، التي تُعد من أبرز نقاط العبور نحو السواحل الأوروبية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والدولية للحد من هذه الظاهرة، فإن تزايد أعداد المهاجرين واستمرار تدفقهم يعكسان محدودية تلك الجهود أمام تعقيدات الواقع الأمني والاقتصادي، ما يجعل من ملف الهجرة أحد أبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.وقام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة في ليبيا، في وقت سابق، بترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية التشادية إلى بلادهم.وأفادت الوكالة الليبية للأنباء (وال)، بأن الجهاز الليبي رحَّل نحو 140 مهاجرا غير شرعي، من بينهم أشخاص عليهم قيود أمنية، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية.وأكد الجهاز الليبي أن عملية الترحيل جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والفحوصات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن العام والحفاظ على السلامة الصحية، في إطار خطة تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها الأمنية والإنسانية".
الهلال الأحمر ينتشل جثمانا مجهول الهوية غربي ليبيا يرجح أنه لمهاجر

08:49 GMT 21.04.2026
الهلال الأحمر ينتشل جثمانًا مجهول الهوية يُرجّح أنه لمهاجر غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
قال رئيس مكتب "الهلال الأحمر" في الزاوية الغرب، (غربي ليبيا)، مصطفى قراف، أن فرق الإنقاذ التابعة للجمعية تمكنت من انتشال جثمان يُعتقد أنه يعود لمهاجر غير نظامي مجهول الهوية، عُثر عليه على شاطئ مصيف المطرد غرب مدينة الزاوية.
وأوضح قراف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن عملية الانتشال جاءت عقب تلقي بلاغ من مواطنين أفادوا بوجود جثة على الشاطئ، حيث تحركت فرق الهلال الأحمر إلى الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء مجددًا على تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في ليبيا، التي تُعد من أبرز نقاط العبور نحو السواحل الأوروبية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والدولية للحد من هذه الظاهرة، فإن تزايد أعداد المهاجرين واستمرار تدفقهم يعكسان محدودية تلك الجهود أمام تعقيدات الواقع الأمني والاقتصادي، ما يجعل من ملف الهجرة أحد أبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.
لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
المنظمة الدولية للهجرة: رضيعان بين 53 قتيلا أو مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا
9 فبراير, 14:40 GMT
وقام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة في ليبيا، في وقت سابق، بترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين من حاملي الجنسية التشادية إلى بلادهم.
وأفادت الوكالة الليبية للأنباء (وال)، بأن الجهاز الليبي رحَّل نحو 140 مهاجرا غير شرعي، من بينهم أشخاص عليهم قيود أمنية، إضافة إلى حالات ثبتت إصابتها بأمراض معدية.
وأكد الجهاز الليبي أن عملية الترحيل جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والفحوصات الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ولفت إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن العام والحفاظ على السلامة الصحية، في إطار خطة تستهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها الأمنية والإنسانية".
