https://sarabic.ae/20260421/باحث-في-الشأن-الإيراني-أي-حرب-لا-بد-أن-تنتهي-بالحوار--1112755783.html

باحث في الشأن الإيراني: أي حرب لا بد أن تنتهي بالحوار

تحدث الباحث في الشأن الإيراني، حسن شقير، من بيروت، عن السيناريوهات المرتقبة في الساعات المقبلة، وإمكانية انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران،... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T18:33+0000

العالم

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

وأوضح شقير، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التفاوض ووقف العدوان بشكل نهائي يعدان مطلبا إيرانيا، إلا أن النتائج تُقاس بالخواتيم، مع احتمال التمسك بالثوابت أو تقديم تنازلات متبادلة وصولا إلى حلول وسط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، تبعا لطبيعة الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات".وأضاف أن "الصراع بين الطرفين بلغ ذروته، وأن ما لم يستهدف بعد هو منشآت النفط والغاز والطاقة في إيران، وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة، قد تمتد تداعياتها إلى منشآت الطاقة في المنطقة بأكملها، وتنعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والحزب الجمهوري".ورأى أن "المرحلة الحالية تمثل حالة شد حبال بهدف تحسين شروط التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق إطار، قد يمتد لفترة تصل إلى 60 يوما، يتم خلالها البحث في القضايا الأخرى".وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد شقير أن "الطروحات الأمريكية، ولا سيما المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية أو تسليم اليورانيوم المخصب و إلغاء حق إيران في التخصيب السلمي، غير مقبولة".وعن امتلاك إيران أوراق ضغط جديدة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار شقير إلى "المعادلة المطروحة التي تقوم على مبدأ الحصار مقابل الحصار، مع احتمال توسيع نطاقه ليشمل موانئ إسرائيلية أو غيرها، وطرح معادلة إما أمن واقتصاد للجميع، أو لا أمن ولا اقتصاد لأحد، ولا سيما لحلفاء الولايات المتحدة، وذلك لحثهم على الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف الشروط التفاوضية."

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

العالم, العالم العربي, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك