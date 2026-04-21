باحث في الشأن الإيراني: أي حرب لا بد أن تنتهي بالحوار

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: أي حرب لا بد أن تنتهي بالحوار
سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
سبوتنيك
تقارير سبوتنيك
وأوضح شقير، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التفاوض ووقف العدوان بشكل نهائي يعدان مطلبا إيرانيا، إلا أن النتائج تُقاس بالخواتيم، مع احتمال التمسك بالثوابت أو تقديم تنازلات متبادلة وصولا إلى حلول وسط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، تبعا لطبيعة الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات".وأضاف أن "الصراع بين الطرفين بلغ ذروته، وأن ما لم يستهدف بعد هو منشآت النفط والغاز والطاقة في إيران، وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة، قد تمتد تداعياتها إلى منشآت الطاقة في المنطقة بأكملها، وتنعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والحزب الجمهوري".ورأى أن "المرحلة الحالية تمثل حالة شد حبال بهدف تحسين شروط التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق إطار، قد يمتد لفترة تصل إلى 60 يوما، يتم خلالها البحث في القضايا الأخرى".وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد شقير أن "الطروحات الأمريكية، ولا سيما المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية أو تسليم اليورانيوم المخصب و إلغاء حق إيران في التخصيب السلمي، غير مقبولة".وعن امتلاك إيران أوراق ضغط جديدة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار شقير إلى "المعادلة المطروحة التي تقوم على مبدأ الحصار مقابل الحصار، مع احتمال توسيع نطاقه ليشمل موانئ إسرائيلية أو غيرها، وطرح معادلة إما أمن واقتصاد للجميع، أو لا أمن ولا اقتصاد لأحد، ولا سيما لحلفاء الولايات المتحدة، وذلك لحثهم على الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف الشروط التفاوضية."
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
تحدث الباحث في الشأن الإيراني، حسن شقير، من بيروت، عن السيناريوهات المرتقبة في الساعات المقبلة، وإمكانية انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن "أي حرب لا بد أن تنتهي بالحوار، وأن رفع سقف الشروط من قبل الطرفين يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب".
وأوضح شقير، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التفاوض ووقف العدوان بشكل نهائي يعدان مطلبا إيرانيا، إلا أن النتائج تُقاس بالخواتيم، مع احتمال التمسك بالثوابت أو تقديم تنازلات متبادلة وصولا إلى حلول وسط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، تبعا لطبيعة الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى إلى كسب ورقة ضغط إضافية من خلال الحصار البحري، إلا أن الرد الإيراني بإعادة إغلاق مضيق هرمز أعاد التوازن إلى المعادلة، لافتًا إلى أن "المشهد قد يطرأ عليه تغيرات في ظل استمرار جهود الوساطة".

وأضاف أن "الصراع بين الطرفين بلغ ذروته، وأن ما لم يستهدف بعد هو منشآت النفط والغاز والطاقة في إيران، وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة، قد تمتد تداعياتها إلى منشآت الطاقة في المنطقة بأكملها، وتنعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والحزب الجمهوري".
ورأى أن "المرحلة الحالية تمثل حالة شد حبال بهدف تحسين شروط التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق إطار، قد يمتد لفترة تصل إلى 60 يوما، يتم خلالها البحث في القضايا الأخرى".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
الحكومة الإيرانية: قواتنا الدفاعية على أهبة الاستعداد ونتفاوض وأيدينا على الزناد
16:24 GMT
وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد شقير أن "الطروحات الأمريكية، ولا سيما المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية أو تسليم اليورانيوم المخصب و إلغاء حق إيران في التخصيب السلمي، غير مقبولة".
وشدد على أن "إيران ستتمسك ببرنامجها الصاروخي البالستي باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي وحقا سياديا"، مرجحا "إمكانية تبريد بعض الملفات الإقليمية من دون قطع العلاقات مع حلفائها".
وعن امتلاك إيران أوراق ضغط جديدة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار شقير إلى "المعادلة المطروحة التي تقوم على مبدأ الحصار مقابل الحصار، مع احتمال توسيع نطاقه ليشمل موانئ إسرائيلية أو غيرها، وطرح معادلة إما أمن واقتصاد للجميع، أو لا أمن ولا اقتصاد لأحد، ولا سيما لحلفاء الولايات المتحدة، وذلك لحثهم على الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف الشروط التفاوضية."
