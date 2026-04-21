"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان

عربي
لافروف: الشركات الروسية التي ترغب بالعودة إلى ليبيا مهتمة باستتباب الأوضاع الأمنية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/سبوتنيك-ترصد-لحظة-وصول-طائرة-المساعدات-الروسية-إلى-لبنان--1112739337.html
"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان
"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان
حطّت طائرة روسية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، خُصصت لصالح المديرية...
2026-04-21T10:29+0000
2026-04-21T10:29+0000
لبنان
مطار بيروت
طائرة روسية
المساعدات الإنسانية
إمدادات الإغاثة الإنسانية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112736931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdb9360c50e34321fbc31f395e4fb739.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الطائرة محمّلة بـ27 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل محطات متنقلة لتوليد الطاقة، ومواد غذائية، وخياما، إضافة إلى مستلزمات إغاثية أخرى.وشكر العميد خريش، "الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف على هذه المساعدات"، مشيرًا إلى أنها "ستُوزّع عبر الدفاع المدني اللبناني لتشمل النازحين والمجتمع اللبناني عمومًا".بدوره، قال روداكوف لـ "سبوتنيك": "العلاقات بين الشعبين اللبناني والروسي ممتدة عبر الزمن، رغم التغيرات السياسية"، موضحًا أن "بلاده لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما شهده لبنان في الآونة الأخيرة، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار إرسال المساعدات، استجابة لطلبات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والمدير العام للدفاع المدني".واعتبر أن "هذه الخطوة تؤكد وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الماضي والحاضر والمستقبل"، وبيّن أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية للشعب اللبناني"، مشددًا على أن "بلاده كانت ولا تزال حاضرة في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، في إطار التعاون السلمي والإنساني، بعيدًا عن أي مصالح استعمارية".وأضاف: "رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك روسيا أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدًا "استمرار هذا الدعم في مجلس الأمن الدولي ومختلف المحافل السياسية".وأشار السفير الروسي إلى أن "ما يشهده جنوب لبنان من تطورات ومآسٍ شكّل دافعًا رئيسيًا لإرسال هذه المساعدات"، لافتًا إلى أن "موسكو ستبقى ملتزمة بدعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في مختلف مراحل الأزمة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة".كما شارك فريق إنقاذ روسي في عمليات الإغاثة عقب انفجار مرفأ بيروت 2020، حيث أسهم في انتشال ضحايا، وإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين. كذلك، عمل فوج هندسي روسي عام 2006 على إنشاء جسور حديدية مؤقتة في جنوب لبنان، عقب تدمير أكثر من 140 جسرًا جراء القصف الإسرائيلي.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112736931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b76d899c1f569c8e447e690ab8227203.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, مطار بيروت, طائرة روسية, المساعدات الإنسانية, إمدادات الإغاثة الإنسانية, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, مطار بيروت, طائرة روسية, المساعدات الإنسانية, إمدادات الإغاثة الإنسانية, تقارير سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان

10:29 GMT 21.04.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
حطّت طائرة روسية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، خُصصت لصالح المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الطائرة محمّلة بـ27 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل محطات متنقلة لتوليد الطاقة، ومواد غذائية، وخياما، إضافة إلى مستلزمات إغاثية أخرى.
وكان في استقبال الطائرة، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وسفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف، إلى جانب رئيس قسم الملاحة الجوية في المطار كمال ناصر الدين.
وشكر العميد خريش، "الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف على هذه المساعدات"، مشيرًا إلى أنها "ستُوزّع عبر الدفاع المدني اللبناني لتشمل النازحين والمجتمع اللبناني عمومًا".
وأكد أن "جهاز الدفاع المدني واجه تحديات كبيرة خلال الأزمات، وكان على قدر المسؤولية وثقة المواطنين، كما كان حاضرًا إلى جانبهم في مختلف الظروف".
بدوره، قال روداكوف لـ "سبوتنيك": "العلاقات بين الشعبين اللبناني والروسي ممتدة عبر الزمن، رغم التغيرات السياسية"، موضحًا أن "بلاده لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما شهده لبنان في الآونة الأخيرة، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار إرسال المساعدات، استجابة لطلبات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والمدير العام للدفاع المدني".
واعتبر أن "هذه الخطوة تؤكد وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الماضي والحاضر والمستقبل"، وبيّن أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية للشعب اللبناني"، مشددًا على أن "بلاده كانت ولا تزال حاضرة في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، في إطار التعاون السلمي والإنساني، بعيدًا عن أي مصالح استعمارية".
وأضاف: "رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك روسيا أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدًا "استمرار هذا الدعم في مجلس الأمن الدولي ومختلف المحافل السياسية".
وأشار السفير الروسي إلى أن "ما يشهده جنوب لبنان من تطورات ومآسٍ شكّل دافعًا رئيسيًا لإرسال هذه المساعدات"، لافتًا إلى أن "موسكو ستبقى ملتزمة بدعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في مختلف مراحل الأزمة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة".
يُذكر أن وزارة الطوارئ الروسية كانت قد سيّرت خلال حرب عام 2024 رحلات عدة إلى لبنان محمّلة بمساعدات غذائية وطبية.

كما شارك فريق إنقاذ روسي في عمليات الإغاثة عقب انفجار مرفأ بيروت 2020، حيث أسهم في انتشال ضحايا، وإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين. كذلك، عمل فوج هندسي روسي عام 2006 على إنشاء جسور حديدية مؤقتة في جنوب لبنان، عقب تدمير أكثر من 140 جسرًا جراء القصف الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала