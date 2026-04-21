"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان
حطّت طائرة روسية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، خُصصت لصالح المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الطائرة محمّلة بـ27 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل محطات متنقلة لتوليد الطاقة، ومواد غذائية، وخياما، إضافة إلى مستلزمات إغاثية أخرى.
وكان في استقبال الطائرة، المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، وسفير روسيا الاتحادية لدى لبنان ألكسندر روداكوف، إلى جانب رئيس قسم الملاحة الجوية في المطار كمال ناصر الدين.
وشكر العميد خريش، "الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف على هذه المساعدات"، مشيرًا إلى أنها "ستُوزّع عبر الدفاع المدني اللبناني لتشمل النازحين والمجتمع اللبناني عمومًا".
وأكد أن "جهاز الدفاع المدني واجه تحديات كبيرة خلال الأزمات، وكان على قدر المسؤولية وثقة المواطنين، كما كان حاضرًا إلى جانبهم في مختلف الظروف".
بدوره، قال روداكوف لـ "سبوتنيك": "العلاقات بين الشعبين اللبناني والروسي ممتدة عبر الزمن، رغم التغيرات السياسية"، موضحًا أن "بلاده لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما شهده لبنان في الآونة الأخيرة، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار إرسال المساعدات، استجابة لطلبات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والمدير العام للدفاع المدني".
واعتبر أن "هذه الخطوة تؤكد وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الماضي والحاضر والمستقبل"، وبيّن أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية للشعب اللبناني"، مشددًا على أن "بلاده كانت ولا تزال حاضرة في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، في إطار التعاون السلمي والإنساني، بعيدًا عن أي مصالح استعمارية".
وأضاف: "رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك روسيا أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدًا "استمرار هذا الدعم في مجلس الأمن الدولي ومختلف المحافل السياسية".
وأشار السفير الروسي إلى أن "ما يشهده جنوب لبنان من تطورات ومآسٍ شكّل دافعًا رئيسيًا لإرسال هذه المساعدات"، لافتًا إلى أن "موسكو ستبقى ملتزمة بدعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في مختلف مراحل الأزمة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة".
يُذكر أن وزارة الطوارئ الروسية كانت قد سيّرت خلال حرب عام 2024 رحلات عدة إلى لبنان محمّلة بمساعدات غذائية وطبية.
كما شارك فريق إنقاذ روسي في عمليات الإغاثة عقب انفجار مرفأ بيروت 2020، حيث أسهم في انتشال ضحايا، وإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين. كذلك، عمل فوج هندسي روسي عام 2006 على إنشاء جسور حديدية مؤقتة في جنوب لبنان، عقب تدمير أكثر من 140 جسرًا جراء القصف الإسرائيلي.