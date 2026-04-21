https://sarabic.ae/20260421/سبوتنيك-ترصد-لحظة-وصول-طائرة-المساعدات-الروسية-إلى-لبنان--1112739337.html

"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول طائرة المساعدات الروسية إلى لبنان

سبوتنيك عربي

حطّت طائرة روسية، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية، خُصصت لصالح المديرية... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T10:29+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/15/1112736931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdb9360c50e34321fbc31f395e4fb739.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الطائرة محمّلة بـ27 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، تشمل محطات متنقلة لتوليد الطاقة، ومواد غذائية، وخياما، إضافة إلى مستلزمات إغاثية أخرى.وشكر العميد خريش، "الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الطوارئ الروسية والسفير روداكوف على هذه المساعدات"، مشيرًا إلى أنها "ستُوزّع عبر الدفاع المدني اللبناني لتشمل النازحين والمجتمع اللبناني عمومًا".بدوره، قال روداكوف لـ "سبوتنيك": "العلاقات بين الشعبين اللبناني والروسي ممتدة عبر الزمن، رغم التغيرات السياسية"، موضحًا أن "بلاده لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما شهده لبنان في الآونة الأخيرة، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار إرسال المساعدات، استجابة لطلبات الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والمدير العام للدفاع المدني".واعتبر أن "هذه الخطوة تؤكد وقوف روسيا إلى جانب لبنان في الماضي والحاضر والمستقبل"، وبيّن أن "هذه الطائرة تمثل دعمًا إنسانيًا من الحكومة الروسية للشعب اللبناني"، مشددًا على أن "بلاده كانت ولا تزال حاضرة في منطقة الشرق الأوسط ولبنان، في إطار التعاون السلمي والإنساني، بعيدًا عن أي مصالح استعمارية".وأضاف: "رغم التحديات الداخلية والضغوط، تدرك روسيا أهمية دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مؤكدًا "استمرار هذا الدعم في مجلس الأمن الدولي ومختلف المحافل السياسية".وأشار السفير الروسي إلى أن "ما يشهده جنوب لبنان من تطورات ومآسٍ شكّل دافعًا رئيسيًا لإرسال هذه المساعدات"، لافتًا إلى أن "موسكو ستبقى ملتزمة بدعم لبنان سياسيًا وإنسانيًا في مختلف مراحل الأزمة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة".كما شارك فريق إنقاذ روسي في عمليات الإغاثة عقب انفجار مرفأ بيروت 2020، حيث أسهم في انتشال ضحايا، وإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين. كذلك، عمل فوج هندسي روسي عام 2006 على إنشاء جسور حديدية مؤقتة في جنوب لبنان، عقب تدمير أكثر من 140 جسرًا جراء القصف الإسرائيلي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

لبنان, مطار بيروت, طائرة روسية, المساعدات الإنسانية, إمدادات الإغاثة الإنسانية, تقارير سبوتنيك, حصري