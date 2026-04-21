لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
سبوتنيك عربي
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والجدل المستمر بسبب تقلب الأسعار وظهور ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين في...
2026-04-21T14:05+0000
2026-04-21T14:05+0000
2026-04-21T14:05+0000
لغز "الأوفر برايس" في مصر.. لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
سبوتنيك عربي
لغز "الأوفر برايس" في مصر.. لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
وبين تراجع الدولار أحيانًا واستمرار ارتفاع الأسعار في أحيان أخرى، تتزايد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وهل ترتبط فقط بنقص المعروض وتكاليف الاستيراد والشحن، أم تعكس مشكلات أعمق في هيكل السوق والسياسات الاقتصادية المرتبطة به.وأوضح أن هذه الظاهرة تحكمها ثلاثة عوامل رئيسية تشمل استقرار العملة الأجنبية، وتوافر المعروض من السيارات، وتكاليف الشحن والتأمين والنقل عالميًا، مشيرًا إلى أن تحسن هذه العوامل مجتمعة هو الشرط الأساسي لحدوث تراجع حقيقي ومستدام في الأسعار.وأوضح أن الحكومة مطالبة بوضع رؤية شاملة لتنظيم سوق السيارات، سواء فيما يتعلق بالسيارات المستوردة أو المجمعة محليًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة تقلبات الأسعار أو الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
سبوتنيك عربي
صبري سراج
صبري سراج
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, аудио
لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والجدل المستمر بسبب تقلب الأسعار وظهور ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب سعر الصرف عالميًا ومحليًا.