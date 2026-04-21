لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
سبوتنيك عربي
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والجدل المستمر بسبب تقلب الأسعار وظهور ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين في... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T14:05+0000
2026-04-21T14:05+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
لغز "الأوفر برايس" في مصر.. لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
سبوتنيك عربي
لغز "الأوفر برايس" في مصر.. لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
وبين تراجع الدولار أحيانًا واستمرار ارتفاع الأسعار في أحيان أخرى، تتزايد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وهل ترتبط فقط بنقص المعروض وتكاليف الاستيراد والشحن، أم تعكس مشكلات أعمق في هيكل السوق والسياسات الاقتصادية المرتبطة به.وأوضح أن هذه الظاهرة تحكمها ثلاثة عوامل رئيسية تشمل استقرار العملة الأجنبية، وتوافر المعروض من السيارات، وتكاليف الشحن والتأمين والنقل عالميًا، مشيرًا إلى أن تحسن هذه العوامل مجتمعة هو الشرط الأساسي لحدوث تراجع حقيقي ومستدام في الأسعار.وأوضح أن الحكومة مطالبة بوضع رؤية شاملة لتنظيم سوق السيارات، سواء فيما يتعلق بالسيارات المستوردة أو المجمعة محليًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة تقلبات الأسعار أو الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
مصر
سبوتنيك عربي
صبري سراج
صبري سراج
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, аудио

لغز "الأوفر برايس" في مصر... لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟

14:05 GMT 21.04.2026
راديو
لغز "الأوفر برايس" في مصر.. لماذا تقفز الأسعار فورا وتتأخر في الهبوط؟
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والجدل المستمر بسبب تقلب الأسعار وظهور ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب سعر الصرف عالميًا ومحليًا.
وبين تراجع الدولار أحيانًا واستمرار ارتفاع الأسعار في أحيان أخرى، تتزايد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وهل ترتبط فقط بنقص المعروض وتكاليف الاستيراد والشحن، أم تعكس مشكلات أعمق في هيكل السوق والسياسات الاقتصادية المرتبطة به.

في هذا السياق، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية لا يرتبط بسعر صرف الدولار وحده.
وأوضح أن هذه الظاهرة تحكمها ثلاثة عوامل رئيسية تشمل استقرار العملة الأجنبية، وتوافر المعروض من السيارات، وتكاليف الشحن والتأمين والنقل عالميًا، مشيرًا إلى أن تحسن هذه العوامل مجتمعة هو الشرط الأساسي لحدوث تراجع حقيقي ومستدام في الأسعار.

في سياق متصل، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار ارتفاع الأسعار في سوق السيارات رغم تراجع سعر الدولار، يعكس غياب رؤية تنظيمية متكاملة لإدارة السوق وضبط آليات التسعير.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بوضع رؤية شاملة لتنظيم سوق السيارات، سواء فيما يتعلق بالسيارات المستوردة أو المجمعة محليًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة تقلبات الأسعار أو الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
