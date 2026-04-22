https://sarabic.ae/20260422/الخارجية-اللبنانية-اتفاق-مع-روسيا-لإعفاء-حاملي-جوازات-السفر-الدبلوماسية-من-تأشيرة-الدخول-1112772612.html
الخارجية اللبنانية: اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول بين البلدين.
2026-04-22T11:49+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58a67ce51a7a388d0cacf5a855295a0a.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_881b6cf6a84a8ab0df9d0756536baf5d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول بين البلدين.
وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان: "وقع صباح اليوم، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاقا بين لبنان وروسيا يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول".
وأوضح البيان أن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما على تاريخ تبادل إشعارات المصادقة من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين. ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، مع احتفاظ أي من الطرفين بحق تعليق العمل به مؤقتا إذا اقتضت ظروفه الداخلية ذلك".
وتشهد العلاقات الروسية اللبنانية طابعا إيجابيا
قائما على التعاون المتبادل والاحترام السياسي، حيث تحافظ روسيا ولبنان على قنوات دبلوماسية مستقرة منذ عقود.
وتحرص موسكو على دعم استقرار لبنان ووحدته، خصوصا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، وعلى أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. في المقابل، ينظر لبنان إلى روسيا كقوة دولية تسهم في تحقيق التوازن
في المنطقة ودعم جهود الاستقرار.