الخارجية اللبنانية: اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/الخارجية-اللبنانية-اتفاق-مع-روسيا-لإعفاء-حاملي-جوازات-السفر-الدبلوماسية-من-تأشيرة-الدخول-1112772612.html
الخارجية اللبنانية: اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول بين البلدين. 22.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58a67ce51a7a388d0cacf5a855295a0a.jpg
وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان: "وقع صباح اليوم، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاقا بين لبنان وروسيا يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول".وتشهد العلاقات الروسية اللبنانية طابعا إيجابيا قائما على التعاون المتبادل والاحترام السياسي، حيث تحافظ روسيا ولبنان على قنوات دبلوماسية مستقرة منذ عقود.وتحرص موسكو على دعم استقرار لبنان ووحدته، خصوصا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، وعلى أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. في المقابل، ينظر لبنان إلى روسيا كقوة دولية تسهم في تحقيق التوازن في المنطقة ودعم جهود الاستقرار.
https://sarabic.ae/20260421/سبوتنيك-ترصد-لحظة-وصول-طائرة-المساعدات-الروسية-إلى-لبنان--1112739337.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059273852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_881b6cf6a84a8ab0df9d0756536baf5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع روسيا لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول بين البلدين.
وذكرت الوزارة اللبنانية، في بيان: "وقع صباح اليوم، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، اتفاقا بين لبنان وروسيا يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من تأشيرات الدخول".

وأوضح البيان أن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما على تاريخ تبادل إشعارات المصادقة من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين. ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، مع احتفاظ أي من الطرفين بحق تعليق العمل به مؤقتا إذا اقتضت ظروفه الداخلية ذلك".

وتشهد العلاقات الروسية اللبنانية طابعا إيجابيا قائما على التعاون المتبادل والاحترام السياسي، حيث تحافظ روسيا ولبنان على قنوات دبلوماسية مستقرة منذ عقود.
وتحرص موسكو على دعم استقرار لبنان ووحدته، خصوصا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، وعلى أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. في المقابل، ينظر لبنان إلى روسيا كقوة دولية تسهم في تحقيق التوازن في المنطقة ودعم جهود الاستقرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала