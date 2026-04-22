المغرب يلقي القبض على الإسرائيلي "صاحب الألف وجه"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/المغرب-يلقي-القبض-على-الإسرائيلي-صاحب-الألف-وجه-1112764483.html
المغرب يلقي القبض على الإسرائيلي "صاحب الألف وجه"
المغرب يلقي القبض على الإسرائيلي "صاحب الألف وجه"
سبوتنيك عربي
أنهت السلطات الأمنية في المغرب المسيرة الإجرامية لأحد أخطر المحتالين الدوليين، بعد توقيف الإسرائيلي آفي غولان، الملقب بـ"صاحب ألف وجه"، خلال عملية مداهمة... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T08:26+0000
2026-04-22T08:26+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102105/89/1021058902_0:179:3429:2107_1920x0_80_0_0_a830cad28493acdd63fb46414283e764.jpg
وأفاد موقع "هيسبريس"، بأن الموقوف يُعد من أبرز النصابين المتسلسلين على المستوى الدولي، إذ دأب على انتحال هويات متعددة واستخدام جوازات سفر مزورة للتنقل بين دول عدة، مستهدفًا ضحاياه بعمليات احتيال معقدة طالت مئات، وربما آلاف الأشخاص حول العالم.وأوضحت المعطيات أن المعني بالأمر كان يقدم نفسه في كل مرة بصفة مختلفة؛ تارة كملياردير من البرازيل، وتارة كرجل أعمال أمريكي أو أسترالي، بل وصل به الأمر إلى انتحال صفة مقرب من شخصيات اقتصادية بارزة، مستعينًا بوثائق بنكية مزورة لإقناع ضحاياه وتحقيق مكاسب مالية ضخمة.كما أشارت المصادر إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد تحقيقات دقيقة وشكاوى متعددة، ليتم نقل المشتبه به إلى السجن المركزي في الرباط، في انتظار استكمال إجراءات تسليمه بموجب مذكرات توقيف دولية صادرة عبر الإنتربول.ويُذكر أن غولان قضى ما يقارب 35 عامًا في السجن على خلفية قضايا احتيال وتزوير، مع تسجيل نحو 100 قضية جنائية ضده في إسرائيل، فيما امتدت عملياته الإجرامية إلى عدة دول عبر العالم، مخلفًا وراءه سلسلة طويلة من الضحايا وخسائر مالية كبيرة.وتؤكد هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك شبكات الاحتيال الدولي وتعقب المطلوبين عبر الحدود، في إطار التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المغرب يلقي القبض على الإسرائيلي "صاحب الألف وجه"

08:26 GMT 22.04.2026
أنهت السلطات الأمنية في المغرب المسيرة الإجرامية لأحد أخطر المحتالين الدوليين، بعد توقيف الإسرائيلي آفي غولان، الملقب بـ"صاحب ألف وجه"، خلال عملية مداهمة استهدفت فيلا فاخرة في مدينة مراكش.
وأفاد موقع "هيسبريس"، بأن الموقوف يُعد من أبرز النصابين المتسلسلين على المستوى الدولي، إذ دأب على انتحال هويات متعددة واستخدام جوازات سفر مزورة للتنقل بين دول عدة، مستهدفًا ضحاياه بعمليات احتيال معقدة طالت مئات، وربما آلاف الأشخاص حول العالم.
وأوضحت المعطيات أن المعني بالأمر كان يقدم نفسه في كل مرة بصفة مختلفة؛ تارة كملياردير من البرازيل، وتارة كرجل أعمال أمريكي أو أسترالي، بل وصل به الأمر إلى انتحال صفة مقرب من شخصيات اقتصادية بارزة، مستعينًا بوثائق بنكية مزورة لإقناع ضحاياه وتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
كما أشارت المصادر إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد تحقيقات دقيقة وشكاوى متعددة، ليتم نقل المشتبه به إلى السجن المركزي في الرباط، في انتظار استكمال إجراءات تسليمه بموجب مذكرات توقيف دولية صادرة عبر الإنتربول.
ويُذكر أن غولان قضى ما يقارب 35 عامًا في السجن على خلفية قضايا احتيال وتزوير، مع تسجيل نحو 100 قضية جنائية ضده في إسرائيل، فيما امتدت عملياته الإجرامية إلى عدة دول عبر العالم، مخلفًا وراءه سلسلة طويلة من الضحايا وخسائر مالية كبيرة.
وتؤكد هذه العملية نجاح الأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك شبكات الاحتيال الدولي وتعقب المطلوبين عبر الحدود، في إطار التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.
