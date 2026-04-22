خبير تركي: الأزمة الاقتصادية الأمريكية تدفع واشنطن نحو الاستعمار الجديد

سبوتنيك عربي

علّق الخبير الاقتصادي التركي هاكان توبكورولو، على سياسات الاستعمار الجديد التي تنتهجها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في ظل الأزمة الواضحة التي تعصف... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T12:24+0000

وقال توبكورولو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أمضت الإدارة الأمريكية الأشهر الستة إلى الثمانية الأولى بعد توليها السلطة في مناقشة فرض رسوم جمركية إضافية، بينما أعلنت في الوقت نفسه بوضوح لحلفائها الأطلسيين - الدول الأوروبية، أنها لم تعد قادرة على ضمان أمنهم. وقررت الدول الأوروبية استثمار تريليون يورو في الدفاع بحلول عام 2030 لسدّ الفجوة التي ستنشأ بعد إزالة "المظلة" الدفاعية الأمريكية".وتابع الخبير التركي: "وكما هو معروف، بعد اكتشاف كريستوفر كولومبوس لأمريكا، بدأ الأوروبيون بالاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين للقارة وتصديرها إلى أوروبا. خلال هذه الفترة، احتلت عصابات القراصنة الأوروبية البحر الكاريبي عمليا، حيث تنافست على الاستيلاء على كنوز الآخرين، عُرفت هذه الفترة بعصر المذهب التجاري. والمذهب التجاري هو في جوهره قرصنة، أي الاستيلاء على شيء ما بالقوة الغاشمة".وبين توبكورولو أنه "يتساءل الكثيرون عن سبب اختيار إيران هدفًا. والوضع كالتالي: في 27 مارس/آذار 2021، وقّعت إيران والصين اتفاقية لمدة 25 عامًا في طهران، بموجبها تستثمر الصين في إيران 400 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات".وأضاف: "في المقابل، وافقت إيران على بيع النفط للصين بأسعار مخفضة. ورغم عدم توفر بيانات دقيقة عن الكميات، إلا أن الصين معروفة بشرائها كميات كبيرة من النفط الإيراني. كما تشتري الصين كميات كبيرة من النفط والغاز من دول الخليج العربي الأخرى، وهي: العراق، والكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان. إجمالاً، تستورد الصين 38% من إجمالي النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز. وتُغطي دول الخليج العربي ما بين 50 و55% من احتياجات الصين النفطية".وختم حديثه بالقول: "اليوم، لم يعد هذا الأمر صعباً فحسب، بل مستحيلاً. فاحتمالية حدوث أزمة ديون مرتفعة للغاية، لذا عادت الولايات المتحدة، منذ بداية عام 2026، إلى ممارسة طباعة النقود، التي تخلت عنها في السابق، لقد تغيرت الأوضاع، ولم تعد قوة الولايات المتحدة كافية لمواجهة أولئك الذين يتحدونها".

https://sarabic.ae/20260301/خبير-أسعار-النفط-قد-ترتفع-17-والحرب-إذا-طالت-ستؤثر-على-الاقتصاد-الأمريكي--1110912638.html

https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-انهيار-البنى-التحتية-في-المنطقة-بسبب-خداع-أمريكا-1111040077.html

