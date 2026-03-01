https://sarabic.ae/20260301/خبير-أسعار-النفط-قد-ترتفع-17-والحرب-إذا-طالت-ستؤثر-على-الاقتصاد-الأمريكي--1110912638.html
خبير: أسعار النفط قد ترتفع 17% والحرب إذا طالت ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي
خبير: أسعار النفط قد ترتفع 17% والحرب إذا طالت ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي ورئيس قسم الأسواق العالمية من بيروت، الأستاذ جو يرق، إلى الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد الحرب على إيران، في النفط والذهب، متوقعا
2026-03-01T14:15+0000
2026-03-01T14:15+0000
2026-03-01T14:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد يرق على أهمية مضيق "هرمز" الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، قائلا إن "نحو 20% من النفط العالمي ودول التعاون الخليجي يمر عبر هذا المضيق"، لافتا إلى أن "الغاز القطري يشكل 25% من الإستهلاك العالمي، وهو يمر من مضيق "هرمز"، وبالتالي سيكون تأُثيره كبيرا جدا على قطاع الطاقة العالمية"، مؤكدا أن "أي ارتفاع في أسعار النفط مرتبط بمدى طول الحرب وتوسعها". وفي ما يتعلق بأسعار المعادن، رجح ضيف "سبوتنيك"، أن "يكسر الذهب الأرقام الأساسية التي سجلها في الأسابيع الماضية وتخطت الـ5600"، مشيرا إلى أنه في "ظل عدم الاستقرار والتقلبات والتطورات الجيوسياسية، سيكون الذهب ملاذا آمنا"، مرحجا أن "ترتفع أيضا أسعار المعادن من الفضة والبلاتين والبلاديوم"، قائلا: "سنشهد أسواقا مضطربة في الأسابيع المقبلة". وعن تأثير هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي، رأى الخبير في الاقتصاد الدولي، أنه "كان من المرجح أن لا يقدم ترامب على هذه الخطوة، خاصة أن الولايات المتحدة متجهة إلى انتخابات نصفية، لهذا أي ارتفاع سيكون لديه ضغوطات انتخابية واقتصادية عليه، وأي ارتفاع بأرقام التضخم سيجعل الفيدرال الأمريكي يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي".وأوضح يرق أن "الاقتصاد الإيراني لو أنه تمكن نسبيا، في فترة سابقة، من مقاومة الحصار الاقتصادي عليه، إلا أن العقوبات الأمريكية كان لها اثرا سلبيا"، مضيفا: "أما الاقتصادي الأمريكي، فالأضرار عليه جانبية كون الحروب هي خارج الولايات المتحدة، خاصة في ظل التنوع الاقتصادي التي تتمتع به، لكن في حال امتدت الحرب فترة طويلة ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، لأن قطاع الطاقة هو المحور في هذا الموضوع".
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
خبير: أسعار النفط قد ترتفع 17% والحرب إذا طالت ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي
14:15 GMT 01.03.2026
حصري
تطرق الخبير في الاقتصاد الدولي ورئيس قسم الأسواق العالمية من بيروت، الأستاذ جو يرق، إلى الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد الحرب على إيران، في النفط والذهب، متوقعا أن "ترتفع أسعار النفط من 5 الى 7 دولار، أي 17%، وأن الحرب إذا طالت ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد يرق على أهمية مضيق "هرمز" الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، قائلا إن "نحو 20% من النفط العالمي ودول التعاون الخليجي يمر عبر هذا المضيق"، لافتا إلى أن "الغاز القطري يشكل 25% من الإستهلاك العالمي، وهو يمر من مضيق "هرمز"، وبالتالي سيكون تأُثيره كبيرا جدا على قطاع الطاقة العالمية"، مؤكدا أن "أي ارتفاع في أسعار النفط مرتبط بمدى طول الحرب وتوسعها".
وفي ما يتعلق بأسعار المعادن، رجح ضيف "سبوتنيك"، أن "يكسر الذهب الأرقام الأساسية التي سجلها في الأسابيع الماضية وتخطت الـ5600"، مشيرا إلى أنه في "ظل عدم الاستقرار والتقلبات والتطورات الجيوسياسية، سيكون الذهب ملاذا آمنا"، مرحجا أن "ترتفع أيضا أسعار المعادن من الفضة والبلاتين والبلاديوم"، قائلا: "سنشهد أسواقا مضطربة في الأسابيع المقبلة".
وأكد يرق أنه "بوجود حرب طويلة وحرب استنزاف، من المرجح أن تتوسع، لا بد أن تكون مؤثرة على سلسلة التوريد، لأن الكثير من الصادرات العالمية تمر عبر مضيق "هرمز" وقناة "السويس"، لافتا إلى أن "الكلفة الإضافية ستكون على المستهلك".
وعن تأثير هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي، رأى الخبير في الاقتصاد الدولي، أنه "كان من المرجح أن لا يقدم ترامب على هذه الخطوة، خاصة أن الولايات المتحدة متجهة إلى انتخابات نصفية، لهذا أي ارتفاع سيكون لديه ضغوطات انتخابية واقتصادية عليه، وأي ارتفاع بأرقام التضخم سيجعل الفيدرال الأمريكي يحافظ على أسعار فائدة مرتفعة، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي".
وبالنسبة لدول الخليج، قال إنه "كلما طالت هذه الحرب ستؤثر على هذه الدول، خاصة أن أكثريتها ربطت عملتها بالدولار الأمريكي، وبالتالي أي ضعف بالدولار سيؤثر عليها وعلى اقتصادها بشكل سلبي".
وأوضح يرق أن "الاقتصاد الإيراني لو أنه تمكن نسبيا، في فترة سابقة، من مقاومة الحصار الاقتصادي عليه، إلا أن العقوبات الأمريكية كان لها اثرا سلبيا"، مضيفا: "أما الاقتصادي الأمريكي، فالأضرار عليه جانبية كون الحروب هي خارج الولايات المتحدة، خاصة في ظل التنوع الاقتصادي التي تتمتع به، لكن في حال امتدت الحرب فترة طويلة ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي، لأن قطاع الطاقة هو المحور في هذا الموضوع".