خبير لـ"سبوتنيك": القانون الدولي يجيز للدول السيطرة على مضائقها في وقت الحرب
وقال مهران: إن "إغلاق مضيق هرمز ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة بعد استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيؤدي لكارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة". وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "21% من النفط العالمي و25% من الغاز الطبيعي المسال يمران عبر هذا المضيق الحيوي"، محذرا من أن "استهداف الدول العربية في محاولة من إيران الضغط على أمريكا يمثل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة بأكملها نحو هاوية لا قرار فيها". وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن "التداعيات الاقتصادية لإغلاق هرمز ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، إذ أن أوروبا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المار عبر المضيق". كما أشار إلى أن "استهداف الدول العربية كالسعودية والبحرين والإمارات يمثل محاولة إيرانية للضغط على أمريكا"، محذرا من أن "هذه الاستراتيجية ستؤدي فقط لتوسيع دائرة الحرب وإدخال طرف ليس له ذنب في هذا النزاع"، مؤكدا أن "الدول العربية تدفع ثمن صراع لم تبدأه، وتجد نفسها في موقف صعب بين الضغوط الأمريكية والتهديدات الإيرانية، بسبب تواجد القواعد الأمريكية في بعضها". وحول الموقف الروسي، أكد الدكتور محمد مهران أن" روسيا شريك استراتيجي لإيران، ولديها مصالح اقتصادية ضخمة في المنطقة، والدبلوماسية الروسية قد تلعب دوراً محوريا في التهدئة إذا فشلت الوساطات الأخرى".وشدد على أن "المنطقة على حافة كارثة اقتصادية وإنسانية"، داعيا "لوقف فوري للتصعيد، وفتح مضيق هرمز بشكل عاجل، إذ أن استمرار غلقه سيكون كارثة على الجميع"، وفق قوله.
علق عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الخبير المصري، الدكتور محمد مهران، اليوم الأحد، على قرار إيران بغلق مياه الخليج أمام السفن الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز.
وقال مهران: إن "إغلاق مضيق هرمز ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة بعد استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيؤدي لكارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "21% من النفط العالمي و25% من الغاز الطبيعي المسال يمران عبر هذا المضيق الحيوي"، محذرا من أن "استهداف الدول العربية في محاولة من إيران الضغط على أمريكا يمثل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة بأكملها نحو هاوية لا قرار فيها".
وأكد مهران، أن "القانون الدولي وقانون البحار يمنح الدول الساحلية حق السيطرة على مضائقها في حالات الحرب والدفاع عن النفس"، محذرا من أن "إغلاق هرمز سيوقف تدفق ملايين البراميل يوميا ويؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط قد يصل لـ300 دولار للبرميل".
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن "التداعيات الاقتصادية لإغلاق هرمز ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، إذ أن أوروبا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المار عبر المضيق".
ولفت إلى أن "توقف الإمدادات لأسابيع سيؤدي لركود اقتصادي عالمي، وتضخم جامح، وأزمة طاقة خانقة"، لافتا إلى أن "الدول النامية ستكون الأكثر تضررا، إذ لن تستطيع تحمل الأسعار المرتفعة".
كما أشار إلى أن "استهداف الدول العربية كالسعودية والبحرين والإمارات يمثل محاولة إيرانية للضغط على أمريكا"، محذرا من أن "هذه الاستراتيجية ستؤدي فقط لتوسيع دائرة الحرب وإدخال طرف ليس له ذنب في هذا النزاع"، مؤكدا أن "الدول العربية تدفع ثمن صراع لم تبدأه، وتجد نفسها في موقف صعب بين الضغوط الأمريكية والتهديدات الإيرانية، بسبب تواجد القواعد الأمريكية في بعضها".
وحول الموقف الروسي، أكد الدكتور محمد مهران أن" روسيا شريك استراتيجي لإيران، ولديها مصالح اقتصادية ضخمة في المنطقة، والدبلوماسية الروسية قد تلعب دوراً محوريا في التهدئة إذا فشلت الوساطات الأخرى".
وشدد على أن "المنطقة على حافة كارثة اقتصادية وإنسانية"، داعيا "لوقف فوري للتصعيد، وفتح مضيق هرمز بشكل عاجل، إذ أن استمرار غلقه سيكون كارثة على الجميع"، وفق قوله.