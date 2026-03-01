https://sarabic.ae/20260301/خبير-لـسبوتنيك-القانون-الدولي-يجيز-للدول-السيطرة-على-مضائقها-في-وقت-الحرب-1110908347.html

خبير لـ"سبوتنيك": القانون الدولي يجيز للدول السيطرة على مضائقها في وقت الحرب

علق عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي الخبير المصري، الدكتور محمد مهران، اليوم الأحد، على قرار إيران بغلق مياه الخليج أمام السفن الأمريكية... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

حصري

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9c281c63ec606f6851fade6fc9feba42.jpg

وقال مهران: إن "إغلاق مضيق هرمز ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة بعد استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيؤدي لكارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة". وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "21% من النفط العالمي و25% من الغاز الطبيعي المسال يمران عبر هذا المضيق الحيوي"، محذرا من أن "استهداف الدول العربية في محاولة من إيران الضغط على أمريكا يمثل تصعيدا خطيرا يدفع المنطقة بأكملها نحو هاوية لا قرار فيها". وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن "التداعيات الاقتصادية لإغلاق هرمز ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، إذ أن أوروبا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المار عبر المضيق". كما أشار إلى أن "استهداف الدول العربية كالسعودية والبحرين والإمارات يمثل محاولة إيرانية للضغط على أمريكا"، محذرا من أن "هذه الاستراتيجية ستؤدي فقط لتوسيع دائرة الحرب وإدخال طرف ليس له ذنب في هذا النزاع"، مؤكدا أن "الدول العربية تدفع ثمن صراع لم تبدأه، وتجد نفسها في موقف صعب بين الضغوط الأمريكية والتهديدات الإيرانية، بسبب تواجد القواعد الأمريكية في بعضها". وحول الموقف الروسي، أكد الدكتور محمد مهران أن" روسيا شريك استراتيجي لإيران، ولديها مصالح اقتصادية ضخمة في المنطقة، والدبلوماسية الروسية قد تلعب دوراً محوريا في التهدئة إذا فشلت الوساطات الأخرى".وشدد على أن "المنطقة على حافة كارثة اقتصادية وإنسانية"، داعيا "لوقف فوري للتصعيد، وفتح مضيق هرمز بشكل عاجل، إذ أن استمرار غلقه سيكون كارثة على الجميع"، وفق قوله.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

2026

