تداعيات كارثية... ما حجم الأضرار الاقتصادية العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز ونسب التضخم المرتقبة

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/تداعيات-كارثية-ما-حجم-الأضرار-الاقتصادية-العالمية-بعد-إغلاق-مضيق-هرمز-ونسب-التضخم-المرتقبة-1110910637.html
تداعيات كارثية... ما حجم الأضرار الاقتصادية العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز ونسب التضخم المرتقبة
تداعيات كارثية... ما حجم الأضرار الاقتصادية العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز ونسب التضخم المرتقبة
سبوتنيك عربي
كشف خبراء اقتصاديون أثار انعكاسات إغلاق مضيق هرمز الاقتصادية، والتداعيات التي تطال كلفة الشحن ونسب التضخم العالمي المتوقعة في حال استمرار التوترات بالمنطقة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T13:26+0000
2026-03-01T13:26+0000
حصري
أخبار الخليج
أخبار إيران
إيران
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9c281c63ec606f6851fade6fc9feba42.jpg
وكانت بعض هيئات عمليات التجارة البحرية، تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل تشير إلى إغلاق مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.ويعد مضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، ببحر خليج عُمان ثم بحر العرب.حول التداعيات الاقتصادية، قال رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بالمغرب، رشيد الساري، إن إغلاق مضيق هرمز بالغ التأثير، بالنظر لموقعه الاستراتيجي خارطة التجارة العالمية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المضيق يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل تقريبا 20% من الاستهلاك العالمي، بالإضافة إلى كونه ممرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، لا سيما القادم من دولة قطر.وأوضح أن تكلفة الشحن ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد إغلاق المضيق، حيث سيكون البديل الوحيد هو طريق "رأس الرجاء الصالح"، وهو خيار غير آمن ويزيد المسافة بين الخليج وآسيا وأوروبا بنحو 8 آلاف إلى 10 آلاف كيلومتر.وتوقع الخبير أن ترتفع تكاليف النقل البحري في حدها الأدنى بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، مع زيادة تكاليف التأمين البحري بنسبة لن تقل عن 25% إلى 30%.وحذر ساري من سيناريوهات "قاتمة" لأسعار الطاقة، مشيرا إلى احتمالية وصول سعر برميل النفط إلى ما بين 120 و160 دولارا، بينما قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، نظرا لاعتماد آسيا الكلي على هذا المضيق.ووصف ساري الوضع الراهن بأنه "منعطف خطير" في المسار السياسي والاقتصادي والتجاري، محذرا من أن السيناريوهات التي كانت مستبعدة في السابق أصبحت اليوم واقعا يهدد الاستقرار العالمي.من ناحيته، قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري واقتصاديات النقل ودراسات الجدوى بمصر، إن إغلاق المضيق، سيرفع أقساط التأمين البحري بشكل حاد فور إعلان الإغلاق، وبالفعل بدأت الشركات برفع تكلفة التغطية للسفن العابرة للمنطقة بنسبة وارد أن تصل إلى 50 % من أخر نسبة.وأوضح الشامي أن التأمين على جسم السفينة، الذي يتراوح عادة بين 0.5 إلى 1 في الألف من قيمتها، مرشح للتضاعف، وهو ما ينطبق أيضا على اشتراكات نوادي الحماية (P&amp;I) الخاصة بالطواقم والأفراد.ولفت إلى أن التأمين على البضائع المشحونة هو الأكثر تأثرا، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمته بأكثر من الضعف.وأشار إلى أن السفن التي ستجازف بالعبور أو تضطر لتغيير مسارها ستواجه ارتفاعا كبيرا في استهلاك الوقود، فضلا عن القفزة في كلفة استئجار السفن، والتي تجاوزت بالفعل حاجز 200 ألف دولار يوميا للناقلات الكبيرة المتجهة إلى آسيا.وعلى صعيد السلع الأساسية، قال مستشار النقل البحري، إن أسعار الطاقة ستكون في مقدمة المتأثرين، حيث يتوقع المحللون أن يؤدي الإغلاق ولو ليوم واحد إلى تصعيد أسعار النفط لتتراوح ما بين 120 إلى 150 دولارا للبرميل.وأكد أن التأثير سيمتد ليشمل كافة السلع، خاصة وأن المضيق يعبره أكثر من 12% من إجمالي التجارة العالمية، مما يعني تعطل سلاسل إمداد المواد الخام والسلع الاستهلاكية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار التجزئة في الأسواق العالمية.وذكر أن اضطراب الإمدادات سيهدد النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ويؤدي إلى تباطؤ حاد في حركة المنتجات.ولفت إلى أن بعض دول الخليج تمتلك بدائل جزئية متمثلة في خطوط أنابيب أرضية لنقل الطاقة، إلا أنه شدد على أن هذه البدائل تظل غير كافية بأي حال من الأحوال لتعويض الكميات الهائلة من النفط والغاز التي تمر عبر مضيق هرمز يوميا.إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديوسلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز
https://sarabic.ae/20260301/خبير-إغلاق-مضيق-هرمز-قد-يؤدي-إلى-انهيار-نظام-الدولار-1110906249.html
https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إيراني-غرق-ناقلة-نفط-بعد-استهدافها-في-مضيق-هرمز-فيديو-1110906018.html
https://sarabic.ae/20260301/خبراء-فيتناميون-إغلاق-مضيق-هرمز-سيغير-موازين-سوق-الطاقة-العالمي-1110904318.html
https://sarabic.ae/20260218/تصويت-كيف-تقرأ-المناورات-الإيرانية-لإغلاق-مضيق-هرمز-في-هذا-التوقيت-1110499477.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_00660305d5d608ea95a15ea46e43f971.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الخليج , أخبار إيران, إيران, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار الخليج , أخبار إيران, إيران, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تداعيات كارثية... ما حجم الأضرار الاقتصادية العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز ونسب التضخم المرتقبة

13:26 GMT 01.03.2026
© REUTERS Nicolas Economouمنظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Nicolas Economou
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
كشف خبراء اقتصاديون أثار انعكاسات إغلاق مضيق هرمز الاقتصادية، والتداعيات التي تطال كلفة الشحن ونسب التضخم العالمي المتوقعة في حال استمرار التوترات بالمنطقة.
وكانت بعض هيئات عمليات التجارة البحرية، تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل تشير إلى إغلاق مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
ويعد مضيق هرمز أهم ممر لتصدير النفط في العالم، إذ يربط كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، ببحر خليج عُمان ثم بحر العرب.
حول التداعيات الاقتصادية، قال رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بالمغرب، رشيد الساري، إن إغلاق مضيق هرمز بالغ التأثير، بالنظر لموقعه الاستراتيجي خارطة التجارة العالمية.
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار
12:22 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المضيق يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل تقريبا 20% من الاستهلاك العالمي، بالإضافة إلى كونه ممرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال، لا سيما القادم من دولة قطر.
وأوضح أن تكلفة الشحن ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد إغلاق المضيق، حيث سيكون البديل الوحيد هو طريق "رأس الرجاء الصالح"، وهو خيار غير آمن ويزيد المسافة بين الخليج وآسيا وأوروبا بنحو 8 آلاف إلى 10 آلاف كيلومتر.
وتوقع الخبير أن ترتفع تكاليف النقل البحري في حدها الأدنى بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، مع زيادة تكاليف التأمين البحري بنسبة لن تقل عن 25% إلى 30%.
ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
12:17 GMT
وحذر ساري من سيناريوهات "قاتمة" لأسعار الطاقة، مشيرا إلى احتمالية وصول سعر برميل النفط إلى ما بين 120 و160 دولارا، بينما قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، نظرا لاعتماد آسيا الكلي على هذا المضيق.
وأكد أن هذه التداعيات لن تقتصر على الطاقة فحسب، بل ستؤثر حتما على أسعار الغذاء والحبوب والمواد الخام، خاصة المعادن الداخلة في صناعة السيارات والإلكترونيات القادمة من آسيا وأفريقيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية.
ووصف ساري الوضع الراهن بأنه "منعطف خطير" في المسار السياسي والاقتصادي والتجاري، محذرا من أن السيناريوهات التي كانت مستبعدة في السابق أصبحت اليوم واقعا يهدد الاستقرار العالمي.
من ناحيته، قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري واقتصاديات النقل ودراسات الجدوى بمصر، إن إغلاق المضيق، سيرفع أقساط التأمين البحري بشكل حاد فور إعلان الإغلاق، وبالفعل بدأت الشركات برفع تكلفة التغطية للسفن العابرة للمنطقة بنسبة وارد أن تصل إلى 50 % من أخر نسبة.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي
11:34 GMT
وأوضح الشامي أن التأمين على جسم السفينة، الذي يتراوح عادة بين 0.5 إلى 1 في الألف من قيمتها، مرشح للتضاعف، وهو ما ينطبق أيضا على اشتراكات نوادي الحماية (P&I) الخاصة بالطواقم والأفراد.
ولفت إلى أن التأمين على البضائع المشحونة هو الأكثر تأثرا، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمته بأكثر من الضعف.

ووفق الشامي، فإن السفينة التي كانت تدفع 100 وحدة تأمينية ستضطر لدفع ما بين 150 إلى 160 وحدة، ما يعني أن الزيادة التأمينية وحدها قد تصل إلى 60%.

وأشار إلى أن السفن التي ستجازف بالعبور أو تضطر لتغيير مسارها ستواجه ارتفاعا كبيرا في استهلاك الوقود، فضلا عن القفزة في كلفة استئجار السفن، والتي تجاوزت بالفعل حاجز 200 ألف دولار يوميا للناقلات الكبيرة المتجهة إلى آسيا.
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
وسائط متعددة
تصويت... كيف تقرأ المناورات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز في هذا التوقيت؟
18 فبراير, 17:01 GMT
وعلى صعيد السلع الأساسية، قال مستشار النقل البحري، إن أسعار الطاقة ستكون في مقدمة المتأثرين، حيث يتوقع المحللون أن يؤدي الإغلاق ولو ليوم واحد إلى تصعيد أسعار النفط لتتراوح ما بين 120 إلى 150 دولارا للبرميل.
وأكد أن التأثير سيمتد ليشمل كافة السلع، خاصة وأن المضيق يعبره أكثر من 12% من إجمالي التجارة العالمية، مما يعني تعطل سلاسل إمداد المواد الخام والسلع الاستهلاكية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار التجزئة في الأسواق العالمية.
وشدد على أن الانعكاسات على التضخم العالمي ستكون عميقة جدا، مستشهدا بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط يؤدي لرفع معدلات التضخم بنحو 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية.
وذكر أن اضطراب الإمدادات سيهدد النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ويؤدي إلى تباطؤ حاد في حركة المنتجات.
ولفت إلى أن بعض دول الخليج تمتلك بدائل جزئية متمثلة في خطوط أنابيب أرضية لنقل الطاقة، إلا أنه شدد على أن هذه البدائل تظل غير كافية بأي حال من الأحوال لتعويض الكميات الهائلة من النفط والغاز التي تمر عبر مضيق هرمز يوميا.
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
سلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала