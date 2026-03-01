https://sarabic.ae/20260301/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-إغلاق-مضيق-هرمز-سعيد-كتابة-الاقتصاد-العالمي-1110907359.html
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي
علق الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، على قرار طهران حظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز. 01.03.2026
وقال عايش، إن 20% من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز وبالتالي نتحدث عن أكثر من 20-21 مليون درميل من النفط هذا يعني أن توقف هذه الكمية أو على الأقل 50% منها سيعني أن العالم الآن سيعيش في ظل نقص كبير في المعروض النفطي. وأضاف لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذا الأمر سيرفع سعر النفط لحدود تزيد عن 100 دولار لسعر النفط الخام، وسيدخل العالم في أزمة نفطية غير مهيئة لها حتى لو عوضت أوبك بلس بعض الإنتاج الذي سيتعطل من خلال توقف الصادرات الإيرانية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الخشية هنا أن تتحول الحرب إلى حرب على الطاقة وأن يعمد الطرف الإيراني كما الطرف الأمريكي والإسرائيلي إلى ضرب المنشآت النفط والغاز في إسرائيل، مصحوبا مع تدخل الحوثيين لوقف حركة مرور النفط أو الناقلات عبر البحر الأحمر من خلال باب المندب. وتابع: "معنى ذلك أن العالم سيعيش أوضاعاً من الصعب توقع النتائج المترتبة عليها سواء طاقياً أو استراتيجياً أو تجارياً وربما هذا بحد ذاته يسرع في البحث عن حلول لوقف هذه الحرب".ووفقا له فإن ذلك واحدة من الأدوات التي ربما تفكر بها إيران الضغط على المجتمع الدولي من باب الطاقة وغيرها من أدوات التجارة التي تملكها وبالذات أيضا عبر المعابر أو المضائق هرمز وباب المندب وبالتالي أن يكون ذلك سببا لضغوط عالمية على الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب. ولفت الخبير إلى أنه على وقع هذه الحرب أيضا هناك مفارقة مهمة وهي تراجع أسعار العملات المشفرة البيتكوين لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي والأمريكي، حيث يتجه الناس للمعادن الحقيقية والملاذات الفعلية وليس المشفرة.وأوضح: هذه كلها أعباء اقتصادية إضافية حاول العالم أن يتلافاها بعد الرسوم الجمهورية لكن الواضح أن الإدارة الأمريكية تعيد العالم مرة أخرى إلى المربع الأول بهذه الحرب غير المبررة على إيران فقط لإرضاء أن إسرائيل تملك هذا الصك الإلهي بملكيتها للمنطقة بين النيل والفرات كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل.وأضاف: تحاول إيران أن تضع بعض قواعد الاشتباك التي تعيد الثقة إلى قدراتها وإمكانياتها، وهذا جزء من إدارة الحرب أقله في ظل هذه الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها القيادة الإيرانية.إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديوسلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز
علق الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، على قرار طهران حظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز.
وقال عايش، إن 20% من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز وبالتالي نتحدث عن أكثر من 20-21 مليون درميل من النفط هذا يعني أن توقف هذه الكمية أو على الأقل 50% منها سيعني أن العالم الآن سيعيش في ظل نقص كبير في المعروض النفطي.
وأضاف لإذاعة "سبوتنيك
"، أن هذا الأمر سيرفع سعر النفط لحدود تزيد عن 100 دولار لسعر النفط الخام، وسيدخل العالم في أزمة نفطية غير مهيئة لها حتى لو عوضت أوبك بلس بعض الإنتاج الذي سيتعطل من خلال توقف الصادرات الإيرانية.
وتابع: "معنى ذلك أن العالم سيعيش أوضاعاً من الصعب توقع النتائج المترتبة عليها سواء طاقياً أو استراتيجياً أو تجارياً وربما هذا بحد ذاته يسرع في البحث عن حلول لوقف هذه الحرب".
ووفقا له فإن ذلك واحدة من الأدوات التي ربما تفكر بها إيران الضغط على المجتمع الدولي من باب الطاقة وغيرها من أدوات التجارة التي تملكها وبالذات أيضا عبر المعابر أو المضائق هرمز وباب المندب وبالتالي أن يكون ذلك سببا لضغوط عالمية على الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب.
وحول التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، قال إنه لا شك أن الذهب يرتفع ما ترتفع الملاذات الآمنة بما في ذلك الدولار باعتباره واحداً من هذه الملاذات، وبالتالي نحن نتوقع على وقع هذه الحرب واستمرارها أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات ربما تتجاوز ما حققه سابقا.
ولفت الخبير إلى أنه على وقع هذه الحرب أيضا هناك مفارقة مهمة وهي تراجع أسعار العملات المشفرة البيتكوين لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي والأمريكي، حيث يتجه الناس للمعادن الحقيقية والملاذات الفعلية وليس المشفرة.
وأوضح: هذه كلها أعباء اقتصادية إضافية حاول العالم أن يتلافاها بعد الرسوم الجمهورية لكن الواضح أن الإدارة الأمريكية تعيد العالم مرة أخرى إلى المربع الأول بهذه الحرب غير المبررة على إيران فقط لإرضاء أن إسرائيل تملك هذا الصك الإلهي بملكيتها للمنطقة بين النيل والفرات كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل.
وأشار عايش إلى أن إيران تستخدم الأدوات المتوفرة بين يديها للتأثير معنويا على الولايات المتحدة، وبالتالي للتقليل من النتائج المترتبة على العدوان، وخاصة بعد مقتل المرشد الإيراني وهذا العدد الكبير من القادة العسكريين.
وأضاف: تحاول إيران أن تضع بعض قواعد الاشتباك التي تعيد الثقة إلى قدراتها وإمكانياتها، وهذا جزء من إدارة الحرب أقله في ظل هذه الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها القيادة الإيرانية.