https://sarabic.ae/20260301/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-إغلاق-مضيق-هرمز-سعيد-كتابة-الاقتصاد-العالمي-1110907359.html

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

علق الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، على قرار طهران حظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T12:48+0000

2026-03-01T12:48+0000

2026-03-01T13:41+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110905745_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b5f69dc438bf75a7ca718750d92d6a37.jpg

وقال عايش، إن 20% من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز وبالتالي نتحدث عن أكثر من 20-21 مليون درميل من النفط هذا يعني أن توقف هذه الكمية أو على الأقل 50% منها سيعني أن العالم الآن سيعيش في ظل نقص كبير في المعروض النفطي. وأضاف لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذا الأمر سيرفع سعر النفط لحدود تزيد عن 100 دولار لسعر النفط الخام، وسيدخل العالم في أزمة نفطية غير مهيئة لها حتى لو عوضت أوبك بلس بعض الإنتاج الذي سيتعطل من خلال توقف الصادرات الإيرانية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الخشية هنا أن تتحول الحرب إلى حرب على الطاقة وأن يعمد الطرف الإيراني كما الطرف الأمريكي والإسرائيلي إلى ضرب المنشآت النفط والغاز في إسرائيل، مصحوبا مع تدخل الحوثيين لوقف حركة مرور النفط أو الناقلات عبر البحر الأحمر من خلال باب المندب. وتابع: "معنى ذلك أن العالم سيعيش أوضاعاً من الصعب توقع النتائج المترتبة عليها سواء طاقياً أو استراتيجياً أو تجارياً وربما هذا بحد ذاته يسرع في البحث عن حلول لوقف هذه الحرب".ووفقا له فإن ذلك واحدة من الأدوات التي ربما تفكر بها إيران الضغط على المجتمع الدولي من باب الطاقة وغيرها من أدوات التجارة التي تملكها وبالذات أيضا عبر المعابر أو المضائق هرمز وباب المندب وبالتالي أن يكون ذلك سببا لضغوط عالمية على الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب. ولفت الخبير إلى أنه على وقع هذه الحرب أيضا هناك مفارقة مهمة وهي تراجع أسعار العملات المشفرة البيتكوين لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي والأمريكي، حيث يتجه الناس للمعادن الحقيقية والملاذات الفعلية وليس المشفرة.وأوضح: هذه كلها أعباء اقتصادية إضافية حاول العالم أن يتلافاها بعد الرسوم الجمهورية لكن الواضح أن الإدارة الأمريكية تعيد العالم مرة أخرى إلى المربع الأول بهذه الحرب غير المبررة على إيران فقط لإرضاء أن إسرائيل تملك هذا الصك الإلهي بملكيتها للمنطقة بين النيل والفرات كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل.وأضاف: تحاول إيران أن تضع بعض قواعد الاشتباك التي تعيد الثقة إلى قدراتها وإمكانياتها، وهذا جزء من إدارة الحرب أقله في ظل هذه الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها القيادة الإيرانية.إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديوسلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260301/خبير-إغلاق-مضيق-هرمز-قد-يؤدي-إلى-انهيار-نظام-الدولار-1110906249.html

https://sarabic.ae/20260301/خبراء-فيتناميون-إغلاق-مضيق-هرمز-سيغير-موازين-سوق-الطاقة-العالمي-1110904318.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج