خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي
علق الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، على قرار طهران حظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إغلاق مضيق هرمز سيعيد كتابة الاقتصاد العالمي

12:48 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 13:41 GMT 01.03.2026)
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
علق الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، على قرار طهران حظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز.
وقال عايش، إن 20% من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز وبالتالي نتحدث عن أكثر من 20-21 مليون درميل من النفط هذا يعني أن توقف هذه الكمية أو على الأقل 50% منها سيعني أن العالم الآن سيعيش في ظل نقص كبير في المعروض النفطي.
وأضاف لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذا الأمر سيرفع سعر النفط لحدود تزيد عن 100 دولار لسعر النفط الخام، وسيدخل العالم في أزمة نفطية غير مهيئة لها حتى لو عوضت أوبك بلس بعض الإنتاج الذي سيتعطل من خلال توقف الصادرات الإيرانية.
وتابع: "معنى ذلك أن العالم سيعيش أوضاعاً من الصعب توقع النتائج المترتبة عليها سواء طاقياً أو استراتيجياً أو تجارياً وربما هذا بحد ذاته يسرع في البحث عن حلول لوقف هذه الحرب".
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار
12:22 GMT
ووفقا له فإن ذلك واحدة من الأدوات التي ربما تفكر بها إيران الضغط على المجتمع الدولي من باب الطاقة وغيرها من أدوات التجارة التي تملكها وبالذات أيضا عبر المعابر أو المضائق هرمز وباب المندب وبالتالي أن يكون ذلك سببا لضغوط عالمية على الولايات المتحدة لوقف هذه الحرب.

وحول التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، قال إنه لا شك أن الذهب يرتفع ما ترتفع الملاذات الآمنة بما في ذلك الدولار باعتباره واحداً من هذه الملاذات، وبالتالي نحن نتوقع على وقع هذه الحرب واستمرارها أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات ربما تتجاوز ما حققه سابقا.

ولفت الخبير إلى أنه على وقع هذه الحرب أيضا هناك مفارقة مهمة وهي تراجع أسعار العملات المشفرة البيتكوين لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي العالمي والأمريكي، حيث يتجه الناس للمعادن الحقيقية والملاذات الفعلية وليس المشفرة.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي
11:34 GMT
وأوضح: هذه كلها أعباء اقتصادية إضافية حاول العالم أن يتلافاها بعد الرسوم الجمهورية لكن الواضح أن الإدارة الأمريكية تعيد العالم مرة أخرى إلى المربع الأول بهذه الحرب غير المبررة على إيران فقط لإرضاء أن إسرائيل تملك هذا الصك الإلهي بملكيتها للمنطقة بين النيل والفرات كما قال السفير الأمريكي في إسرائيل.

وأشار عايش إلى أن إيران تستخدم الأدوات المتوفرة بين يديها للتأثير معنويا على الولايات المتحدة، وبالتالي للتقليل من النتائج المترتبة على العدوان، وخاصة بعد مقتل المرشد الإيراني وهذا العدد الكبير من القادة العسكريين.

وأضاف: تحاول إيران أن تضع بعض قواعد الاشتباك التي تعيد الثقة إلى قدراتها وإمكانياتها، وهذا جزء من إدارة الحرب أقله في ظل هذه الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها القيادة الإيرانية.
إعلام إيراني: غرق ناقلة نفط بعد استهدافها في مضيق هرمز.. فيديو
سلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز
