سلوفاكيا على استعداد للتعاون الدؤوب مع روسيا- نائب رئيس برلمان البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار، أن الرغبة في استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي مع روسيا تؤكد استعداد براتيسلافا لتعاون نشط... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T04:30+0000

وأوضح غاسبار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "اقترح رئيس الوزراء روبرت فيكو عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية بين سلوفاكيا وروسيا للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب، ويمثل استئناف عمل هذه اللجنة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين".وتابع: "على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن موعد محدد للاجتماع بعد، إلا أن حقيقة الاقتراح والاهتمام باستئناف عمل اللجنة يشيران إلى استعداد كلا الجانبين لتعاون نشط".وأضاف نائب رئيس البرلمان أن "هذا التنسيق، في سياق التنمية الاقتصادية، يمكن أن يصبح خطوة مهمة نحو حلول عملية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث إن استئناف الحوار المنتظم بين الحكومات يضمن الشفافية والاستقرار، وهما أساس الازدهار والتعاون على المدى الطويل".وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، قد صرح في شباط/فبراير الماضي بأن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي مع روسيا، والتي يجب استعادة عملها، سيعقد في النصف الأول من عام 2026.فيكو: الروس لا يركعون إلا لربط أربطة أحذيتهم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

