فيكو: الروس لا يركعون إلا لربط أربطة أحذيتهم

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الأوروبية القائمة على دعم أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا لن تحقق أهدافها، مضيفا أن "الروس لا... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T20:25+0000

وقال فيكو خلال اجتماع مع الطلاب، نشر تسجيله على قناة الحكومة السلوفاكية على "يوتيوب": "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يقدمه من أجل السلام، ومع ذلك لا يزال يردد "الحرب، الحرب"، يجب على كل شخص أن يدرك سبب ذلك، وهو أنهم يعتقدون أن دعم أوكرانيا سيضعف روسيا، هناك استراتيجية ما، دعونا نخضع روسيا".وفي منتصف فبراير، صرّح فيكو بأن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية.وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".سلوفاكيا: يجب على الاتحاد الأوروبي الانخراط في حوار مع روسيارئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

