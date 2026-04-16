فيكو: الروس لا يركعون إلا لربط أربطة أحذيتهم
2026-04-16T20:25+0000
وقال فيكو خلال اجتماع مع الطلاب، نشر تسجيله على قناة الحكومة السلوفاكية على "يوتيوب": "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يقدمه من أجل السلام، ومع ذلك لا يزال يردد "الحرب، الحرب"، يجب على كل شخص أن يدرك سبب ذلك، وهو أنهم يعتقدون أن دعم أوكرانيا سيضعف روسيا، هناك استراتيجية ما، دعونا نخضع روسيا".وفي منتصف فبراير، صرّح فيكو بأن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية.وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".
صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الأوروبية القائمة على دعم أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا لن تحقق أهدافها، مضيفا أن "الروس لا يركعون إلا لربط أربطة أحذيتهم".
وقال فيكو خلال اجتماع مع الطلاب، نشر تسجيله على قناة الحكومة السلوفاكية على "يوتيوب": "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يقدمه من أجل السلام، ومع ذلك لا يزال يردد "الحرب، الحرب"، يجب على كل شخص أن يدرك سبب ذلك، وهو أنهم يعتقدون أن دعم أوكرانيا سيضعف روسيا، هناك استراتيجية ما، دعونا نخضع روسيا".
وأكمل: "أعتقد أن هذه استراتيجية سيئة وغير قابلة للتطبيق. أقرأ يوميًا في الأخبار أن الروس راكعون، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. الروس يقولون بحق: نحن لا نركع إلا عندما نربط أحذيتنا، وليس لأن أحدا يريد منا ذلك".
وفي منتصف فبراير، صرّح فيكو بأن الدول الغربية التي تدعم استمرار الصراع في أوكرانيا تخشى الاعتراف بخطئها في اختيار هذه الاستراتيجية.
وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معربا عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب "دروجبا" سيكون مفيدا لأوروبا، "إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة".