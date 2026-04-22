https://sarabic.ae/20260422/عبد-الباري-عطوان-لـسبوتنيك-إدراج-اسمي-في-قائمة-معادية-السامية-بالنسبة-لي-وسام-شرف-1112776630.html
عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية "وسام شرف"
سبوتنيك عربي
أعرب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان عن استغرابه إدراج اسمه ضمن قائمة أصدرتها وزارة الشتات الإسرائيلية تضم شخصيات وصفتها بـ"المعادية للسامية"، معتبرا القرار...
2026-04-22T14:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/16/1112779714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0aad633086863056654c14acac4d86b.jpg
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/16/1112779714_225:0:1185:720_1920x0_80_0_0_3c27f1c074f9abaf0c9175be8999abc8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
13:10 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.04.2026)
حصري
أعرب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان عن استغرابه إدراج اسمه ضمن قائمة أصدرتها وزارة الشتات الإسرائيلية تضم شخصيات وصفتها بـ"المعادية للسامية"، معتبرا القرار "امتدادا لحملة طويلة" تستهدفه منذ سنوات بسبب مواقفه السياسية والإعلامية، رغم أنه لا يعادي السامية، بحسب قوله.
وقال عطوان في تصريحات خاصة لإذاعة "سبوتنيك
"، إنه كان يتوقع إدراجه على مثل هذه القوائم في ظل ما وصفه بـ"حملة صهيونية مستمرة منذ أكثر من عشرين عاما"، مشددا على رفضه توصيفه بـ"معاداة السامية"، ومؤكدا أن جذوره تعود إلى فلسطين والمنطقة العربية، وأن مواقفه المعلنة تدعو إلى التعايش بين أتباع الديانات الثلاث ضمن دولة واحدة تقوم على المساواة الكاملة في الحقوق.
وأضاف أن إدراج اسمه ضمن القائمة يمثل بالنسبة له "وسام شرف"، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف شخصيات إعلامية وسياسية تنتقد السياسات الإسرائيلية، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إدراج عشرة أسماء في القائمة يحمل "رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة".
وتحدث عطوان عن مخاوفه مما وصفه بتصاعد استهداف الصحفيين، مستشهدا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة واغتيال رسام الكاريكاتير ناجي العلي، معتبرا أن إدراج أسماء إعلاميين على قوائم مماثلة قد يعرضهم لمخاطر إضافية.
كما أشار إلى أنه يواجه، وفق قوله، تضييقاً على ظهوره في وسائل إعلام غربية، بينها "سي إن إن" و"بي بي سي"، إضافة إلى قنوات أوروبية أخرى، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بتراجع مساحة حرية التعبير في الغرب بشأن القضايا المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح عطوان أنه منع سابقا من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات أكاديمية، كما تحدث عن حذف حساباته أو إغلاق منصاته الرقمية أكثر من مرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس "حملة منظمة لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية"، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، كشف وجود اتصالات بين الشخصيات الواردة في القائمة بهدف التنسيق المشترك للدفاع عن حرية التعبير، ودراسة إمكانية تأسيس إطار أو منظمة تعنى بحماية الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون، بحسب قوله، لضغوط أو تهديدات مشابهة.
واعتبر عطوان أن ما وصفه بـ"التحولات في الرأي العام الغربي" بدأت تظهر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تتصاعد، في وقت دافع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواقف حكومته في أكثر من مناسبة على الساحة الدولية.
وختم عطوان تصريحاته بالتأكيد على أن إدراج اسمه ضمن القائمة لن يغير من مواقفه، مشددا على مواصلة نشاطه الإعلامي والدفاع عن حرية التعبير، ومطالبا بفتح نقاش دولي أوسع حول حماية الصحفيين من الضغوط السياسية والتصنيفات ذات الطابع الاتهامي.