عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية "وسام شرف"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
09:03 GMT
30 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:03 GMT
39 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:43 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة الشرع للسعودية في هذا التوقيت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إسرائيل تستهدف 10 شخصيات عالمية ضمن قائمة “معاداة السامية والصهيونية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/عبد-الباري-عطوان-لـسبوتنيك-إدراج-اسمي-في-قائمة-معادية-السامية-بالنسبة-لي-وسام-شرف-1112776630.html
عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية "وسام شرف"
سبوتنيك عربي
أعرب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان عن استغرابه إدراج اسمه ضمن قائمة أصدرتها وزارة الشتات الإسرائيلية تضم شخصيات وصفتها بـ"المعادية للسامية"، معتبرا القرار... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T13:10+0000
2026-04-22T14:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/16/1112779714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0aad633086863056654c14acac4d86b.jpg
وقال عطوان في تصريحات خاصة لإذاعة "سبوتنيك"، إنه كان يتوقع إدراجه على مثل هذه القوائم في ظل ما وصفه بـ"حملة صهيونية مستمرة منذ أكثر من عشرين عاما"، مشددا على رفضه توصيفه بـ"معاداة السامية"، ومؤكدا أن جذوره تعود إلى فلسطين والمنطقة العربية، وأن مواقفه المعلنة تدعو إلى التعايش بين أتباع الديانات الثلاث ضمن دولة واحدة تقوم على المساواة الكاملة في الحقوق.وأضاف أن إدراج اسمه ضمن القائمة يمثل بالنسبة له "وسام شرف"، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف شخصيات إعلامية وسياسية تنتقد السياسات الإسرائيلية، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إدراج عشرة أسماء في القائمة يحمل "رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة".وتحدث عطوان عن مخاوفه مما وصفه بتصاعد استهداف الصحفيين، مستشهدا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة واغتيال رسام الكاريكاتير ناجي العلي، معتبرا أن إدراج أسماء إعلاميين على قوائم مماثلة قد يعرضهم لمخاطر إضافية.كما أشار إلى أنه يواجه، وفق قوله، تضييقاً على ظهوره في وسائل إعلام غربية، بينها "سي إن إن" و"بي بي سي"، إضافة إلى قنوات أوروبية أخرى، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بتراجع مساحة حرية التعبير في الغرب بشأن القضايا المرتبطة بإسرائيل.وفي سياق متصل، كشف وجود اتصالات بين الشخصيات الواردة في القائمة بهدف التنسيق المشترك للدفاع عن حرية التعبير، ودراسة إمكانية تأسيس إطار أو منظمة تعنى بحماية الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون، بحسب قوله، لضغوط أو تهديدات مشابهة.واعتبر عطوان أن ما وصفه بـ"التحولات في الرأي العام الغربي" بدأت تظهر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تتصاعد، في وقت دافع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواقف حكومته في أكثر من مناسبة على الساحة الدولية.وختم عطوان تصريحاته بالتأكيد على أن إدراج اسمه ضمن القائمة لن يغير من مواقفه، مشددا على مواصلة نشاطه الإعلامي والدفاع عن حرية التعبير، ومطالبا بفتح نقاش دولي أوسع حول حماية الصحفيين من الضغوط السياسية والتصنيفات ذات الطابع الاتهامي.
https://sarabic.ae/20260407/مدير-معهد-فلسطين-للأمن-القومي-لا-يمكن-تدمير-إيران-بسهولة-كما-تدعي-أمريكا-وإسرائيل--1112354544.html
https://sarabic.ae/20260330/مكتب-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-في-فلسطين-على-إسرائيل-أن-تلغي-قانون-عقوبة-الإعدام-التمييزي-1112119216.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/16/1112779714_225:0:1185:720_1920x0_80_0_0_3c27f1c074f9abaf0c9175be8999abc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية "وسام شرف"

13:10 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.04.2026)
© Sputnik الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان
الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أعرب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان عن استغرابه إدراج اسمه ضمن قائمة أصدرتها وزارة الشتات الإسرائيلية تضم شخصيات وصفتها بـ"المعادية للسامية"، معتبرا القرار "امتدادا لحملة طويلة" تستهدفه منذ سنوات بسبب مواقفه السياسية والإعلامية، رغم أنه لا يعادي السامية، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала