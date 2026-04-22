عبد الباري عطوان لـ"سبوتنيك": إدراج اسمي في قائمة معاداة السامية "وسام شرف"

أعرب الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان عن استغرابه إدراج اسمه ضمن قائمة أصدرتها وزارة الشتات الإسرائيلية تضم شخصيات وصفتها بـ"المعادية للسامية"، معتبرا القرار... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-22T14:21+0000

وقال عطوان في تصريحات خاصة لإذاعة "سبوتنيك"، إنه كان يتوقع إدراجه على مثل هذه القوائم في ظل ما وصفه بـ"حملة صهيونية مستمرة منذ أكثر من عشرين عاما"، مشددا على رفضه توصيفه بـ"معاداة السامية"، ومؤكدا أن جذوره تعود إلى فلسطين والمنطقة العربية، وأن مواقفه المعلنة تدعو إلى التعايش بين أتباع الديانات الثلاث ضمن دولة واحدة تقوم على المساواة الكاملة في الحقوق.وأضاف أن إدراج اسمه ضمن القائمة يمثل بالنسبة له "وسام شرف"، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق استهداف شخصيات إعلامية وسياسية تنتقد السياسات الإسرائيلية، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إدراج عشرة أسماء في القائمة يحمل "رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة".وتحدث عطوان عن مخاوفه مما وصفه بتصاعد استهداف الصحفيين، مستشهدا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة واغتيال رسام الكاريكاتير ناجي العلي، معتبرا أن إدراج أسماء إعلاميين على قوائم مماثلة قد يعرضهم لمخاطر إضافية.كما أشار إلى أنه يواجه، وفق قوله، تضييقاً على ظهوره في وسائل إعلام غربية، بينها "سي إن إن" و"بي بي سي"، إضافة إلى قنوات أوروبية أخرى، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بتراجع مساحة حرية التعبير في الغرب بشأن القضايا المرتبطة بإسرائيل.وفي سياق متصل، كشف وجود اتصالات بين الشخصيات الواردة في القائمة بهدف التنسيق المشترك للدفاع عن حرية التعبير، ودراسة إمكانية تأسيس إطار أو منظمة تعنى بحماية الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون، بحسب قوله، لضغوط أو تهديدات مشابهة.واعتبر عطوان أن ما وصفه بـ"التحولات في الرأي العام الغربي" بدأت تظهر بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تتصاعد، في وقت دافع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مواقف حكومته في أكثر من مناسبة على الساحة الدولية.وختم عطوان تصريحاته بالتأكيد على أن إدراج اسمه ضمن القائمة لن يغير من مواقفه، مشددا على مواصلة نشاطه الإعلامي والدفاع عن حرية التعبير، ومطالبا بفتح نقاش دولي أوسع حول حماية الصحفيين من الضغوط السياسية والتصنيفات ذات الطابع الاتهامي.

